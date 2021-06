Journée mondiale de l’environnement 2021 : des solutions innovantes pour la livraison de nourriture à domicile ! De la vaisselle inspirée de Lego à l’emballage écologique des fruits

Journée mondiale de l’environnement 2021 : Partout dans le monde, les marques font sentir leur présence à travers les emballages alors que les consommateurs se retrouvent à commander en ligne des produits de manière excessive. Parfois, l’emballage lui-même est marqué à l’extérieur pour mettre en valeur la proposition unique d’une entreprise, une stratégie utilisée sur les petits et les grands produits, y compris la crème glacée et les biscuits et chocolats haut de gamme – chaque unité se vend un peu plus qu’auparavant avec un emballage innovant.

Dans les années 80, les consommateurs étaient facilement attirés par les emballages aux couleurs vives comme celui que Frooti utilisait dans ses emballages colorés saisissants – repérez cette nuance de jaune et les consommateurs devinent facilement la marque. À l’heure actuelle, les consommateurs indiens se soucient de favoriser un avenir plus vert pour les générations à venir. Cela a beaucoup à voir avec l’évolution des préférences des consommateurs vers des produits respectueux de l’environnement.

Journée mondiale de l’environnement 2021 : remplacer le plastique à usage unique par des emballages biodégradables

« En particulier, le design joue un rôle crucial dans la conception et le positionnement de produits respectueux de l’environnement, car le besoin clé du produit et le comportement de l’utilisateur doivent être analysés en profondeur pour obtenir des informations sur les produits. Il nous a fallu environ deux ans pour étudier la façon dont l’Inde mange, car chaque région est différente, puis nous avons créé notre gamme de vaisselle modulaire inspirée de Lego. Nos clients pour la marque de vaisselle Chuk sont des restaurants à service rapide (QSR) et des traiteurs institutionnels. De nombreuses marques comme Haldirams, Chai Point, Lite Bite Foods, PVR Cinemas, Inox, Amazon et Google font partie de nos principaux clients », a déclaré Ved Krishna, vice-président de Yash Pakka Ltd à Financial Express Online.

L’entreprise s’est sciemment efforcée de remplacer les plastiques à usage unique en mettant l’accent sur un avenir plus vert en fournissant des solutions d’emballage biodégradables. Tous ses produits d’art de la table sont fabriqués à partir de pulpe d’agro-résidus d’origine locale comme la bagasse, un déchet fibreux de la canne à sucre. La canne à sucre est produite en abondance à Ayodhya, où se trouve l’usine de l’entreprise, et l’approvisionnement est possible dans les villages voisins situés à moins de 100 km.

Il ajoute : « Depuis le début, notre objectif est d’être à la pointe de l’innovation et de la durabilité. Comme notre papier d’emballage et nos produits de restauration moulés sont tous deux fabriqués à partir de bagasse (résidus de canne à sucre), ils sont compostables à l’arrière. Ainsi, une fois éliminés, ils se transforment en fumier dans les 90 jours, ce qui est bon pour la Terre mère. De plus, ils sont naturels et exempts de toxines. Nous récupérons également 95 % des produits chimiques de cuisson utilisés pour fabriquer la pâte, la rendant ainsi encore plus écologique.

Notamment, la pulpe de bagasse rend les produits légers pour faciliter la manipulation, flexibles pour protéger contre les dommages et solides pour éviter les déversements.

Journée mondiale de l’environnement 2021 : rendre les emballages plus respectueux de l’environnement

JustMyRoots, qui se présente comme la première plate-forme de commerce électronique de produits alimentaires périssables interétatiques du pays, permet aux consommateurs de choisir parmi une gamme de différentes variétés de fruits et de mangues telles que Rasaalu, Himayat et Banginapalli, entre autres, qui peuvent être commandé en ligne et il est livré à votre porte.

Considérez ceci : chaque boîte d’emballage en carton est recyclée et 2 Rs sont reversés pour l’éducation des filles !

« Nous avons pris la voie de l’éco-responsabilité en arrêtant l’utilisation de thermocol et de plastique dans nos emballages. Nous avons commencé à utiliser des sacs de transport en papier et en coton et avons évolué vers des boîtes en carton. Nous veillons à ce que les fruits et légumes achetés soient biologiques et frais. Par conséquent, nous nous sommes associés à Sugati pour autonomiser les femmes dans la continuité de la campagne AtmaNirbhar Bharat pour que ces articles proviennent directement d’elles pour l’utilisateur final. Nous avons également noué des relations avec des institutions pour nous assurer que nous pouvons rendre nos emballages plus respectueux de l’environnement », a déclaré à Financial Express Online Samiran Sengupta, fondateur et PDG de JustMyRoots.

De toute évidence, chaque pas dans la bonne direction fait une différence.

« L’objectif principal de l’entreprise est de proposer des solutions innovantes pour la livraison et un papier robuste pour la fabrication de sacs pouvant remplacer les sacs en plastique à usage unique. Nous allons également implanter la plus grande usine du pays pour le papier d’emballage alimentaire (papier au beurre résistant à la graisse). L’un des défis que nous prévoyons est une augmentation du segment de la livraison de nourriture et de nombreux plastiques à usage unique sont utilisés. Nous travaillons constamment à fournir une solution pour la livraison de sauces chaudes, mais nous avons actuellement des solutions pour les articles secs et semi-secs, les aliments comme les pâtes, les salades, les sandwichs, etc. dit Financial Express Online.