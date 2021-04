Journée mondiale de la Terre 2021: Comment la littératie environnementale peut aider la Terre à restaurer sa gloire

L’alphabétisation et la sensibilisation à l’environnement ne sont pas un phénomène nouveau en Inde.

«L’une des premières conditions du bonheur est que le lien entre l’homme et la nature ne soit pas rompu.» ~ Léon Tolstoï

«Les hommes et la nature doivent travailler main dans la main. Le déséquilibre des ressources de la nature déséquilibre également la vie des hommes. ~ Franklin D. Roosevelt

«L’homme maîtrise la nature non par la force, mais par la compréhension» ~ Jacob Bronowski

Le Jour de la Terre, qui a été lancé en 1970 par le sénateur Gaylord Nelson, symbolise le changement dans la relation de l’homme avec la planète que nous vivons. Il visait à donner une voix à la conscience environnementale émergente et est un sombre rappel que nous périrons si nous ne nous réunissons pas et ne résolvons pas la crise de la nature. Selon un rapport de 2018 de l’IPBES, plus de 75% des terres de la planète ont déjà été dégradées, ce qui a menacé plus de 3,2 milliards de vies.

Le fait que les entreprises optent aujourd’hui de plus en plus pour des solutions pour surveiller et réduire consciemment leur empreinte carbone en dit long. De plus, de nombreuses personnes se joignent à la lutte et les gouvernements accordent également la priorité aux solutions fondées sur la nature et donnent un élan incroyable au mouvement vert. Apporter un réel changement n’a jamais été aussi accessible. C’est exactement ce dont le monde a besoin aujourd’hui. Pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degrés Celsius, nous devons prendre des mesures décisives aujourd’hui.

Cependant, le monde lutte actuellement contre la pandémie mortelle de Covid-10 depuis 1 an, et le sujet du réchauffement climatique a de nouveau été éclipsé. La pandémie n’a pas seulement augmenté l’adoption de la technologie, elle a également mis en évidence l’importance de la culture environnementale parmi les masses. Selon une interaction avec M. Amit Banka, fondateur et PDG de WeNaturalists – un réseau éco-social pour les conscients de la nature, il a déclaré que «la pandémie nous a ouvert les yeux sur l’urgence de redéfinir notre relation avec la nature. Et c’est ce qui rend le Jour de la Terre 2021 encore plus significatif. Comme la jeune génération l’a dit avec éloquence – il n’y a pas de temps pour délibérer sur ce que nous devrions faire. Nous devons prendre des mesures actives pour lutter dès maintenant contre la crise climatique et naturelle. Il s’agit de restaurer la planète avec des technologies et des processus verts, des choix de consommation durables, des efforts de conservation et, surtout, une éducation environnementale ».

Outre les particuliers, les marques de toutes tailles peuvent également adopter et initier des mesures de sauvegarde et de restauration de notre planète. De plus en plus d’entreprises modifient leurs priorités en utilisant l’intelligence d’affaires pour non seulement réduire leurs coûts de fonctionnement, mais aussi devenir respectueuses de l’environnement. Par exemple, la plus grande entreprise de produits de beauté au monde, Colorbar, est une marque largement appréciée, connue pour sa grande variété de produits de beauté, a intensifié ses efforts pour s’assurer que ses produits ne sont pas testés sur les animaux, et de même, Nike a également souligné la valeur des initiatives vertes. à travers ses publicités et en utilisant des matériaux respectueux de l’environnement comme le polyester recyclé. Mais ce ne sont pas seulement les grandes marques, même les plus petites marques et les start-ups de tous les secteurs se font de plus en plus entendre dans leur plaidoyer pour les pratiques commerciales et marketing vertes.

Environ 20% des polluants industriels de l’eau proviennent de tissus fabriqués en masse sur des métiers à tisser motorisés. Handloom permet également aux tisserands d’utiliser des tissus écologiques tandis que les powerlooms produisent des saris remplis de polyester et d’autres fibres non biodégradables. S’adressant à Financial Express Online, Mme Kavea R Chavali, cofondatrice de la marque enthnic saree Kalaneca, a déclaré: «Si nous comparons le secteur du métier à tisser avec les métiers à tisser électriques et les fabricants de mode rapide, son impact environnemental est relativement faible. La raison principale est que les métiers à main ne sont pas hautement mécanisés ou automatisés, la consommation d’électricité est également minime et l’ensemble de l’industrie utilise moins d’énergie et les impacts sont presque nuls. Le secteur lui-même s’est engagé dans des politiques de développement durable visant à réduire les impacts négatifs sur notre environnement et son écologie.

L’alphabétisation et la sensibilisation à l’environnement ne sont pas un phénomène nouveau en Inde. Depuis le début, divers gouvernements et dirigeants ont institué des organisations et des freins et contrepoids pour nous assurer de ne pas empiéter sur la nature et de drainer l’écosystème de manière non durable. En 2016, le Kerala est devenu le premier État de l’Inde à organiser une vaste campagne d’alphabétisation environnementale dans le cadre de la mission d’alphabétisation de l’État. Alors que le Kerala est en tête du pays en matière d’alphabétisation totale, l’État a considéré que cela était incomplet, sans littératie environnementale. De Wayanad aux Sunderbans en passant par Gir et d’autres forêts à travers le pays, la riche flore et la faune de l’Inde continuent de rester protégées grâce à des soldats de première ligne méconnus comme les Forest Rangers, qui passent inaperçus pendant la majeure partie de leur vie. Ce sont les héros qui ont fait un choix conscient de service désintéressé pour protéger la riche biodiversité de notre pays, dont nous dépendons.

Avec l’avènement des médias sociaux et numériques, d’éminentes célébrités, les influenceurs se chargent de promouvoir la cause et de sensibiliser. Dia Mirza, en plus d’être acteur, producteur et acteur du changement climatique, est également ambassadrice de la marque pour le Wildlife Trust of India. Pour faire la lumière sur la vie de ces rangers désintéressés et de ces travailleurs de la nature de première ligne, elle s’est associée à la plateforme d’engagement des célébrités, tentant, dans le cadre de leur initiative Icons For Change, d’aider à collecter des fonds pour le personnel forestier et leurs familles.

Parlant de son soutien à la cause, M. Akshay Saini, PDG et co-fondateur de Tring, a déclaré: «Nous sommes très préoccupés par la planète que nous laissons pour les générations à venir. Lorsque Dia a partagé sa passion pour la nature et pour assurer le bien-être des gardiens du riche couvert forestier de notre pays, en tant que plate-forme technologique, nous voulions tirer parti de la puissance d’Internet et des centaines de consommateurs conscients de la plate-forme. Nous sommes intervenus pour aider et faire notre part de collecte de fonds énormes pour sa mission. Après tout, c’est le moins que nous puissions faire pour remercier ces guerriers altruistes de la nature qui se battent pour notre planète.

La pandémie nous a déjà montré un drapeau rouge indiquant un déséquilibre dans nos systèmes naturels. Il est important de souligner que nous ne célébrons qu’un jour par an le Jour de la Terre, mais que chaque jour devrait être un mouvement pour se rassembler pour restaurer notre belle planète, avant qu’elle ne s’effondre.

