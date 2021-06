Journée mondiale de l’environnement 2021 : les touristes appellent à des pratiques de voyage durables pour minimiser les dommages causés à la planète

Le voyage durable fait référence à un concept de plus en plus populaire qui cherche à mélanger le voyage avec des pratiques qui ne nuisent pas à l’environnement.

Journée mondiale de l’environnement 2021 : Les voyages et le tourisme sont une partie importante de la vie des gens car ils apportent des loisirs et leur permettent d’avoir un aperçu d’un monde différent. Cependant, au fil des ans, alors que l’industrie du voyage et du tourisme a prospéré, des pratiques touristiques irresponsables ont eu un impact négatif sur l’environnement. Aujourd’hui, les gens s’inquiètent de la façon dont les pratiques de voyage pourraient contribuer à la détérioration de l’état de la planète et recherchent des mesures pour assurer un tourisme durable. Cela a été révélé dans une enquête menée par la plate-forme numérique Agoda, dont les résultats ont été publiés dans son enquête sur les tendances en matière de voyage durable à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement.

Le voyage durable fait référence à un concept de plus en plus populaire qui cherche à mélanger le voyage avec des pratiques respectueuses de l’environnement. Les pratiques de voyage habituelles suivies depuis des années ne sont pas nécessairement les plus écologiques, comme les articles de toilette à usage unique dans la plupart des hôtels, car il est difficile d’équilibrer la sécurité des touristes et la protection de l’environnement. Cependant, au fil des années, avec une prise de conscience croissante, les touristes ont également réclamé de meilleures pratiques de la part de tous les acteurs du voyage et du tourisme, qu’il s’agisse de l’industrie, des autorités ou des voyageurs eux-mêmes.

L’enquête a révélé que les principales préoccupations des Indiens concernant les voyages étaient la pollution des plages et des voies navigables ainsi que le surtourisme. Ils étaient également préoccupés par l’utilisation massive de plastique à usage unique et les inefficacités énergétiques. En conséquence, être en mesure d’identifier facilement des options durables et respectueuses de l’environnement pour les voyages s’est avéré être la principale préférence des utilisateurs en tant que mesure pour rendre les voyages plus durables, suivi de la limitation de l’utilisation de plastique à usage unique. Les participants croyaient également qu’il fallait mettre en place une disposition prévoyant des incitatifs financiers pour les fournisseurs d’hébergement qui prennent des mesures pour maximiser l’efficacité énergétique. En dehors de cela, les gens ont également estimé qu’il était nécessaire d’établir davantage de zones protégées afin de limiter le nombre de touristes, et la suppression des articles de toilette à usage unique est également une mesure importante pour rendre les voyages durables.

Selon l’enquête, les gens du monde entier considèrent les gouvernements comme les plus responsables des voyages durables, 24 % des Indiens pensant que c’est le cas. 22% des personnes interrogées en Inde ont cité les autorités touristiques comme responsables, tandis que 20% ont déclaré qu’elles étaient elles-mêmes chargées de garantir des voyages durables.

De manière réaliste, pour aider l’industrie du tourisme à évoluer vers la durabilité, les efforts des trois parties prenantes seraient nécessaires car il s’agit d’un effort conjoint et ne peut être fait dans le vide par une seule partie prenante. Les gouvernements devraient inciter les acteurs à adopter des pratiques plus économes en énergie, en récompensant ceux qui prennent l’initiative et font un effort supplémentaire. Ils devraient également mettre en place certaines règles pour assurer la durabilité. Pendant ce temps, les autorités devraient s’assurer au niveau micro que les meilleures pratiques de durabilité sont suivies et que personne ne bafoue les règles. Pendant ce temps, les touristes devraient jouer leur rôle, comme porter leurs propres articles de toilette par exemple, pour minimiser le gaspillage. Les touristes devraient également être ceux qui tiendraient les acteurs de l’industrie responsables de tout gaspillage, car les acteurs de l’industrie ne seraient motivés à abandonner ces pratiques traditionnelles que lorsqu’ils verraient qu’ils pourraient perdre des clients s’ils ne passent pas à des pratiques durables.

Les voyageurs devraient également être responsables de minimiser leurs déchets et de s’assurer qu’ils ne gaspillent pas d’électricité si cela n’est pas nécessaire, comme laisser les lumières ou les ventilateurs ou la climatisation allumée même s’ils quittent la pièce. La responsabilité de rechercher des hébergements respectueux de l’environnement incomberait également aux touristes, car ce changement obligerait d’autres fournisseurs d’hébergement à rendre leurs services plus respectueux de l’environnement.

Outre la gestion des déchets, la minimisation des produits à usage unique et la recherche d’hébergements respectueux de l’environnement, les touristes peuvent gérer leur empreinte carbone en voyageant en bus ou en train plutôt qu’en taxi, et peuvent également réutiliser les équipements de l’hôtel comme la literie et les serviettes au lieu de demander le ménage. de changer ces équipements chaque jour pendant le séjour. Ils peuvent également tenter de stimuler les entreprises locales et de ramasser les déchets lorsqu’ils visitent des endroits comme les plages. Les voyageurs peuvent également demander aux hôtels de ne pas mettre d’articles de toilette dans leur chambre et d’emporter les leurs.

