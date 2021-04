Journée mondiale de la Terre: obligation de survivre, de restaurer la nature et d’autonomiser les sociétés

À mesure que la planète Terre se réchauffe, il sera urgent de développer des solutions et des technologies pour éliminer les gaz à effet de serre nocifs et les utiliser pour différents usages.

Par Abhineety Goel, Ph.D.

Planète Terre – la majestueuse planète bleue abrite des millions d’espèces riches et diversifiées et 7,8 milliards de personnes. Pour sauver la planète de l’extinction, non seulement il est nécessaire de se concentrer sur la récupération de l’environnement, mais aussi de libérer les humains à travers les frontières du cercle vicieux croissant des problèmes quotidiens de stress sur les ressources. Ce n’est qu’alors que l’interdépendance entre l’homme et l’environnement peut survivre dans le système plus large.

Aux États-Unis, la publication du Silent Spring de Rachel Carson en 1962 a attiré l’attention sur l’utilisation nocive des pesticides (DDT) et ses effets néfastes sur les oiseaux, les animaux, la terre et les humains. Cela a déclenché une prise de conscience environnementale qui a été encore intensifiée par les catastrophes environnementales telles que la marée noire de Santa Barbara en 1969. Finalement en 1970, pour la première fois, des masses ont été mobilisées ensemble pour célébrer le Jour de la Terre. C’est une journée pour apprécier, apprendre et respecter la planète Terre dans toute sa splendeur. Célébrant aujourd’hui 51 ans du Jour de la Terre, l’objectif de cette année est de restaurer la nature.

La vie sur la planète Terre se dirige vers un point critique – la perte généralisée d’espèces et d’habitats, le changement climatique, les catastrophes naturelles, la dégradation des terres et l’insécurité croissante des ressources. La pression croissante sur les ressources environnementales n’a été multipliée que par les politiques et décisions politiques, économiques et sociales complexes prises et mises en œuvre par les sociétés mondiales. Souvent au détriment de l’environnement.

À travers son œuvre classique Silent Spring, Rachel Carson s’est interrogée à juste titre, «tout a été risqué pour quoi?» La planète Terre a évolué pendant 2,4 milliards d’années pour soutenir la vie. Avec la menace croissante du changement climatique et ses incidences sociétales ultimes, à la fois socio-économiques et politiques, les humains ont radicalement changé la nature de l’environnement grâce au contrôle et à la modification au moyen de l’extraction massive de ressources et des progrès technologiques et de développement. L’éthique foncière d’Aldo Leopold vient également à l’esprit. L’éthique de la terre traite de l’obligation morale et du droit à l’existence continue non seulement des humains, un membre du royaume biotique, mais aussi de ses autres éléments, y compris les plantes, les animaux et la terre.

En mars 2021, le rapport Global Trends a été publié par le US National Intelligence Council, qui est préparé et publié une fois tous les quatre ans. Il a prophétisé un avenir très sombre pour cette planète pour les 20 prochaines années. La Terre devrait se caractériser par un vieillissement rapide de la population dans les économies développées, tandis que d’autres, l’Asie du Sud représentera la part du lion de la population mondiale, de plus en plus urbaine, tout en exerçant une pression massive sur ses ressources pour gonfler son potentiel de croissance économique en même temps. temps.

En examinant les résultats de la dernière décennie, le rapport a en outre prédit la fonte de l’Arctique et une gamme estimée d’élévation du niveau de la mer de 3 à 14 pouces d’ici 2040; vagues de chaleur extrêmement répandues, en particulier le long des tropiques, en raison de l’intensification des températures de surface de la mer; l’escalade des catastrophes naturelles liées aux conditions météorologiques intenses, la dégradation des terres induite par l’homme, le stress hydrique (disponibilité et accessibilité) et la perte de biodiversité, exacerbant ainsi l’insécurité alimentaire et hydrique, les menaces pour la santé humaine et l’augmentation des migrations.

En 2019, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a publié, apparemment, «le rapport le plus complet jamais achevé», qui soulignait l’urgence d’apprivoiser l’exploitation anthropique pour éviter que notre écosystème ne s’effondre. Il a noté que «les trois quarts de l’environnement terrestre et environ 66% de l’environnement marin ont été considérablement modifiés par les actions humaines. Plus d’un tiers des terres émergées du monde et près de 75% des ressources en eau douce sont désormais consacrés à la production végétale ou animale. » Des documentaires récents, dont Seaspiracy, 2040, Anthropocene, A Plastic Ocean, Kiss the Ground, décrivent visuellement et de manière vivante ces effets anthropiques sur l’environnement.

