Journée mondiale de l’environnement 2021 : Boost pour l’hospitalité ! Comment IHCL, ITC, JW Marriott, Leisure Hotels conduisent des pratiques durables

Journée mondiale de l’environnement 2021 : L’industrie hôtelière indienne remet en question non seulement les pratiques conventionnelles, mais aussi l’image de la durabilité elle-même dans le paysage de son écosystème hôtelier. La volonté de durabilité est ce qui pousse de nombreux hôtels de loisirs haut de gamme à ouvrir la voie à des pratiques innovantes et respectueuses de l’environnement. Financial Express Online a contacté les principaux acteurs de l’hôtellerie du pays pour comprendre comment ils stimulent l’élan avec des pratiques respectueuses de l’environnement et durables dans leurs propriétés.

Importance de la Journée mondiale de l’environnement 2021 : IHCL en tant que pionnier des pratiques durables

IHCL continue de promouvoir le tourisme responsable à chaque étape. De l’élimination progressive du plastique à usage unique, la réduction de l’empreinte carbone, la conservation de l’eau et l’utilisation d’énergies renouvelables à un engagement communautaire étendu, IHCL a généré des économies significatives depuis 2008 en réduisant la consommation d’eau de 3 000 000 kilolitres, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, dont 232 000 000 kg d’équivalent en dioxyde de carbone. et économisant 1 202 000 000 mégajoules d’énergie.

Une autre initiative percutante comprend la marque SeleQtions d’IHCL, qui s’est associée à BLive, la première plate-forme de tourisme de véhicules électriques du pays à proposer des visites haut de gamme en vélo électrique vert dans tous les hôtels SeleQtions. Les clients peuvent explorer chaque destination avec des visites spécialement organisées qui ajoutent une expérience immersive à la culture locale tout en réduisant les émissions de carbone.

Notamment, une étape importante de 47 hôtels IHCL obtenant la certification EarthCheck Platinum, incarne l’engagement de la marque à assurer une gestion du tourisme durable. Ainsi, environ 78 hôtels certifiés EarthCheck IHCL ont généré des économies significatives depuis l’année 2008.

Importance de la Journée mondiale de l’environnement 2021 : Comment ITC Hotels soutient le luxe responsable

Étant donné que la biodiversité est la base des écosystèmes sains et de la protection de l’environnement, ITC Grand Central célèbre la Journée mondiale de l’environnement 2021 en organisant des « cartes de luxe responsables » qui peuvent être plantées et transformées en plantes Tulsi. Ces cartes sont envoyées avec le Gourmet Couch – une collection de menus unique et distinctive présentant les meilleures offres de cuisine des cuisines primées des hôtels ITC. Les clients séjournant à l’ITC Grand Central reçoivent un crayon de graines à planter en signe de l’engagement de l’hôtel à soutenir les pratiques durables.

Une étude plus approfondie du ‘Responsible Luxury’, un concept percutant qu’ITC Hotels a lancé dans le segment de l’hôtellerie, porte sur les pratiques basées sur la durabilité qui respectent l’environnement et la société. Cela constitue l’ADN d’ITC Hotels car il continue de mener plusieurs initiatives positives pour la planète, telles que l’utilisation d’énergies renouvelables pour alimenter plus de 57 % de tous les besoins électriques de ses hôtels à plus de 50 % de réduction de la consommation d’eau pour être l’un des premiers hôtels chaînes indiennes à cesser l’utilisation de « plastique à usage unique » dans toutes ses opérations.

Journée mondiale de l’environnement 2021 : comment JW Marriott promeut l’agriculture locale

Le lien entre l’alimentation et les émotions découle d’une relation étroite entre le cerveau et le tractus gastro-intestinal, ce qui est un fait connu.

Le JW Marriott Mussoorie Walnut Grove Resort & Spa, chef exécutif du JW Marriott Mussoorie Walnut Grove Resort & Spa, lance un concept de vente au détail unique en son genre connu sous le nom de The Pahadi Social, qui est basé sur des produits frais locaux et met à l’honneur une sélection de marques locales de l’Himalaya dans l’espace des aliments biologiques. , Amitesh Virdi a habilement organisé un menu passionnant qui propose des ingrédients durables et célèbre les saveurs fraîches de la montagne dans divers formats – des thés aux jus de désintoxication aux bols sains et aux salades présentant des aliments riches en protéines et utilisant ces ingrédients locaux de manière durable.

Parmi les autres initiatives notables de l’hôtel, citons les petites entreprises agricoles qui cultivent des cultures saisonnières protégeant la biodiversité de la région et promouvant l’agriculture durable dans la communauté locale en promouvant les opportunités de travail indépendant pour les agriculteurs couvrant 26 villages locaux.

L’approvisionnement en riz Basmati de Selaqui et d’autres produits alimentaires pour soutenir les agriculteurs locaux permet de réduire le temps de déplacement pour s’approvisionner dans d’autres États. La faible utilisation des transports est un autre aspect des efforts de l’hôtel pour réduire son empreinte carbone.

Cette compréhension de la portée percutante des pratiques durables est au cœur des offres clés de l’industrie hôtelière pour permettre aux clients de manger frais et sains et d’améliorer leur sentiment de bien-être. En mettant de plus en plus l’accent sur des choix de vie plus sains, les produits biologiques et locaux jouent un rôle essentiel.

À ITC Grand Central, le menu Gourmet Couch est préparé à partir d’ingrédients locaux les plus frais et de sélections d’aliments de saison. Notamment, l’emballage des aliments est réalisé à l’aide de boîtes à clapet et de papier ondulé, qui sont finalement placées à l’intérieur d’un sac biodégradable qui a un revêtement aqueux.

