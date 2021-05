Journée mondiale de la thalassémie 2021: la thalassémie, une maladie héréditaire du sang, chez les enfants

Actuellement, le COVID a causé de grands malheurs dans la vie des patients atteints de thalassémie.

Par le Dr Santanu Sen

La thalassémie est une maladie héréditaire du sang qui entraîne dans le corps moins d’hémoglobine que la normale. L’hémoglobine de nos globules rouges transporte de l’oxygène. Par conséquent, la thalassémie provoque une anémie sévère, de la fatigue, de la fatigue, un retard de croissance et les patients ont besoin de transfusions sanguines à vie toutes les 2-3 semaines pour survivre. Ils ont également besoin d’un traitement médical prolongé pour gérer toutes les nombreuses complications qui découlent de la maladie et des transfusions sanguines fréquentes.

C’est une maladie génétique qui survient chez les enfants, où les deux parents sont porteurs d’une seule copie défectueuse du gène responsable de la production sanguine. Bien que les parents eux-mêmes n’aient aucun problème, 25% des enfants de ces couples hériteraient des gènes défectueux des deux parents et seraient affectés.

L’Inde, avec environ 100 000 patients, compte l’un des nombres les plus élevés de patients atteints de thalassémie au monde. Et chaque année, plus de 10 000 enfants naissent atteints de thalassémie. On le voit en grand nombre dans certaines communautés, comme les Sindhis et les Punjabis du nord de l’Inde, les Bhanushali, les Kutchis, les Lohana du Gujarat, les Mahar, les néobuddhistes, les Koli et les Agri du Maharashtra, les Gowda et les Lingayat du Karnataka, etc. où le taux de transport est Très haut.

Une fois qu’un enfant reçoit un diagnostic de thalassémie, il aura besoin de transfusions sanguines régulières à vie pendant 2 à 3 semaines. Ils ont également besoin d’un traitement pour gérer la maladie et les complications des transfusions sanguines, telles que la petite taille, la puberté retardée, le retard de croissance, le diabète et les infections telles que l’hépatite B et C, le VIH, le CMV, etc. les résultats des transfusions sanguines répétées sont également nécessaires. La qualité de vie globale de la plupart des enfants est très mauvaise avec une espérance de vie plus faible et des admissions fréquentes. La plupart des enfants n’ont pas accès à des soins spécialisés correctement gérés et finissent par être sous transfusés et doivent souffrir de maladies chroniques, d’infections multiples et d’une durée de vie considérablement raccourcie. Moins de 5 à 10% de ces enfants nés en Inde reçoivent un traitement optimal.

Une greffe de cellules souches (également connue sous le nom de greffe de moelle osseuse ou BMT) est le seul remède contre la thalassémie majeure. Cependant, trouver un donneur approprié reste un obstacle majeur à la guérison de ces patients. Un donneur idéal pour BMT est un frère ou une sœur qui n’est pas atteint de la maladie et qui est également génétiquement complètement adapté au patient. Un test spécial appelé typage HLA est utilisé pour vérifier si le patient et le donneur éventuel correspondent parfaitement. Un deuxième choix est un donneur non apparenté apparié, s’il est disponible à partir d’un registre de cellules souches. Bien que cela faisait auparavant défaut, heureusement, l’Inde dispose désormais d’un bon registre des donneurs de cellules souches appelé Datri, où les donneurs volontaires peuvent s’enregistrer et être une bouée de sauvetage potentielle lorsqu’ils s’avèrent correspondre à un patient atteint d’une maladie mortelle.

Cependant, la grande majorité des patients n’ont ni frère ni sœur ni donneur non apparenté. Une récente lueur d’espoir pour eux a été l’utilisation réussie de donateurs haplo-identiques. Ici, un frère ou un parent qui peut être à moitié égal avec le patient peut être utilisé comme donneur pour la transplantation. Cette approche pour les greffes haploidentiques a été utilisée avec beaucoup de succès dans divers cancers du sang. Une approche similaire a donné des résultats encourageants pour les patients atteints de thalassémie majeure avec une greffe stable et une vie indépendante de la transfusion avec une espérance de vie normale. Une autre option de guérison est la thérapie génique par laquelle les propres cellules souches du patient sont génétiquement modifiées et transplantées au patient pour redémarrer la production de sang.

Actuellement, le COVID a causé de grands malheurs dans la vie des patients atteints de thalassémie. Avec les dons de sang volontaires tombant à un niveau record dans le pays en raison de la pandémie, les banques de sang ont du mal à trouver des unités appropriées et adéquates, et les patients doivent attendre plus longtemps sans aucune transfusion disponible. En outre, de nombreux centres de thalassémie privés ont également fermé au cours de cette période, laissant les patients du mal à prendre des dispositions alternatives au dernier moment. Les patients de thalassémie qui contactent COVID sont doublement affectés: d’une part par la maladie elle-même du virus et d’autre part comme la plupart des unités refusent l’admission à un patient positif pour une transfusion. Bien que les données exactes manquent, il existe certaines indications que le COVID lui-même pourrait être plus grave chez les patients thalassémiques. De nombreuses unités BMT ont arrêté les transplantations en raison de préoccupations concernant le risque de COVID chez les patients transplantés.

La prévention de la thalassémie serait la solution idéale au problème. Cela peut être fait en sensibilisant les communautés à haut risque, en leur faisant part de la prévalence de la maladie et des nombreuses difficultés dans la gestion de cette maladie. Les jeunes adultes de ces communautés doivent être dépistés pour identifier les personnes qui ne savent même pas qu’elles sont porteuses de la maladie. L’électrophorèse de l’hémoglobine est le test de confirmation pour diagnostiquer la thalassémie mineure ou le statut de porteur et ces patients doivent être informés du risque de maladie chez leurs enfants s’ils doivent épouser un autre porteur. Tous les couples à risque doivent être conseillés sur le diagnostic prénatal pour confirmer l’état de thalassémie du fœtus, ce qui peut aider à décider s’il convient ou non de poursuivre la grossesse.

Espérons qu’une stratégie à plusieurs volets telle que détaillée ci-dessus peut nous conduire à un âge où aucun enfant ne devrait souffrir de thalassémie.

(L’auteur est consultant, hématologie pédiatrique, oncologie et transplantation de cellules souches, hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer tout traitement ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas le position officielle ou politique du Financial Express Online.)