De plus, les technologies innovantes continueront d’être inventées et diffusées de plus en plus rapidement aux masses, menaçant ainsi l’existence de la morale et de l’éthique humaines en augmentant les déséquilibres de pouvoir créés dans les sociétés mondiales. Avec une insécurité et une incertitude croissantes au cours des 20 prochaines années, les sociétés mondiales connaîtront davantage d’inégalités, de corruption et de conflits.

Cependant, tout n’est pas perdu. Des stratégies d’atténuation du changement climatique sont en cours d’élaboration. Même si les combustibles fossiles continueront d’être largement utilisés, mais surtout, l’offre d’énergie renouvelable basée sur le solaire et l’éolien augmentera. Avec les progrès technologiques, la recherche et les innovations passeront au développement de solutions de géo-ingénierie. À mesure que la planète Terre se réchauffe, il sera urgent de développer des solutions et des technologies pour éliminer les gaz à effet de serre nocifs et les utiliser pour différents usages.

L’Indian Tejas Sidnal, qui a fondé Carbon Craft Design à Mumbai en 2019, est l’une de ces brillantes innovations. Développée par des ingénieurs et des architectes, son entreprise fabrique des carreaux de carbone, utilisés comme matériaux de construction, fabriqués avec du carbone recyclé collecté et traité à partir de plusieurs sources, notamment la pyrolyse des pneus des usines. Une autre expérience basée sur la géo-ingénierie solaire est préconisée par le philanthrope milliardaire Bill Gate et les scientifiques de Harvard. Il propose d’envoyer un gros ballon dans la stratosphère et de libérer 2 kg de poussière crayeuse pour bloquer la lumière du soleil, réduire le chauffage et ralentir le réchauffement climatique. Cette expérience devrait avoir lieu en juin 2021. Outre ces expériences innovantes, les efforts abondants d’individus dans le monde et en Inde donnent de l’espoir aux humains. J’espère survivre à cette apocalypse condamnée.

Cependant, ces efforts à eux seuls pourraient ne pas faire de différence. La santé de la planète Terre et la vie qu’elle soutient dépendent d’un système d’interrelations complet mais complexe. Hydrosphère, atmosphère, lithosphère et biosphère – tous interagissent ensemble dans un équilibre pour soutenir cette planète vivable. Les humains ont une relation réciproque avec l’environnement et ses ressources. De toute évidence, dans le passé, lorsque l’environnement prospérait, les sociétés humaines se sont également épanouies.

Les institutions mondiales et nationales cherchent activement des solutions, mais les jeunes générations doivent défier et s’engager de manière proactive dans cette crise. Ce jour de la Terre, restaurez la nature en cultivant l’éducation à l’environnement, développez un réseau d’espaces verts dans les villes urbaines, engagez-vous et prenez des mesures pour conserver l’environnement, autonomisant ainsi les sociétés marginalisées confrontées au stress quotidien des ressources, planter des arbres, conserver les sols dans les écosystèmes dégradés, s’adapter durable et l’environnement mode de vie des consommateurs respectueux, évitez les produits non dégradables tels que les plastiques, conformez-vous à un mode de vie basé sur les énergies renouvelables, recherchez et développez des technologies et des projets innovants mais durables pour investir dans les économies locales.

Des sociétés inclusives, développées et saines sont essentielles pour protéger la planète. Outre la réalisation des objectifs de développement durable, il est de plus en plus nécessaire de renforcer et de créer une gouvernance efficace des ressources naturelles. À moins que les humains ne réduisent radicalement leur fardeau d’exploitation croissant sur les ressources naturelles – qu’elles soient marines ou terrestres, seules les mesures de changement climatique ne résoudront pas la crise environnementale. Dans un monde économique et politiquement de plus en plus polarisé, la pauvreté croissante, les guerres et les conflits, la santé et la crise des réfugiés présentent une image sombre et sombre des sociétés moins développées. Après tout, la vie biotique, y compris les humains, est obligée de survivre sur une planète saine, viable et durable pour eux-mêmes et les générations à venir.

(L’auteure est professeure adjointe – études environnementales, Université FLAME. Elle est également titulaire d’un doctorat en géographie de la Texas A&M University, États-Unis; maîtrise et maîtrise en philosophie de la Delhi School of Economics. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas les propos officiels position ou politique de Financial Express Online.)

