Journée mondiale de l’environnement 2021 : objectif de mélanger 20 % d’éthanol dans l’essence avancé, selon le Premier ministre Modi

Le programme EBP vise à répondre aux préoccupations environnementales, à réduire la facture des importations de pétrole et à fournir des revenus rémunérateurs aux agriculteurs.

S’adressant samedi à l’événement de la Journée mondiale de l’environnement, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que le gouvernement avait décidé d’atteindre l’objectif de 20% de mélange d’éthanol dans l’essence d’ici 2025. Auparavant, l’objectif avait été fixé pour 2030.

Modi a également publié le « Rapport du comité d’experts sur la feuille de route pour le mélange d’éthanol en Inde 2020-2025 ». Actuellement, le taux de mélange d’éthanol dans l’essence est d’environ 8,5%. Dans le cadre du programme Ethanol Blended Petrol (EBP), le gouvernement a déjà réintroduit le mécanisme des prix administrés pour l’approvisionnement en éthanol, permettant la production d’éthanol à partir de plusieurs matières premières comme la mélasse lourde, le jus de canne à sucre, le sucre, le sirop de sucre, les céréales alimentaires endommagées, le maïs et les stocks de riz excédentaires. avec Food Corporation of India (FCI).

Le thème de l’événement de cette année était « la promotion des biocarburants pour un meilleur environnement », et le Premier ministre était accompagné des ministres de l’Union Nitin Gadkari, Narendra Singh Tomar, Prakash Javadekar, Piyush Goyal et Dharmendra Pradhan.

Déclarant que « l’éthanol est devenu l’une des principales priorités de l’Inde du 21e siècle », Modi a ajouté que « l’accent mis sur l’éthanol a un meilleur impact sur l’environnement ainsi que sur la vie des agriculteurs ». Les sociétés de commercialisation de pétrole gérées par l’État ont reçu 66,5 crore litres d’éthanol au cours de l’année d’approvisionnement en éthanol 2016-17 (décembre 2016 – novembre 2017), qui est passé à 173 crore litres au cours de l’année d’approvisionnement 2019-2020.

Le gouvernement a déjà demandé aux CPSE pétrolières de mettre en place des bioraffineries d’éthanol de deuxième génération (2G) dans différentes parties du pays en utilisant des résidus agricoles et de la biomasse. Les OMC sont en train de mettre en place douze bio-raffineries 2G avec un investissement de Rs 14 000 crore.

“L’accent est mis sur la construction des infrastructures nécessaires à la production et à l’achat d’éthanol dans le pays”, a déclaré Modi. Selon le département de l’alimentation et de la distribution publique, la capacité de production totale d’alcool et d’éthanol dans le pays est de 684 crore litres par an. L’éthanol acheté dans le cadre du programme EBP relève de la tranche de 5 % de la TPS.

Le programme EBP vise à répondre aux préoccupations environnementales, à réduire la facture des importations de pétrole et à fournir des revenus rémunérateurs aux agriculteurs.

Le prix d’achat de l’éthanol pour l’année d’approvisionnement en éthanol actuelle 2O2O-21 est de Rs 62,65/litre pour le jus de canne à sucre, Rs 51,55/litre pour les céréales alimentaires endommagées, Rs 56,87/litre pour le riz disponible avec FCI, Rs 51,55/litre pour le maïs et pour le mélasse, il est de l’ordre de Rs 45,69/litre et Rs 57,61/litre.

Les sucreries et les distilleries sont libres de créer des usines d’éthanol après avoir obtenu les autorisations réglementaires et le gouvernement a déjà notifié un régime de subvention d’intérêts pour aider à la création de ces usines.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.