Journée mondiale de la santé: les résultats de santé publique dans le monde et en Inde dépendent de notre lutte contre la résistance aux antimicrobiens

Par Rex Clements

En cette Journée mondiale de la santé, nous devons porter notre attention sur l’une des découvertes les plus marquantes de l’histoire médicale: les antibiotiques. Les antibiotiques sont à la base de la médecine moderne. Avant leur utilisation, les infections bactériennes faisaient trente pour cent de tous les décès dans le monde. Maintenant, ces médicaments qui nous semblent si familiers sont toujours aussi cruciaux qu’ils l’étaient autrefois. Ils sont utilisés pour traiter les infections bactériennes, telles que la pneumonie et la bronchite, et pour prévenir les infections pendant les opérations ou pour les personnes sous traitement anticancéreux. Il existe un besoin critique de sensibilisation aux diverses utilisations, limites et problèmes de santé publique des antibiotiques, en particulier la résistance aux antimicrobiens (RAM).

La RAM se produit lorsque les bactéries changent en réponse à l’utilisation d’antibiotiques; ces souches de bactéries résistantes sont connues sous le nom de «superbactéries» et constituent l’une des menaces les plus importantes pour la santé mondiale. La résistance aux antimicrobiens est un phénomène naturel chez les bactéries. Pourtant, ce processus est accéléré par l’utilisation fréquente d’antibiotiques et d’autres activités humaines. La prescription excessive d’antibiotiques par les professionnels de la santé est l’un des facteurs de croissance de la résistance aux antimicrobiens, car les antibiotiques sont facilement prescrits pour des conditions insignifiantes ou des conditions non causées par des bactéries. Les antibiotiques utilisés à des fins agricoles ou donnés au bétail pour stimuler la croissance au-delà de la guérison des maladies contribuent également à une résistance accrue. Si nous continuons cette surconsommation d’antibiotiques, nous mettons tout notre système médical en danger.

Il s’agit d’un appel à la durabilité et à la responsabilité pour la production, la vente et l’utilisation d’antibiotiques, car préserver ces médicaments signifie protéger la santé publique mondiale. Avec une pandémie mondiale mettant en lumière la fragilité de nos systèmes médicaux, nous devons plus que jamais mettre en place des politiques couplées à une surveillance forte pour que ces médicaments continuent à fonctionner pour nos générations futures.

Le rejet d’effluents pharmaceutiques dans les rivières est un autre facteur critique responsable de l’augmentation de la résistance aux médicaments. Les dangers de cette pollution sur la résistance aux antimicrobiens sont mieux vus dans les pôles industriels pharmaceutiques, comme Hyderabad en Inde. Les recherches menées sur la rivière Musi dans laquelle un tel rejet est libéré ont révélé que tous les isolats bactériens isolés de la rivière étaient résistants à au moins un des 14 antibiotiques contre lesquels ils ont été testés.

Alors que l’Inde et la Chine fabriquent 80 à 90% des antibiotiques et des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) mondiaux, ces observations sont une préoccupation opportune qui devient extrêmement critique dans le contexte indien.

Dans une initiative récente, le gouvernement indien a publié un projet de norme appelant à des niveaux maximaux d’antibiotiques dans la fabrication des effluents de médicaments en vrac et à la tête des efforts visant à publier des directives inédites au monde. En tant que l’un des deux principaux fabricants d’antibiotiques au monde, cette législation permettrait à l’Inde d’établir une référence mondiale en matière d’atténuation de la résistance aux antimicrobiens pour la protection de la santé publique. En tant que membre de l’industrie de la fabrication pharmaceutique, cela me rend particulièrement heureux car cela conduirait effectivement les entreprises à adopter des pratiques de fabrication plus écologiques avec un impact moindre sur l’environnement et éventuellement la santé publique.

La lutte contre les infections pharmacorésistantes est si critique en raison du manque de nouvelles découvertes en matière d’antibiotiques. La dernière classe d’antibiotiques entièrement originale a été découverte dans les années 1980. L’une des raisons de ce manque d’innovation est que la recherche et le développement pour produire de nouveaux antibiotiques nécessitent un financement considérable et, dans la plupart des cas, ne sont pas viables à mener. Par conséquent, les décideurs doivent prendre des mesures spécifiques pour encourager les investissements dans la recherche et le développement de nouveaux antibiotiques, dont la nécessité devient de plus en plus évidente.

Il existe un besoin indéniable de mesures rapides et décisives pour arrêter la croissance de la résistance aux antimicrobiens avant qu’elle ne dégénère en un problème encore plus important. Ces nouvelles mesures et normes doivent être coordonnées et globales au niveau mondial. Cette question est multi-institutionnelle, et le changement doit venir au niveau individuel, au niveau de l’industrie, ainsi que des progrès structurels et systémiques.

Ces médicaments vitaux doivent être préservés pour que nos traitements médicaux modernes restent efficaces. Prenez vos médicaments uniquement lorsqu’ils sont prescrits, préconisez de meilleures normes de durabilité à l’échelle de l’industrie et remettez en question votre législation locale pour protéger notre santé publique en investissant dans le développement d’antibiotiques. Comme la pandémie nous l’a déjà appris, à mesure que notre monde devient de plus en plus interconnecté, nous devons donner la priorité à la sauvegarde de la santé publique. La création de systèmes de santé résilients et prêts pour l’avenir peut aider l’humanité et protéger les économies contre des crises insurmontables.

Le chroniqueur est le PDG de Centrient Pharmaceuticals. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

