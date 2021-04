Journée mondiale de la santé: les défis des soins de santé à l’époque de Covid

L’industrie de la santé a probablement subi le plus gros de la pandémie de Covid 19 à bien des égards.

Par le Dr Sudarshan Ballal,

2020 a été une année dévastatrice pour nous tous dans le secteur de la santé et la société en général. L’industrie de la santé a probablement subi le plus gros de la pandémie de Covid 19 à bien des égards. Le grand nombre de patients recevant Covid en peu de temps a submergé la plupart des secteurs de la santé dans le monde Heureusement, notre pays s’est bien mieux comporté que le reste du monde et a bien géré la pandémie de Covid.

Dans la phase initiale de la pandémie, en plus de prendre soin des patients Covid, nous avons eu un énorme défi de prendre soin des patients non-Covid compte tenu du verrouillage, des procédures d’isolement, de la peur de la maladie et de la stigmatisation attachée aux patients atteints de Covid. et les hôpitaux traitant des patients Covid. Puisqu’il s’agissait d’une nouvelle maladie, nous avons également été confrontés au défi sans précédent d’un grand nombre de travailleurs de la santé infectés par la maladie et malheureusement certains d’entre eux succombant à la maladie.

Dans les premières phases de la maladie, il y a eu une baisse de près de 70 à 80% de la fréquentation et des revenus dans la plupart des hôpitaux, mais nous avons relevé le défi efficacement et avons pu surmonter et atténuer l’effet de Covid dans les mois suivants en étant plus efficaces, meilleurs l’isolement et la ségrégation des patients Covid non-Covid, suscitant la confiance dans la population des précautions extraordinaires que nous avons prises pour les rendre sûrs en milieu hospitalier

Pendant les périodes de pointe de Covid, nous avons veillé à ce que les patients gravement malades et les patients atteints de maladies graves qui ne pouvaient se permettre de retarder leur traitement soient spécialement pris en charge avec des précautions de sécurité adéquates et des moyens de transport pour une continuité des soins en douceur. Un exemple particulier est celui des patients dialysés chez qui une dialyse manquante pourrait être mortelle, ont reçu des ambulances et la police, à notre demande, leur a fourni des services de transport pour ne pas manquer la dialyse.

L’un des plus grands avantages de Covid était qu’il a donné une grande impulsion à la santé numérique et nous l’avons utilisé très largement pour les consultations des patients, tout en stimulant l’utilisation des soins à domicile à des fins de routine, le dépistage de Covid et le suivi des cas asymptomatiques et bénins à domicile. et les établissements de soins Covid.

Également sur une période de temps, une meilleure connaissance de la maladie, une thérapie protocolisée et une diminution de la mortalité ont contribué à renforcer la confiance du public et à se débarrasser de la stigmatisation liée à la maladie.

La disponibilité des vaccins à partir de janvier de cette année a renforcé la confiance des patients et des agents de santé.

Cependant, les restrictions de voyage à l’étranger et les voyages à l’intérieur du pays restaient un problème et les patients de régions éloignées et de l’extérieur du pays ne pouvaient toujours pas venir en nombre suffisant pour les soins, mais il y avait une meilleure pénétration du marché local de sorte que le nombre d’hôpitaux a commencé à augmenter. retour aux niveaux presque antérieurs à Covid à la fin du 3ème trimestre de l’année dernière.

En fait, une fois que les chiffres de Covid ont considérablement chuté entre novembre 2020 et février 2021, un grand nombre de patients qui avaient retardé leur arrivée à l’hôpital ont commencé à arriver et les hôpitaux fonctionnaient à plein en janvier février jusqu’à ce que la deuxième vague frappe en mars de cette année. .

Il y a de nombreuses leçons que nous avons apprises à l’époque de Covid et celles-ci étaient

1) Le verrouillage était essentiel mais douloureux lors du premier tour de Covid, mais nous devrions maintenant pousser dur et mettre en œuvre un comportement approprié de Covid parmi le grand public, en particulier en masquant, en prenant des distances, en évitant les foules et en se lavant les mains pour nous assurer que nous n’avons pas à opter pour un deuxième verrouillage.

2) Nous devons faire pression pour une vaccination massive et agressive dès que possible afin de réduire le fardeau de la maladie et la transmissibilité de la maladie, mais NE LAISSONS PAS LA GARDE VERS LE BAS simplement parce que le vaccin est là

3) Les futurs soins de santé dans les hôpitaux devraient avoir des installations où les maladies liées à la pandémie comme Covid et les soins non-Covid, en particulier les MNT, sont possibles.

4) L’une des leçons les plus importantes de Covid a été la collaboration entre le gouvernement et les soins de santé privés en tant que modèle de PPP et certainement avec un gouvernement proactif, le Karnataka a été un modèle dans ce domaine.

L’hôpital Manipal fait tout son possible pour atténuer les effets de la deuxième vague de Covid par; D’énormes efforts pour faire prendre conscience du comportement approprié de Covid. Nous avons également encouragé dans la mesure du possible les soins Covid à domicile, les centres de soins Covid, les soins ambulatoires et les garderies et n’utilisons les lits d’hôpital qu’en cas de nécessité absolue, en veillant à ce que l’hôpital reste sûr pour les soins non-Covid en plus de répondre aux besoins des patients Covid. . Nous avons également participé activement à la campagne de vaccination Covid du gouvernement à la fois pour les travailleurs de la santé et conformément aux règles du gouvernement, tous à propos de l’âge de 45 ans.

Dans l’ensemble, les hôpitaux de Manipal ont été à l’avant-garde de la lutte contre la pandémie de Covid avec le moins de perturbations pour les soins non-Covid, mais en fin de compte, le contrôle de Covid est une mesure de santé publique et dépend fortement de la participation des citoyens.

(L’auteur est président, Manipal Hospitals. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

