Journée mondiale de l’environnement 2021 : l’héritage de la perte

Une politique de gestion de la biodiversité qui puise dans les communautés locales et leur sagesse est notre seul modèle de survie.

Par Sreerekha Pillai

Alors que les écologistes étaient occupés à applaudir la baisse des émissions de carbone à la suite du verrouillage induit par la pandémie dans la plupart des régions du monde, l’observatoire de Mauna Loa aux États-Unis a enregistré un pic de 417 parties par million de CO2 atmosphérique pendant plusieurs jours au début de 2021. La seule fois où les niveaux de carbone ont dépassé 400 parties par million avant cela, c’était pendant l’ère pliocène – il y a quatre millions d’années, lorsque la température moyenne de surface était plus chaude et le niveau de la mer était de 33 à 82 pieds plus élevé qu’aujourd’hui – bien avant l’entrée de l’homme sur la scène.

L’augmentation des émissions dues aux activités humaines n’est que trop bien documentée. Un rapport de l’ONU estime que les émissions mondiales de CO2 fossile ont augmenté de 62 % en seulement 30 ans (1990 et 2019). Malgré les engagements des signataires de l’Accord de Paris, l’Agence internationale de l’énergie dans son dernier Global Energy Review prévoit une croissance de 5 % des émissions de carbone en 2021. Cela n’augure rien de bon pour la terre et les écosystèmes qu’elle abrite. Des inquiétudes ont déjà été soulevées concernant l’effondrement des récifs coralliens des Caraïbes en 15 ans et la transition de la forêt amazonienne en une savane dégradée en moins de 50 ans.

De manière alarmante, ce ne sont pas des intermèdes isolés. Partout dans le monde, les biosphères s’effondrent.

Cartes postales du bord

La compagnie d’assurance Swiss Re estime qu’un cinquième (20 %) des pays dans le monde sont au bord de l’effondrement des écosystèmes en raison des pertes de biodiversité et de faune. Le rapport de l’entreprise classe l’Inde dans la catégorie des risques de haut niveau avec 28% d’écosystèmes fragiles.

L’Inde est l’un des points chauds de biodiversité les plus riches du monde avec des écosystèmes allant de l’Himalaya au nord aux forêts tropicales des Ghâts occidentaux au sud, des sables du désert de Thar à l’ouest aux mangroves marécageuses des Sunderbans à l’est. Tous ces éléments sont aujourd’hui à différents stades de désarroi en raison du changement climatique et d’autres activités humaines.

L’Himalaya abrite le plus grand nombre de glaciers en dehors des pôles. Cependant, la fonte accélérée des glaciers et les récents glissements de terrain sont tous un signe révélateur des problèmes de brassage. Cette région sensible a été encore fragilisée par la construction de barrages hydroélectriques et de routes. De même, les Ghâts occidentaux, classés parmi les huit points chauds de la biodiversité du monde par l’UNESCO, ont été frappés par l’exploitation minière, le défrichement des forêts pour la culture du café et du thé et la création de réservoirs hydroélectriques.

Les rapports suggèrent que les Sunderbans, les plus grandes forêts de mangroves du monde, subissent non seulement les coups des cyclones fréquents, mais aussi les marées noires, l’augmentation de la salinité et la pollution résultant des activités agricoles et industrielles. Cela met à rude épreuve les quatre millions de personnes qui dépendent des services écosystémiques des Sundarbans pour leur subsistance et leur subsistance. De même, les activités de verdissement se sont mêlées à l’écosystème désertique du Thar, menaçant la survie des espèces et des plantes indigènes.

Les pannes d’écosystème telles que celles-ci déclenchent également un effondrement économique. Avec 55% du produit intérieur brut (PIB) mondial, d’une valeur de 41,7 billions de dollars américains, dépendant des services écosystémiques, notamment l’eau potable, l’air, la nourriture et les moyens de subsistance, les risques économiques liés à l’effondrement de la nature ne sont qu’apparents.

La conservation est la clé

L’effritement d’un écosystème se joue comme un effet domino. Dans un article récent de Scientific Reports, des chercheurs soulignent la possibilité de l’extinction d’une seule espèce déclenchant l’extinction des plantes et des animaux de la chaîne alimentaire.

Une inversion complète de tels effondrements peut ne pas être possible car de nombreux stimuli externes dont dépendait l’écosystème peuvent ne plus exister en raison du changement climatique. Cependant, les dommages peuvent être contenus grâce à la conservation de la nature. Actuellement, le volume de financement injecté dans les solutions basées sur la nature dans le monde est de 133 milliards de dollars US par an. Comparez cela au budget militaire de 934 milliards de dollars américains (d’octobre 2020 à septembre 2021). Le contraste ne pouvait pas être plus frappant.

En fait, le rapport State of Finance for Nature récemment publié, produit par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le Forum économique mondial (WEF) et l’Initiative sur l’économie de la dégradation des terres estime qu’investir seulement 0,1% du PIB mondial dans l’agriculture réparatrice , les forêts, la gestion de la pollution et les aires protégées chaque année pourraient aider à lutter contre le climat, la biodiversité et la dégradation des terres d’ici le milieu du siècle.

Une politique de gestion de la biodiversité qui puise dans les communautés locales et leur sagesse est notre seul modèle de survie. Nous avons mal géré les actifs naturels depuis longtemps. La nature doit être placée au centre de la prise de décision économique si nous devons survivre aux aléas.

La pollution plastique dans les îles Galapagos, le blanchissement de la Grande Barrière de Corail, l’effondrement de l’une des plus grandes colonies de manchots empereurs de l’Antarctique et l’enfer australien sont plus proches de nous qu’on ne l’imagine. Ce sont des cris de détresse écologique. Si nous n’y prêtons pas attention, la planète se précipiterait sur un chemin sans retour.

L’auteur dirige l’équipe de contrôle de la qualité du Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP), un groupe de réflexion axé sur la recherche.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.