Journée mondiale de l’environnement 2021 : Plastiques – Une merveille à utiliser mais un cauchemar dans les ordures

Les MLP sont constitués d’une couche de plastique enduite sur d’autres matériaux tels que du papier d’aluminium ou du papier.

Par Rahul Chaudhary,

Lorsqu’Alexander Parkes a présenté le premier plastique artificiel au monde à l’Exposition internationale de Londres en 1862, il ne savait pas à quel point son invention allait être importante.

L’industrie du plastique s’est développée à pas de géant depuis que M. Parkes a développé « Parkesine » il y a toutes ces années. Des automobiles aux prothèses, l’utilisation des plastiques augmente chaque jour et il est facile de voir que ces polymères sont là pour rester.

Malheureusement, cette dernière déclaration est trop littérale pour notre propre bien. Le problème avec les plastiques est que la plupart d’entre eux ne sont pas biodégradables et qu’on estime qu’il leur faut plusieurs centaines d’années pour se décomposer complètement dans l’environnement. Les déchets plastiques sont une préoccupation croissante dans le monde entier et l’Inde n’est pas différente.

Selon un rapport publié par le Central Pollution Control Board pour la période 2018-2019, l’Inde génère 3,3 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Pour donner une meilleure perspective à ce chiffre, c’est le poids équivalent d’environ 126 ponts Howrah, mais dans une poubelle en plastique !

Bien que chaque citoyen responsable fasse tout son possible pour jeter ses déchets plastiques dans la poubelle de recyclage, la triste vérité est que cela fait peu ou pas de différence pour relever le défi. Selon diverses études, seuls 9 % de tous les déchets plastiques sont réellement recyclés. Et le reste se retrouve dans les décharges, les océans et une partie se retrouve même dans la nourriture que nous mangeons.

En Inde, on estime que le recyclage du plastique deviendra une industrie de 53,72 milliards de dollars d’ici la fin de 2023. Cependant, à ce jour, le système de recyclage du pays reste largement inorganisé. Au rez-de-chaussée, des chiffonniers collectent les déchets plastiques puis les revendent à des revendeurs qui les revendent ensuite aux recycleurs. La séparation à chaque étape est au mieux très rudimentaire, et les déchets qui parviennent aux recycleurs sont de tous types, tailles, couleurs et niveaux de contamination. L’amélioration de l’ensemble de ce système pour qu’il devienne plus efficace nécessiterait un capital tellement élevé qu’il rendrait l’ensemble du processus de recyclage économiquement non viable.

Ensuite, il y a ces plastiques qui ne peuvent pas être recyclés. Les plastiques multicouches (MLP) sont l’un de ces types qui ont d’énormes applications en tant que matériau d’emballage dans une myriade d’industries. Les MLP consistent en une couche de plastique enduite sur d’autres matériaux tels que du papier d’aluminium ou du papier. Ces plastiques ne peuvent pas être récupérés facilement et quels que soient les procédés existants pour les recycler, ils sont coûteux et extrêmement polluants pour l’environnement.

Alors comment mettre un terme à ce problème qui fait boule de neige actuellement hors de proportion ? La solution la plus évidente, mais extrêmement exigeante, serait de contourner autant que possible l’utilisation des plastiques. En fait, le gouvernement indien avait déclaré que l’Inde serait exempte de plastiques à usage unique d’ici 2022. Bien que cette date limite ait depuis été retirée, les gens commencent à prendre conscience du fait que les déchets plastiques font des ravages sur la planète et sont recyclés. les sacs en papier et en tissu gagnent du terrain en Inde en remplacement des sacs en plastique à usage unique.

La ségrégation obligatoire à la source est un autre aspect qui peut être examiné. Cela nécessiterait la participation active des citoyens et de l’administration locale, ce qui contribuerait grandement au tri efficace des déchets plastiques avant qu’ils n’atteignent les recycleurs, réduisant ainsi considérablement cette charge pour eux.

Quant à relever le défi de traiter les plastiques qui ne peuvent pas être recyclés, une chaîne de valeur doit être créée même pour ces types pour éviter qu’ils ne soient déversés dans l’environnement.

De nombreux innovateurs se sont mis au premier plan, déterminés à trouver des solutions à la préoccupation croissante de traiter les déchets plastiques. Les entreprises recherchent des technologies qui utilisent les déchets plastiques comme matière première pour le resurfaçage des routes. Certains recyclent les déchets plastiques non recyclables en feuilles qui pourraient remplacer le contreplaqué et les panneaux de toiture. D’autres essaient d’extraire le carburant des plastiques par un processus appelé pyrolyse pour une utilisation dans les automobiles. Ces efforts semblent prometteurs mais ont encore des kilomètres à parcourir avant qu’ils ne deviennent suffisamment importants pour s’attaquer efficacement au problème des déchets plastiques.

Bien que l’Inde soit actuellement classée 94e en ce qui concerne la production de déchets plastiques par habitant, notre appétit pour ce matériau merveilleusement pratique – mais dangereusement résistant – grandit et il est temps de l’étouffer dans l’œuf. L’innovation, les incitations et les politiques intelligentes contribueront grandement à débarrasser l’Inde de ses déchets plastiques de manière écologique et économiquement lucrative.

(L’auteur est directeur, Ricron Panels. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.