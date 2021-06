Journée mondiale de l’environnement 2021 : les initiatives en faveur de la planète peuvent aider à construire un avenir sain

Il existe de nombreuses façons de restaurer nos écosystèmes, notamment en adoptant des technologies vertes. (Crédit d’image – Parag Kulkarni)

Par Parag Kulkarni,

La pandémie nous a donné une occasion unique de faire une pause, de réfléchir et de repenser comment équilibrer notre relation avec la nature pour assurer une relation harmonieuse. Les enseignements sont nombreux et l’un des principaux enseignements à retenir a été la façon dont la nature a réagi au verrouillage grâce à un ciel plus pur, de l’air frais à respirer et le retour souvent inattendu de la faune dans certaines parties du monde. Des situations comme celles-ci nous ont donné un moment pour reconnaître l’impact de nos actions sur mère nature. N’est-il pas temps que nous nous réunissions tous en tant que citoyens responsables pour la rajeunir et la restaurer ? À juste titre, la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin de cette année, se concentre précisément sur cela : la restauration des écosystèmes.

Il existe de nombreuses façons de restaurer nos écosystèmes, notamment en adoptant des technologies vertes, en faisant des choix de consommation durables, en intégrant des efforts de conservation et en développant une conscience environnementale. Les individus, les communautés, les gouvernements et les entreprises peuvent contribuer à leur manière à la protection de l’environnement en prenant des mesures efficaces pour aider à réduire leur empreinte carbone. Voici quelques façons possibles dont nous pouvons tous contribuer :

Adoptez des processus efficaces

De nombreux processus que les entreprises ont mis en place aujourd’hui utilisent plus d’énergie ou de puissance que nécessaire et la protection de l’environnement peut souvent être aussi simple que de remplacer ces processus et machines par des options plus efficaces. La création de modèles commerciaux qui intègrent des objectifs de développement durable dans les processus internes aidera à conserver l’énergie et aidera à identifier où les déchets peuvent être réduits.

Besoin de produits plus verts

Les questions de durabilité et d’environnement apparaissent comme des considérations importantes lors de la prise de décisions stratégiques d’affaires, de gestion, de fabrication et de développement de produits. Il existe un besoin critique pour les entreprises de produire des produits plus efficaces qui contribuent à une économie verte. Les entreprises peuvent reconcevoir leurs produits et adapter les nouvelles technologies pour favoriser une consommation plus verte. En fait, passer au « vert » devrait être une priorité à mesure que de nouveaux produits sont conçus, développés et consommés.

Réduire l’empreinte carbone

La création et l’utilisation de produits écoénergétiques réduiront notre empreinte carbone et travailler vers l’objectif zéro déchet aidera à protéger l’environnement et à préserver nos ressources naturelles pour les générations actuelles et futures. Les entreprises peuvent jouer un rôle dans la création d’une culture de conscience verte en encourageant et en éduquant les employés à apporter des changements positifs ou à adopter un comportement respectueux de l’environnement et à développer des habitudes qui permettront d’économiser ou de conserver l’énergie.

Focus sur les pratiques de recyclage

Éliminez les plastiques à usage unique : chaque année, des milliers d’oiseaux de mer, de tortues, de phoques et d’autres mammifères marins sont tués après avoir ingéré du plastique ou s’y être emmêlés. Vous pouvez réduire les déchets plastiques en utilisant des sacs réutilisables, en éliminant les bouteilles d’eau à usage unique et en évitant autant que possible les produits fabriqués ou emballés dans du plastique.

La réalité est que le réchauffement climatique est en cours et qu’avec le changement climatique, nous vivons des changements dans les conditions météorologiques et notre mode de vie. Développer des produits et des pratiques respectueux de l’environnement, tout en s’engageant dans des modes de vie plus respectueux de l’environnement est sans aucun doute la vision par laquelle nous devrions vivre nos vies et contribuer à restaurer nos écosystèmes. Le pouvoir de protéger notre environnement nous appartient et nous devons prendre des mesures collectives pour assurer l’avenir de notre planète pour les générations à venir.

(L’auteur est directeur général, AO Smith India. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

