Journée mondiale de la santé mentale : l’empreinte du coronavirus

10/10/2021 à 15h00 CEST

La dépression C’est la maladie la plus répandue dans le monde et, selon l’Organisation mondiale de la santé, elle touche 264 millions de personnes dans le monde. L’organisme de l’ONU souligne qu’en 2030, ce trouble de l’humeur sera la principale cause de handicap chez les jeunes et les adultes.

« Cela a à voir avec les aspects culturels des sociétés modernes, où la famille, le groupe, la relation d’entraide ont été sous-évalués & mldr; Et cela a été renforcé avec l’utilisation des nouvelles technologies, avec lesquelles vous vous isolez et vous êtes avec vous même & rdquor;, déclare le président de l’Association espagnole des soins infirmiers en santé mentale (AEESME), Francisco Megías-Lizancos.

Bien que la dépression dispose actuellement de traitements efficaces, plus de la moitié des personnes touchées, selon les données de l’OMS, n’en bénéficient pas. Parmi les causes : le manque de ressources, de personnel de santé formé et la stigmatisation.

La stigmatisation sociale de maladies mentales, dont je suis encore latente aujourd’hui, est le principal fardeau dans le diagnostic, tardif ou même avec une évaluation erronée. « Plusieurs fois, il nous est difficile de clarifier l’émotion que nous ressentons. Pour cette raison, l’un des emplois des infirmières est la promotion de la santé mentale et de la prévention & rdquor;, explique Rubén Chacón-Cabanillas, infirmier spécialiste en santé mentale et membre de l’AEESME, à la recherche de réponses.

« Il est important que dans les centres éducatifs enfants et adolescents, avant de savoir nommer les maladies mentales, travaillent sur l’estime de soi, le contrôle des impulsions & mldr; D’une attitude d’écoute et d’accompagnement & rdquor;, assure-t-il. « Proposer des alternatives et des solutions essayant de réduire les réactions médicalisées et, surtout, rechercher d’autres ressources où l’infirmière a la capacité d’accompagner & rdquor ;.

Le suicide : première cause de décès chez les jeunes

Au pire, la dépression peut conduire au suicide. Et est-ce que, comme l’a prévenu le Collège officiel de psychologie de Madrid, les tentatives de suicide et l’automutilation de la pandémie.

« Je crois que la prévention ne serait pas possible si nous n’assistons pas et n’écoutons pas ces personnes qui ont été touchées par le drame du suicide. C’est pourquoi les professionnels n’ont pas à avoir peur de demander votre aide. Nous devons les écouter et les prendre en compte car c’est un moyen de comprendre la réalité du suicide & rdquor;, prévient Pedro Rodríguez Sánchez, conseil d’administration du Collège officiel de psychologie de Madrid, lors de l’initiative « Parlons de & mldr; Suicide’.

Les dernières données de l’Institut national de la statistique (INE) montrent qu’en 2019, 3 671 personnes se sont suicidées en Espagne, devenant la principale cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans.

Journée mondiale de la santé mentale

Ce dimanche 10 octobre est célébrée la Journée mondiale de la santé mentale, qui cette année, et même avec la pandémie de coronavirus, a pour slogan « Soins de santé mentale pour tous : faisons en sorte que cela se produise ».

« Nous prétendons que dans toutes les Communautés autonomes, la catégorie professionnelle des infirmières spécialisées en santé mentale& rdquor ;, souligne le professeur Francisco Megías-Lizancos, président de l’AEESME. «Et que tous les postes d’infirmières dans toutes les unités de santé mentale sont pourvus par des infirmières spécialisées & rdquor;, poursuit-il.

Cette catégorie n’est créée que dans plusieurs Communautés autonomes telles que Murcie, la Galice ou l’Estrémadure. Megías-Lizancos insiste sur le fait que la catégorisation professionnelle sera essentielle pour garantir les meilleurs soins. « Est requis qualité des soins la santé mentale et ce sera mieux si les responsables sont spécialisés en la matière & rdquor;, dit-il. Bien que « il existe des infirmières généralistes avec beaucoup de temps de travail qui le font très bien et avec suffisamment de connaissances & rdquor ;.

Mais, le professeur insiste : « Si ce ne sont pas des spécialistes, il n’y a pas de qualité de soins & rdquor ;.

A l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, l’accent est mis sur certains groupes comme les agents de santé, puisqu’une étude des États-Unis met en garde contre le risque de suicide chez les infirmières, les très jeunes, les personnes qui vivent seules et les personnes atteintes de troubles mentaux.