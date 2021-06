Journée mondiale de l’environnement 2021 : les chemins de fer indiens visent à être émetteurs nets de carbone d’ici 2030

Les chemins de fer indiens ont ajouté qu’ils avaient décidé que d’ici décembre 2023, l’électrification à 100 % des routes à voie large serait réalisée.

Journée mondiale de l’environnement 2021 : Indian Railways s’efforce de devenir les plus grands chemins de fer verts au monde, dans le but d’être un « émetteur net de carbone zéro » d’ici 2030. L’objectif a été annoncé par le transporteur national vendredi avant la Journée mondiale de l’environnement, et il a déclaré que l’électrification du réseau ferroviaire a augmenté au cours des 7 dernières années. L’électrification du réseau rendrait le réseau plus respectueux de l’environnement et réduirait également la pollution. Les chemins de fer indiens ont ajouté qu’ils avaient décidé que d’ici décembre 2023, l’électrification à 100 % des routes à voie large serait réalisée. En dehors de cela, les toilettes bio, les lumières LED ainsi que les systèmes Head-On-Generation feraient en outre des trains un mode de transport respectueux de l’environnement tout en garantissant le confort des passagers.

Le transporteur national a également déclaré qu’il développait des corridors de fret dédiés en tant que réseaux de transport à faible empreinte carbone, permettant au transporteur d’adopter des technologies, des pratiques et des processus respectueux de l’environnement et économes en énergie.

Un accord avait été signé avec la CII en 2016 par les chemins de fer pour faire en sorte que cette vision devienne réalité. Cela a conduit jusqu’à 39 ateliers de chemins de fer, 8 hangars à locomotives, un dépôt de magasins et sept unités de production à être certifiés « GreenCo », qui est décerné sur la base de l’évaluation des mesures concernant la conservation de l’énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre gaz, recyclage, conservation de l’eau, etc.

Les chemins de fer ont également partagé une autre réalisation en rendant le réseau plus respectueux de l’environnement. Il a déclaré qu’au cours des deux dernières années, 600 gares ferroviaires avaient été certifiées pour avoir mis en œuvre le système de gestion de l’environnement selon ISO:14001.

En dehors de cela, les évaluations des risques et les protocoles de gestion des catastrophes des chemins de fer indiens intègrent des caractéristiques du changement climatique, a-t-il déclaré, ajoutant que l’IR et les unités subsidiaires publient chaque année un rapport sur la durabilité de l’environnement, et ce rapport aide à établir un document-cadre qui définit les points d’intérêt. ainsi que des stratégies concernant le changement climatique et d’autres questions.

