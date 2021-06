Journée mondiale de l’environnement 2021 : protéger ne suffit plus, il faut restaurer

Conserver la nature ne suffit plus. Il faut maintenant récupérer le terrain perdu sur toute la planète. C’est le concept qui imprègne l’édition 2021 de la Journée mondiale de l’environnement, qui a lieu le 5 juin. L’anniversaire a son point de départ en 1972, lorsque s’est tenue la Conférence de Stockholm, l’un des premiers sommets sur Terre.

La Journée mondiale de l’environnement est l’une des dates les plus importantes du calendrier des Nations Unies. Et au fil du temps, la commémoration de cette journée est devenue une plateforme mondiale de diffusion et de sensibilisation à la protection de notre planète.

Le thème de la Journée mondiale de l’environnement du 2021 se concentre sur la restauration des écosystèmes. Et c’est que les écosystèmes sont la subsistance de la vie sur la planète. Leur prise en charge et leur protection ont un impact direct sur la santé de la planète et de ses habitants.

Le Pakistan sera le pays hôte de cette journée importante. Son choix est dû à son projet ambitieux avec lequel il prévoit de planter 10 milliards d’arbres en 5 ans. Il s’agit de l’un des efforts de reboisement les plus ambitieux réalisés à ce jour.

Par ailleurs, dans le cadre de la célébration de cette journée, le lancement de Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030, dirigée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

L’objectif de cette décennie n’est pas seulement la récupération des écosystèmes qui ont été détruits ou dégradés, mais aussi le soin et la protection de ceux qui sont encore intacts.

Des écosystèmes sains ont de multiples avantages pour la vie sur Terre, allant de l’aide à une biodiversité beaucoup plus riche ainsi que des sols plus fertiles et plus productifs pour assurer et renforcer la lutte contre le changement climatique.

Les dix prochaines années seront essentielles pour arrêter et inverser la dégradation de l’environnement des écosystèmes du monde pour atteindre les objectifs mondiaux fixés dans l’Agenda 2030. Cette initiative nous permettra d’améliorer notre qualité de vie, d’aider à éradiquer la pauvreté dans le monde et d’orienter la société vers un avenir plus durable.

Selon les données de l’ONU, la restauration de 350 millions d’hectares d’écosystèmes terrestres et aquatiques dégradés pourrait aider à éliminer 13 à 26 gigatonnes de gaz à effet de serre. Cette récupération peut se faire de différentes manières, soit par des plantations actives, soit en supprimant toute pression afin que la nature puisse se rétablir d’elle-même.

Quelle est l’origine de la Journée mondiale de l’environnement ?

C’est en 1974 que les Nations Unies ont proclamé le 5 juin Journée mondiale de l’environnement. L’ONU s’est fixé comme objectif principal de cette journée de sensibiliser à l’environnement et de motiver la population mondiale à prendre une part active au développement durable.

La célébration de ce jour trouve son origine dans la Conférence de Stockholm en 1972. Et c’est que ce sommet a été le premier qui a été organisé pour le traitement et la discussion des questions qui ont affecté l’environnement.

Le Sommet de la Terre de Stockholm a marqué un tournant qui a conduit à l’élaboration de politiques en faveur de la nature qui ont conduit à la signature et à la ratification de conventions contre son exploitation et ses mauvais traitements.

Depuis, le 5 juin est une date qui nous donne l’occasion de vanter la valeur de notre nature et son importance pour la vie sur notre planète. Il est temps d’être plus conscient de nos actions et de changer nos habitudes pour parvenir à leur protection et à leurs soins.

