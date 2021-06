Journée mondiale de l’environnement 2021 : Besoin urgent de lutter contre l’appauvrissement de l’environnement en restaurant l’écosystème

En tant que citoyens responsables de cette nation, nous devons prioriser l’environnement et faire notre part pour le restaurer.

Par Kishan Jain

L’épidémie de Covid-19 est l’un des plus grands défis que la race humaine ait jamais eu à endurer. Cette situation presque apocalyptique est une indication de la disharmonie dans l’équilibre de la nature. Il est révélateur des répercussions de l’empiètement et du mauvais traitement de la nature et de son abondance par les humains. Bien qu’il y ait beaucoup à débattre sur la cause et la propagation du virus, le rôle de l’homme est incontesté. Notre approche à courte vue de notre environnement a conduit à une dégradation et à une crise climatique qui a non seulement provoqué la recrudescence de maladies nouvelles et mortelles comme le Covid-19, mais a également menacé l’avenir de notre planète et de ses habitants.

« Restauration des écosystèmes », qui est le thème de cette année, met en évidence l’importance de préserver les ressources de notre planète, d’explorer des technologies durables et des conceptions innovantes qui peuvent reconstruire les écosystèmes du monde. Nous devons viser à développer de nouvelles technologies qui se sont orientées vers des méthodes plus respectueuses de l’environnement, une plus grande appropriation de nos ressources telles que la transformation vers le solaire ainsi que les sources d’énergie renouvelables.

La pandémie a également été une révélation pour nous tous, car nous avons été témoins d’un impact positif du verrouillage sur notre environnement. Un changement visible dans la qualité de l’air et de l’eau est une lueur d’espoir qu’il n’est peut-être pas trop tard pour restaurer notre environnement.

Mais, par où commençons-nous ?

La première étape pour réparer le mal que nous avons déjà causé est de sensibiliser et d’encourager l’alphabétisation climatique. Ce n’est que lorsque nous comprenons vraiment l’ampleur du problème que nous pouvons trouver des moyens innovants de résoudre le problème. Avec les bonnes connaissances et les bons outils à notre disposition, nous pourrons mener cette bataille contre le changement climatique. Les jeunes militants pour le climat comme Greta Thunberg ont ouvert le bal et nous devons aller de l’avant en nous informant, ainsi que ceux qui nous entourent, des divers défis auxquels notre planète est confrontée aujourd’hui pour trouver des moyens de redonner à la terre son ancienne gloire.

Un simple acte de plantation d’arbres peut faire une énorme différence. Le boisement et le reboisement amélioreront non seulement la qualité du sol et de l’air, mais ralentiront également les effets du changement climatique en améliorant les niveaux de carbone organique dans le sol, empêchant ainsi la désertification. Il permet également d’inverser l’effet de serre en convertissant le dioxyde de carbone en oxygène qui générera un air clair, frais et non pollué. Dans un monde post-Covid-19 où les gens sont susceptibles d’être à risque de maladies respiratoires, le besoin d’un air plus pur ne peut pas être assez souligné. Le gouvernement indien a conçu de nombreux programmes tels que le programme National Afforestation Program (NAP), National Mission for a Green India (GIM) et Forest Fire Prevention & Management Scheme (FFPM) pour cette cause. Cela aidera également à rétablir l’équilibre dans la nature, car les espèces en voie de disparition auront la chance de prospérer dans leur habitat naturel. Sur le plan individuel, nous pouvons aider le gouvernement en plantant plus d’arbres dans nos jardins et notre quartier.

Un autre problème qui afflige notre environnement est la pollution plastique. De nos terres à nos rivières et océans, les déchets plastiques sont partout. Ils n’affectent pas seulement la qualité de nos cultures et de nos eaux souterraines, mais affectent également gravement la vie marine. Le gouvernement a pris diverses mesures pour réduire et gérer les déchets plastiques, comme l’interdiction des sacs de transport en plastique et des produits en plastique multicouches qui ne peuvent pas être recyclés. Les instances dirigeantes locales encouragent également la séparation des déchets à la source et découragent l’utilisation du plastique à usage unique. Nous pouvons soutenir ces efforts en veillant à séparer nos déchets ménagers, à réduire l’utilisation de plastique chaque fois que des alternatives durables sont disponibles et à organiser ou participer à des campagnes de nettoyage sur notre site.

Les progrès technologiques entraînent des changements progressifs et contribuent de manière significative aux efforts déployés pour restaurer l’environnement. Covid-19 a accéléré l’utilisation de technologies telles que les BOT, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle, qui ont joué un rôle déterminant dans la conception et la création de solutions respectueuses de l’environnement et écoénergétiques. Ces technologies continueront à jouer un rôle important pour aider l’humanité à faire le bon pas vers des pratiques de durabilité et à surmonter certains des obstacles graves auxquels l’écosystème est confronté.

De plus, le gouvernement indien a pris plusieurs mesures pour encourager l’utilisation de lampes LED durables. Par exemple, le programme Gram Ujala a été lancé afin de fournir les ampoules LED les moins chères au monde dans les régions rurales pour un simple coût de 10 . En dehors de cela, le Premier ministre Narendra Modi a également lancé le programme « The Unnat Jyoti par des LED abordables pour tous » en 2015 dans le but de remplacer les lampes à incandescence de 77 crores par des ampoules à LED. Le programme a été mis en œuvre afin de mettre en place une distribution de LED par phases à travers l’Inde, annulant le coût élevé des LED, fournissant ainsi des produits écoénergétiques à des prix abordables.

Chaque petit effort de notre part contribuera à améliorer collectivement l’environnement et à restaurer notre Terre. Il n’est jamais trop tard pour agir et assumer la responsabilité de préserver notre environnement. En tant que citoyens responsables de cette nation, nous devons prioriser l’environnement et faire notre part pour le restaurer. En cette Journée de l’environnement, engageons-nous tous à nous éduquer et à prendre des mesures urgentes pour lutter contre l’appauvrissement de l’environnement et créer un écosystème durable qui peut être restauré pour nos générations futures.

(L’auteur est directeur de Goldmedal Electricals. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

