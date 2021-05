Journée mondiale de la tortue: de la tortue verte à Olive Ridley, un aperçu des magnifiques créatures du Maharashtra

Ces dernières années, les festivals de tortues de Velas et d’Anjarle ont pris de l’importance dans le pays

Le Maharashtra a un littoral de 720 km, qui est témoin de la nidification de la tortue de mer Olive Ridley avec des observations occasionnelles de tortues vertes, de tortues luth et de tortues imbriquées. Le Département forestier local ainsi que les ONG et les communautés locales ont beaucoup travaillé pour la conservation des tortues marines. Ces dernières années, les festivals de tortues de Velas et d’Anjarle ont gagné en importance dans le pays, qui sont une célébration de leur processus naturel de reproduction. Chaque année, ces festivals attirent des touristes de toutes les régions du Maharashtra et de divers autres États.

S’exprimant sur l’importance des tortues, Harshal Karve, biologiste marin de la Mangrove Foundation, a déclaré: «Les tortues de mer sont des animaux charismatiques vivant depuis l’ère jurassique qui sont maintenant menacés par de nombreuses activités humaines telles que le développement côtier non durable, les filets fantômes, les déversements de plastique dans l’océan, etc. . Un petit pas vers la conservation des tortues de mer aidera à sauver ces espèces. “

En cette Journée mondiale de la tortue (23 mai), nous jetons un coup d’œil sur ces espèces spectaculaires d’importance mondiale:

Tortue de mer verte

La tortue de mer verte, également connue sous le nom de tortue verte, tortue noire ou tortue verte du Pacifique, est une espèce de grande tortue de mer de la famille des Cheloniidae. Son nom commun fait référence à la graisse verte qui se trouve sous sa carapace, et non à la couleur de sa carapace, qui est olive à noire. Les chalutiers, qui les ont aperçus le long de la côte, disent que les tortues sont associées à des zones rocheuses où elles se nourrissent d’algues. Les adultes habitent généralement des lagunes peu profondes, se nourrissant principalement de diverses espèces d’herbes marines. Les tortues mordent les extrémités des brins d’herbes marines, ce qui maintient l’herbe en bonne santé. Comme les autres tortues de mer, les tortues de mer vertes migrent sur de longues distances entre les aires d’alimentation et les plages d’éclosion. Les tortues de mer vertes sont souvent repérées par les habitants du Maharashtra.Les habitants des districts de Sindhudurg et de Ratnagiri ont également repéré les tortues de mer vertes récemment.

Tortue imbriquée

Les tortues imbriquées doivent leur nom à leur bec étroit et pointu. Ils ont également un motif distinctif d’écailles qui se chevauchent sur leurs coquilles qui forment un aspect dentelé sur les bords. En général, il a une forme de corps aplatie, une carapace protectrice et des membres en forme de nageoires, adaptés pour nager en pleine mer. Les coquilles imbriquées changent légèrement de couleur, en fonction de la température de l’eau. Alors que cette tortue vit une partie de sa vie en pleine mer, elle passe plus de temps dans les lagons peu profonds et les récifs coralliens.

Les tortues imbriquées adultes atteignent généralement 1 m de long et pèsent environ 80 kg en moyenne. La tortue imbriquée la plus lourde jamais capturée pesait 127 kg.

Certains habitants de Khavane dans le district de Sindhudurg ont signalé avoir repéré cette espèce.

Tortue luth

La tortue luth parfois appelée tortue luth ou tortue coriace est la plus grande de toutes les tortues vivantes et est le quatrième reptile moderne le plus lourd. Elle peut être facilement différenciée des autres tortues marines modernes par son absence de carapace osseuse. Sa coque est composée d’une couche de peau fine, résistante et caoutchouteuse, renforcée par des milliers de minuscules plaques osseuses qui lui donnent un aspect «coriace». Bhau Katdare, fondateur de Sahyadri Nisarg Mitra, Sanstha Chiplun. Il a déclaré: «Une tortue luth a été aperçue après plusieurs années à Raigad».

Tortue Olive Ridley

L’Olive Ridley est de minuscules créatures, mesurant seulement 70 cm, et est répertorié comme espèce en voie de disparition en vertu de l’Indian Wildlife Protection Act, 1972. La côte de Konkan dans le Maharashtra reçoit des tortues Olive Ridley depuis 20 ans. Ils parcourent des milliers de kilomètres dans l’océan et seules les femelles retournent aux sites de reproduction d’origine dans un délai minimum de deux ans.

De novembre à mars, la tortue pond ses œufs. Ils ont creusé un trou de 1,5 pieds de profondeur dans le sable pour pondre leurs œufs. Ce trou est à environ 100 à 200 km de la mer ou parfois même 500 km de la mer. Ils viennent généralement la nuit pour pondre des œufs et laisser des traces sur le sable en partant. C’est ainsi que les conservateurs savent où les tortues ont pondu. Les conservateurs relocalisent ensuite les œufs dans un endroit plus sûr, c’est-à-dire dans le couvoir. Une fois les œufs éclos, les bébés tortues sont relâchés dans l’océan par les conservateurs.

Les tortues olivâtres se nourrissent d’invertébrés et jouent un rôle important dans les écosystèmes océaniques et côtiers. Pour assister à ces magnifiques créatures, on peut visiter les plages de premier plan des districts de Ratnagiri, Sindhudurg et Raigad dans le Maharashtra.

