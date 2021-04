Journée mondiale de l’autisme: s’engager à tous les niveaux

Des études indiquent qu’au moins un enfant sur cent, en Inde, a une maladie neurodéveloppementale – TDAH, Asperger, dyslexie, paralysie cérébrale ou autisme. (Conçu par Nidhi Mishra)

Suguna (nom changé) était un favori dans ma maison maternelle, il y a plusieurs décennies. Elle était la fille de Muthu, le jardinier et nous savions qu’elle était différente. Elle ne rirait pas des blagues et elle ne croiserait jamais votre regard. Elle avait abandonné l’école, mais lorsqu’elle s’est vu confier la tâche de sécher les ustensiles lavés dans la grande cuisine de la famille commune dans laquelle j’avais grandi, elle s’est révélée être une travailleuse étonnamment énergique. Quand elle s’est mariée, même ma grand-mère (la matriarche de la famille) était présente – une occasion rare en effet. Pour célébrer son nouveau statut social, Suguna a été promue à couper des légumes. Pendant les années suivantes, jusqu’à ce qu’elle, son mari et son fils, déménagent dans une autre ville, Suguna débarque tous les jours à la même heure, travaille avec diligence et fait partie de la communauté animée. Oui, il y avait quelque chose de différent à propos de Suguna. Maintenant, je sais qu’elle avait un TSA (trouble du spectre autistique).

Des études indiquent qu’au moins un enfant sur cent, en Inde, a une maladie neurodéveloppementale – TDAH, Asperger, dyslexie, paralysie cérébrale ou autisme. Autrefois, les personnes dont les schémas de pensée et de comportement différaient de la majorité, étaient appelées par des noms non seulement méchants, mais imprégnés de préjugés et ne faisaient pas grand-chose pour créer une meilleure compréhension. Aujourd’hui, le terme est Neurodiversité, par opposition aux personnes neurotypiques. L’autisme, en particulier, est un trouble du spectre et par conséquent, il n’y a pas deux personnes identiques. Les personnes autistes peuvent aller d’être quelque peu différentes (peut-être comme Suguna) d’une personne neurotypique, à quelqu’un dont le QI est hors normes (appelées savants), à quelqu’un qui sera, toute sa vie, incapable de se gérer. Le fait est que, environ, plus de 20 millions de personnes en Inde sont sur le spectre.

Je suis heureux de vous dire que les choses changent. Des recherches approfondies ont prouvé que la diversité – dans toute sa splendeur variée – que ce soit le sexe, la culture, la région, l’ethnicité, l’orientation sexuelle ou les capacités, est un point d’ancrage pour le développement organisationnel. Et les entreprises qui souhaitent profiter de la présence d’un vivier de talents diversifié utilisent les leviers de l’inclusion – l’inculcation active de normes de comportement qui favorisent une telle diversité, et l’équité – la création de catalyseurs qui aident les personnes aux identités et aux besoins diversifiés à appartenir pleinement.

Depuis une décennie et demie, des organisations en Inde, des entreprises éclairées dont les dirigeants estiment que l’entreprise est un microcosme de la société et qui peut apporter un changement positif et stimulant, emploient des personnes atteintes de neurodiversité. Le Working Mother & Avtar Most Inclusive Companies Index compte plus de 59% d’entreprises qui ont un programme régulier d’embauche de personnes atteintes de TSA. Des entreprises telles que JP Morgan, Cap Gemini, Cisco et Dell ont des programmes inspirants et bien pensés qui se traduisent par la création d’emplois pour des centaines de personnes atteintes de TSA. Accenture offre un soutien financier pour le traitement, tandis qu’EY Inde a mis en place un processus unique d’évaluation et de sélection pour le recrutement de candidats neurodivers. Des organisations telles que Enable India, Atypical Advantage et Action for Autism sont profondément impliquées dans l’influence d’un écosystème sensible et habilitant.

Au cœur d’un programme réussi d’inclusion de l’autisme, il y a quelque chose de beaucoup plus intuitif. C’est la description d’un travail. Lorsque Avtar a lancé pour la première fois le concept de retour au travail des femmes professionnelles en 2006, l’un des facteurs clés qui nous ont aidés à promouvoir la carrière de plus de 50 000 femmes, a été notre insistance pour que les organisations créent des descriptions de poste précises. Les entreprises qui ont investi du temps dans l’identification des emplois correspondant aux besoins spécifiques des femmes, à leurs responsabilités en matière de soins, au temps de trajet, etc., ont pu assurer une sélection presque parfaite. Cela s’est traduit non seulement par le fait que les femmes ont accompli un travail exceptionnel, mais aussi par le fait qu’elles sont restées engagées pendant de plus longues périodes. C’est cette pratique que nous préconisons pour l’emploi des personnes atteintes de neurodiversité.

Souvent, les descriptions de poste sont rédigées en gardant à l’esprit la grande majorité neurotypique. Nous sommes heureux d’ajouter des compétences telles que «Personne humaine», «Sens de l’humour», «excellentes compétences en communication», etc., qui finissent par avoir un effet néfaste. La plupart des personnes autistes, si elles ont accès à l’éducation ou à la formation, sont capables d’exécuter des fonctions dans une gamme d’industries, y compris les opérations de vente au détail, le codage de logiciels, l’emballage alimentaire, le contrôle de la qualité, etc. Mais lorsque les compétences sont chargées sur une description de poste et incluses par défaut , ils confondent à la fois l’intervieweur et le candidat.

Lorsqu’un JD bien pensé est rédigé, il sert de guide précieux pour déterminer si le candidat peut réaliser les livrables clés. Cela pourrait prendre un investissement de temps raisonnable, mais en fin de compte, un tel JD aide l’intervieweur à évaluer le candidat autiste à partir d’un lieu d’aménagement raisonnable. Bien qu’il soit important de créer un environnement diversifié, équitable et inclusif pour que les talents diversifiés s’épanouissent, la première étape vers un milieu de travail neurodiversé serait de rassembler des JD qui évaluent un candidat TSA pour ce qu’il est et non ce qu’il n’est pas. Et Suguna en témoigne!

