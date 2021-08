Journée mondiale de l’éléphant : mise en place d’un centre de soins aux éléphants pour fournir des soins spéciaux après des années de difficultés

Les éléphants sont des mammifères socialement complexes et, dans des conditions naturelles, forment des liens temporaires ou permanents avec d’autres éléphants. (Image avec l’aimable autorisation de la Fondation TREE)

Par le Dr Supraja Dharini

Journée mondiale de l’éléphant : L’éléphant d’Asie (Elephas maximus) est le plus grand mammifère terrestre vivant d’Asie. Connus sous le nom de « Méga jardiniers de la forêt », les éléphants sont une espèce clé et servent à indiquer la santé des forêts à travers leur aire de répartition naturelle. En tant que méga herbivores, ils peuvent consommer jusqu’à 150 kg de nourriture par jour en pâturant et en broutant. Nécessitant environ 100 litres d’eau par jour, ils se trouvent souvent dans des zones où l’eau douce peut provenir, comme les rivières et les grands lacs.

L’éléphant d’Asie est inscrit à l’Annexe I de la CITES et classé comme « En danger » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). D’après le dernier recensement effectué en 2012, on estime qu’il y a entre 29 391 et 30 711 éléphants répartis sur tout le continent indien. Ces chiffres ne montrent qu’une légère augmentation par rapport à un recensement précédent effectué en 2007.

Journée mondiale de l’éléphant : problèmes auxquels sont confrontés les éléphants sauvages et captifs

Les éléphants sauvages et captifs sont actuellement confrontés à de nombreux problèmes. Les éléphants sauvages sont régulièrement chassés de leurs habitats forestiers naturels en raison de la diminution du couvert forestier, de la destruction irréfléchie de leurs anciens couloirs forestiers, de l’électrocution et du braconnage pour l’ivoire. Des éléphants captifs ont été braconnés dans la nature, séparés de leurs troupeaux et entraînés selon des méthodes dures et cruelles. Ils ont été exposés à des conditions de travail inhumaines dans un marché extrêmement abusif ; travaillait commercialement dans de grands et petits temples pour attirer les foules et offrir des bénédictions, torturés dans des cirques et surmenés pour de l’argent par des agents et des courtiers qui ne considèrent l’éléphant que comme une autre source de revenus.

Les éléphants en captivité sont protégés en vertu de l’annexe 1 de l’Indian Wildlife (Protection) Act de 1972 (WLPA). Même ainsi, de nombreux éléphants en captivité ne reçoivent pas les soins appropriés conformément à la loi. Au cours des vingt-cinq dernières années, un déclin soudain et rapide de la qualité de l’élevage des éléphants et des conditions de leur captivité a été observé en Asie, y compris en Inde. Les éléphants en captivité sont confrontés à un certain nombre de problèmes qui doivent être résolus pour garantir que les éléphants individuels et les éléphants en captivité en général bénéficient d’une qualité de vie raisonnable et acceptable. Les problèmes les plus courants auxquels sont actuellement confrontés les éléphants en captivité sont décrits ci-dessous :

Conditions de vie non naturelles :

De nombreux éléphants captifs sont maintenus dans des conditions très éloignées de leur habitat naturel. Les éléphants sont transportés dans des temples pour des festivals où ils peuvent rester pendant des jours enchaînés sur un sol en béton ou une surface similaire inappropriée. Ils sont entourés de gens et de bruit constant, leur alimentation peut être irrégulière et souvent ils n’auront accès à de l’eau potable qu’à des heures précises. Une fois qu’ils ont fini de fournir des « bénédictions » au temple, ils sont renvoyés dans de petits jardins et des cours où ils doivent attendre seuls jusqu’à ce qu’ils soient à nouveau requis dans un temple.

Cornacs insuffisamment entraînés :

Bien que bien intentionnés, de nombreux cornacs ne comprennent pas pleinement le comportement et la biologie complexes des éléphants et leurs besoins physiques et psychologiques. Cela est généralement dû à un manque de formation appropriée au mahout au départ, et cela peut entraîner de nombreux problèmes pour un éléphant en captivité, notamment un régime alimentaire incorrect, une mauvaise manipulation involontaire, une mauvaise communication avec l’éléphant, une incapacité à identifier ou à répondre aux besoins des éléphants en temps opportun. la mode, le malaise du mahout et une foule d’autres problèmes.

Soins insuffisants :

Manquant de formation, de nombreux mahouts ne connaissent pas les besoins de soins appropriés d’un éléphant en captivité. L’éléphant peut souffrir de carences en vitamines et minéraux en raison de l’absence d’un régime alimentaire équilibré, d’une eau potable insalubre causant des problèmes d’estomac, du manque de possibilités de baignade quotidiennes, de la pourriture des pieds due au fait d’être maintenu sur une surface inappropriée pendant de longues périodes et d’un manque du diagnostic précoce d’une maladie ou d’une blessure pouvant nécessiter une intervention vétérinaire.

Incapacité à socialiser :

Les éléphants sont des mammifères socialement complexes et, dans des conditions naturelles, forment des liens temporaires ou permanents avec d’autres éléphants. Les éléphants captifs se voient refuser la possibilité de se mélanger avec d’autres éléphants et sont voués à une vie de solitude qui va contre leur nature. Cela est particulièrement vrai pour les éléphants femelles qui passeraient naturellement toute leur vie au sein d’un troupeau tandis que les éléphants mâles peuvent aller et venir et se déplacer entre les troupeaux, ou choisir volontairement la solitude pendant des périodes de temps, tout au long de leur vie.

