Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments – Importance d’une alimentation saine et hygiénique

Par Amrinder Singh,

Dans les entreprises, la sécurité alimentaire et l’hygiène sont de la plus haute importance car elles contribuent à protéger la santé des consommateurs contre les maladies d’origine alimentaire et les intoxications alimentaires. La maladie survient lorsque les aliments sont contaminés par des bactéries, des virus et d’autres germes, ce qui rend malade les personnes qui consomment les aliments contaminés. La sécurité alimentaire est importante pour favoriser la bonne santé de la population. En outre, une alimentation saine peut contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la santé humaine et donc au progrès du pays, conduisant au développement durable des pays.

Les entreprises alimentaires ont la responsabilité de faire preuve de diligence lorsqu’elles distribuent des aliments aux consommateurs. La sécurité alimentaire et l’hygiène alimentaire sont les deux exigences de l’industrie alimentaire et devraient être la priorité.

Pratiques de sécurité alimentaire et d’hygiène

Un lieu de travail sûr et hygiénique aide la main-d’œuvre à être productive. C’est pourquoi l’élaboration d’une politique de sécurité et d’hygiène alimentaire est une nécessité du moment afin qu’elle puisse contribuer à la bonne santé des employés et à des pratiques de travail appropriées. Outre la santé des employés, l’hygiène et la sécurité alimentaires empêchent les germes de se multiplier dans les aliments, causant de nombreuses maladies mortelles.

Nettoyage en profondeur

Il est impératif de s’assurer que la zone où vous travaillez est propre et hygiénique. Cela implique de nettoyer et de désinfecter méthodiquement l’espace de travail, les ustensiles et l’équipement avant la cuisson, entre les tâches de cuisson et après la cuisson. Les ustensiles et équipements de cuisine, comme les planches à découper, les couteaux et les mixeurs, doivent être soigneusement nettoyés entre chaque manipulation des aliments.

Hygiène personnelle des manipulateurs d’aliments

Assurez-vous que la personne qui manipule les aliments a un niveau élevé d’hygiène personnelle. Ceci comprend:

· Attacher les cheveux en arrière pour s’assurer qu’aucun cheveu ne tombe dans la nourriture.

· Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon et de l’eau chaude avant, pendant et après la manipulation des aliments, pour vous assurer qu’aucun germe de vos mains n’est transféré aux aliments.

· Portez des vêtements propres au travail, pour confirmer qu’aucun germe de vos vêtements n’est transféré à la nourriture.

· Portez des gants si vous manipulez des aliments à mains nues.

Minimiser le risque d’infections

Une alimentation saine, en particulier les fruits et légumes riches en composés végétaux tels que les antioxydants, les minéraux et les vitamines, devrait faire partie intégrante de votre alimentation, en particulier lorsque la planète est en proie à une pandémie. Les microbes infectieux sont présents sur le corps et peuvent pénétrer dans les aliments si une bonne hygiène de la cuisine n’est pas maintenue.

Chaque jour, des gens du monde entier tombent malades à cause de la nourriture et des boissons qu’ils consomment. Les bactéries, virus et parasites présents dans les aliments peuvent causer des maladies. Une bonne hygiène alimentaire est donc essentielle pour que les usines alimentaires fabriquent et vendent des aliments sains à manger. La première étape consiste pour la direction et le personnel à acquérir les connaissances et la compréhension de ce que sont l’hygiène et la sécurité alimentaire.

(L’auteur est directeur, Bonn Group of Industries. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

