Journée mondiale de la Terre: vers un net zéro Inde – Stratégies d’atténuation du changement climatique pour la Journée de la Terre

Le gouvernement indien s’est engagé à accroître l’utilisation de combustibles propres pour la cuisine et à réduire la charge de morbidité liée à la pollution de l’air pour les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Par Suresh Kumar Kotla

Alors que nous célébrons le 51e anniversaire du Jour de la Terre, l’Inde est confrontée à une énigme d’engagement net zéro. Les décideurs politiques, les leaders d’opinion, les entreprises, la société civile et les chercheurs – ont tous des points de vue contrastés sur ce que l’Inde doit impliquer comme nécessité ou inévitabilité. Les économies développées telles que le Royaume-Uni, la France, le Japon, la Suède, la Nouvelle-Zélande et, plus récemment, l’ajout des États-Unis, se sont engagées à devenir des économies nettes nulles d’ici 2050, et par conséquent, la pression géopolitique à laquelle l’Inde est confrontée est inéludible.

En outre, la Chine étant le plus grand émetteur de dioxyde de carbone et l’un des plus gros consommateurs de charbon, s’est fixé comme objectif d’atteindre des émissions de carbone nettes nulles d’ici 2060. La plupart de ces pays étant développés, ils ont déjà construit leur infrastructure urbaine, sous-traitée leur fabrication à forte intensité de carbone vers les économies émergentes, a sorti une majorité de leur population de la pauvreté, par conséquent, la progression vers l’objectif zéro net sera relativement simple.

L’Inde continue de se développer, de s’industrialiser et de s’urbaniser. L’industrialisation est indispensable à la croissance économique de l’Inde, à la création d’emplois et aux moyens de subsistance nécessaires pour sortir des millions de personnes de la pauvreté. Selon les données du ministère de la Justice sociale, environ 27,5% des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté (moins de 8 dollars par habitant et par mois). Les chiffres informels sont beaucoup plus élevés.

Démystifier Net-Zero

Démystifions d’abord net-zero – une simple métaphore d’un réservoir d’eau l’explique. L’atmosphère terrestre est un réservoir qui se remplit d’émissions de gaz à effet de serre, ce qui le rend plus chaud de jour en jour. Bientôt, il atteindra un point de non-retour. La solution consiste soit à réduire l’intensité des émissions entrant dans l’atmosphère, soit à en éliminer une quantité équivalente. Il s’agit d’équilibrer les émissions produites avec les émissions éliminées grâce à différentes stratégies d’élimination du carbone.

Bien que lors de l’accord de Paris en 2015, 196 pays se soient engagés à réduire leur intensité carbone, les tendances suggèrent que même si les pays progressent sur leurs engagements en matière de CDN, au mieux, cela ne nous mènera qu’à mi-chemin des objectifs. Nous avons besoin d’une plus grande ambition pour sauver notre planète, et Net-zero est cet engagement ambitieux.

Ambition contre réussite

Parlons de progrès – Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’Inde a multiplié par cinq sa capacité solaire en 2019 par rapport à 2015. Le secteur des énergies renouvelables en Inde devrait être l’un des pionniers en 2021-2022 et dans les années à venir. Avec la baisse des coûts de l’énergie solaire photovoltaïque et l’objectif révisé de 450 GW d’ici 2030, les énergies renouvelables dépasseront bientôt la production d’énergie à base de charbon en Inde.

L’Inde prêche la parole en ce qui concerne les engagements NDC. Outre l’amélioration du réseau électrique grâce aux énergies renouvelables (solaire, éolienne et hydroélectrique), le gouvernement indien s’est engagé à accroître l’utilisation de combustibles de cuisson propres et à réduire la charge de morbidité liée à la pollution atmosphérique pour les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Selon les données gouvernementales, 97,4% des ménages (56% en 2014) en Inde sont passés aux combustibles de cuisson propres (GPL) via le Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Avec l’avènement de la technologie des batteries, l’innovation dans la technologie des piles à hydrogène et les politiques relatives aux véhicules électriques, le secteur indien de la mobilité est en passe de se transformer. L’objectif est de réduire la dépendance au pétrole primaire dans le secteur des transports, de réduire le carbone et les émissions atmosphériques nocives.

Cependant, l’engagement net zéro n’est pas aussi élémentaire qu’il y paraît. Les futurs secteurs des infrastructures urbaines, industrielles, énergétiques et de mobilité de l’Inde doivent encore être construits; la majorité de ses émissions de carbone résultera de cette projection de croissance macroéconomique au cours des deux prochaines décennies. Pour atteindre l’objectif de zéro net, il faudra réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie et passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables dans différents secteurs. Cela nécessitera des investissements financiers colossaux et une accélération spectaculaire de technologies plus propres, qui peuvent être obtenues grâce à une industrialisation et une croissance économique plus poussées.

Aller de l’avant

L’Inde a clairement démontré son intention et son action depuis l’accord de Paris. Les engagements existants de l’Inde sont relativement ambitieux, l’organisation à but non lucratif Climate Action Tracker lui attribuant la meilleure note parmi les grandes économies. Si l’Inde peut atteindre un objectif de 450 GW d’énergies renouvelables d’ici 2030, elle peut très bien être une économie à taux zéro net. Cependant, il est important que l’Inde commence à jeter les bases pour devenir une économie à taux zéro net, bien que l’engagement vienne plus tard. L’Inde a un énorme dividende démographique inexploité dans sa jeunesse. En intégrant le changement climatique dans son système éducatif et en créant un cadre de main-d’œuvre verte hautement qualifiée grâce à des écosystèmes de compétences, l’Inde accélérera vers une trajectoire nette zéro.

Les quatre principaux piliers d’une économie nette zéro comprennent (i) un cadre politique, (ii) l’accélération de la production d’énergie propre et de l’efficacité énergétique dans tous les secteurs à forte intensité énergétique, (iii) la poussée de la demande vers des produits et services à faible émission de carbone, et (iv) ) une main-d’œuvre qualifiée nette zéro. En symbiose les uns avec les autres, ces quatre piliers deviendront le fondement d’un Net-Zero Bharat.

(L’auteur est directeur, Énergie et environnement, Institute for Sustainable Communities. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