Pendant ce temps, le JW Marriott Mumbai Sahar a conçu une expérience, The JW Garden, pour offrir aux clients des plats préparés à partir de produits frais, leur permettant de se concentrer sur leur intégrité.

Le JW Garden, comme son nom l’indique, est un jardin mettant en vedette des produits frais et biologiques, récoltés de manière durable par l’équipe d’horticulture de l’hôtel. Les plantes médicinales sont exposées dans toute la zone avec chacun de leurs noms et leurs avantages nutritionnels. Les tomates cerises, le basilic, le tulsi, l’aloe vera et la papaye sont quelques-unes des herbes et légumes cultivés dans notre jardin JW. Les produits frais sont utilisés dans les préparations culinaires de l’hôtel, offrant ainsi aux clients une expérience des ingrédients locaux.

Journée mondiale de l’environnement 2021 : Leisure Hotels Group en quête de durabilité

Vibhas Prasad, directeur, Leisure Hotels Group, a déclaré à Financial Express Online : « Chez Leisure Hotels Group, nous pensons que la durabilité sera la voie à suivre et nous sommes sur la bonne voie pour incorporer des mesures respectueuses de l’environnement qui sont conformes à cela.

Il souligne en outre que The Corbett Hideaway fournit à lui seul des moyens de subsistance et un soutien à plus de 250 familles, directement ou indirectement, en plus des programmes de formation et de renforcement des capacités pour les jeunes chômeurs locaux, qui comprennent une formation au guide de la nature et un débouché pour la commercialisation de l’artisanat local.

D’autres initiatives sont :

Sans papier ni plastique :

Les produits en plastique sont retirés des chambres et des F&B. L’utilisation d’eau potable emballée est abandonnée. Les bouteilles et bocaux pour animaux de compagnie sont complètement retirés. L’utilisation de papier dans les zones réservées aux clients est réduite et remplacée par de nouveaux matériaux composites et recyclés. Les contenants en plastique des emballages alimentaires ont été éliminés ; des déchets jetables recyclés et des produits jetables en pâte de bois sont utilisés.

Journée mondiale de l’environnement 2021 : Utilisation intelligente des énergies renouvelables dans l’hôtellerie

Ankita Sheth, co-fondatrice, Vista Rooms est passionnée par la durabilité de l’écosystème hôtelier. Elle déclare à Financial Express Online : « La plupart de nos propriétés utilisent intelligemment les sources d’énergie renouvelables et les maisons écoénergétiques. Comme l’eau chaude dans les salles de bains est fournie à l’aide d’un système de chauffe-eau solaire centralisé. Certaines propriétés disposent d’un système d’onduleur de secours solaire dans lequel la puissance du soleil est utilisée pour fournir une alimentation de secours. Et enfin, l’utilisation de l’éclairage LED tout au long de l’année s’est également avérée être une énorme économie d’énergie.

Elle ajoute : « Dans nos propriétés, nous essayons de nous procurer au moins 50 % de la nourriture auprès de fermes locales ou voisines ou dans un rayon d’au moins 5 km pour réduire l’empreinte carbone. C’est notre pratique depuis de nombreuses années. À Fagunia Estate, l’une de nos propriétés, le propriétaire utilise un éclairage extérieur diffus et minimal la nuit pour réduire les perturbations de la faune locale, car l’augmentation de la pollution lumineuse par l’homme est un autre sujet de préoccupation. Réduire l’utilisation de combustibles fossiles en essayant de s’approvisionner localement et en n’utilisant pas de systèmes de secours à base de combustibles fossiles réduit directement la production de gaz à effet de serre nocifs. »

Journée mondiale de l’environnement 2021 : partager des espaces durables

Selon Devendera Parulekar, fondateur de SaffronStays, « Le concept de partager un espace comme le nôtre est en soi durable. De nombreux propriétaires ne sont pas en mesure de tirer le meilleur parti de leur résidence secondaire. Par conséquent, un concept de maisons de vacances partagées est un choix durable permettant aux gens de créer des moments et des souvenirs spéciaux dans des espaces soigneusement créés. En plus de cela, nous suivons également des pratiques respectueuses de l’environnement.

Il souligne en outre le Calamondinn Bungalow à Coorg, où se trouve une centrale solaire de 10 kW qui aide à faire fonctionner l’éclairage, les puits de forage et les appareils. A côté du GPL, les déchets humides entrent dans un biodigesteur pour produire du gaz de cuisson et le plastique utilisé est envoyé pour recyclage et réutilisation. Riche en ingrédients entièrement biologiques, il existe une production interne de lait et de miel ainsi que d’herbes cultivées sur place. Seuls les légumes bio proviennent du marché local.

En plus de cela, SaffronStays propose des expériences de la ferme à la table lors de certains de leurs séjours dans le Maharashtra qui ont des fermes biologiques, une piste de café biologique au domaine Nandanvan à Kodaikanal et un style de ferme biologique vivant au milieu d’une variété d’arbres fruitiers et d’une villa au bord de la rivière qui possède des fermes biologiques à Sanvina Farm, Karjat. À Asanji Wadi, Alibaug, les restes d’une maison décrépite à Bhug ont été utilisés pour construire la maison elle-même.

En résumé, comme l’explique Ankita Sheth, cofondatrice de Vista Rooms à Financial Express Online, « la satisfaction de faire un peu pour protéger l’environnement est immense. »