Éléphants maltraités :

Malheureusement, il y a encore des éléphants en captivité qui souffrent d’abus de routine. Entraînés par des coups et non par un renforcement positif, leurs esprits sont brisés par l’utilisation de bâtons, de crochets et de chaînes à pointes enroulées autour de la partie inférieure de leurs jambes, ce qui cause souvent des blessures et peut s’infecter. Ils peuvent se voir refuser de la nourriture et de l’eau potable et être soumis à de longues périodes de privation de sommeil jusqu’à ce qu’ils se conforment aux ordres de leurs « entraîneurs ». Comme les éléphants sont prélevés dans la nature, de telles méthodes sont utilisées, non seulement en Inde, mais dans toute l’aire de répartition des éléphants, pour domestiquer l’éléphant.

Éléphants livrés :

Beaucoup de gens qui achètent ou acceptent par le biais d’un acte de donation un éléphant, ignorent initialement les besoins de l’éléphant. Après un certain temps, ils se rendent compte que garder un éléphant n’est pas comme garder un chien. Le coût de l’élevage de l’éléphant devient exorbitant, tout comme l’engagement requis pour garantir à l’éléphant une qualité de vie raisonnable. Conscientes de leur situation difficile, ces personnes souhaitent souvent par la suite abandonner l’animal afin qu’il puisse recevoir de meilleurs soins médicaux et à long terme, bien qu’ils conservent toujours la propriété de l’éléphant.

Éléphants confisqués :

Parfois, les conditions sont si mauvaises, les abus ont été si importants ou il y a un manque de documents de propriété appropriés, il est nécessaire que les autorités compétentes confisquent un éléphant pour son propre bien-être. Les éléphants confisqués doivent ensuite attendre qu’un établissement de soins approprié soit trouvé pour héberger l’éléphant jusqu’à ce qu’il soit réhabilité et qu’un foyer permanent approprié soit identifié.

Conflit homme – éléphant :

Bien que plus répandu parmi les populations sauvages, le conflit homme-éléphant se produit occasionnellement avec des éléphants en captivité. Les éléphants soumis à la mendicité ou aux divertissements touristiques dans les rues encombrées de la ville peuvent devenir agités et montrer des signes précoces d’agression. Cela peut dans les cas graves conduire à une agression physique réelle et causer des blessures à des personnes imprudentes. Bien qu’il s’agisse d’un événement très rare, il convient de le noter.

Au fur et à mesure que la population générale d’éléphants augmente lentement, le nombre d’éléphants se trouvant à vivre en captivité ou « domestiqués » augmentera également.

Mise en place d’un centre de soins pour éléphants

La Fondation TREE avait mis en place un centre de soins avec l’autorisation du directeur de la protection de la faune du département des forêts du Tamil Nadu en 2015, afin de créer un lieu de paix pour les éléphants blessés, maltraités, négligés et confisqués, où ils peuvent être réhabilités après des années d’épreuves. Cela a été nommé ‘Elephant Care Facility’ (ECF).

L’Elephant Care Facility, créé par TREE Foundation et une autre ONG, a fourni des soins et une gestion experts aux éléphants qui peuvent avoir été employés de manière inappropriée, mal utilisés, maltraités, confisqués, abandonnés ou orphelins au cours de leur capture, de leur formation, de leur préparation et de leurs années de servitude. à leurs propriétaires. L’installation fonctionnait selon les principes de renforcement sans chaîne et positif et avait été conçue en consultation avec de nombreux experts pour offrir aux éléphants un environnement paisible et tranquille pour les aider à se rétablir jusqu’en septembre 2019.

La Fondation TREE, avec le soutien d’une autre ONG, a créé l’ECF en 2015 en tant qu’initiative conjointe visant à fournir un abri et un refuge aux éléphants d’Asie, dans le but d’accroître l’éducation et la sensibilisation au monde naturel à tous les niveaux de la société. L’objectif de cette installation est de fournir des soins et une gestion spéciaux aux éléphants qui ont été initialement identifiés comme des patients potentiels en réadaptation, et si nécessaire, d’étendre ces soins à d’autres éléphants en captivité vulnérables qui peuvent être employés de manière inappropriée, mal utilisés, maltraités et donc confisqués, abandonnés ou orphelins au cours de leur capture, formation, préparation et servitude à leurs propriétaires.

La Fondation TREE et une autre ONG ont travaillé conjointement et en partenariat avec le Département des forêts du Tamil Nadu, des experts en éléphants, des médecins vétérinaires, des biologistes de terrain, des chercheurs, etc. le temps passé dans l’établissement pendant la rééducation.

Trois éléphants femelles ont été réhabilités dans l’établissement, Sandhya (43 ans), Indu (34) et Jayanthi (19 ans) du temple Kamakshi Amman à Kancheepuram. Ils ont été hébergés dans l’établissement selon les souhaits du Kanchi Kamakoti Peetam et avec la bénédiction des deux Pujya Swamigals. Les éléphants s’étaient très bien adaptés à la routine des promenades quotidiennes, du pâturage, des interactions, se livrant à la boue, aux bains de boue et à la recherche de nourriture. Ils faisaient régulièrement contrôler les vétérinaires et soumettaient des rapports hebdomadaires sur l’état de santé au Département des forêts. Ils sont sous la surveillance constante de leurs cornacs et surveillés par des caméras de vidéosurveillance pour assurer leur bien-être. Ils ont ensuite été transférés dans les locaux du gouvernement MR Palyam TN en septembre 2019.

(Le chroniqueur est président de la Fondation TREE. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.