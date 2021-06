Journée mondiale de l’environnement 2021 : Restaurer la nature devient l’entreprise la plus importante de notre temps

De plus en plus de marques planifient et exécutent des stratégies qui non seulement économisent leurs coûts de fonctionnement, mais les voient finalement devenir plus respectueuses de l’environnement.

Vos racines les plus profondes sont dans la nature. Peu importe qui vous êtes, où vous vivez ou quel genre de vie vous menez, vous restez irrévocablement lié au reste de la création.

-Charles Cook

Pour la plupart d’entre nous, la beauté de la nature est représentée par des couchers de soleil spectaculaires, un feuillage coloré, des vues magnifiques et une faune gracieuse. Mais dans le vrai sens du terme, sa vraie beauté réside dans sa diversité et ses innombrables formes de vie. Imaginez un monde où il n’y a pas de fleurs et d’arbres, pas de ciel bleu, pas d’oiseaux et pas d’animaux du tout. On ne l’imagine pas du tout ! Même aujourd’hui, alors que nous devenons tous technophiles et très autonomes, force est de constater que nous sommes extrêmement dépendants de la nature. Nous ne nous inspirons pas seulement de notre environnement, mais nous en tirons toutes les ressources importantes pour notre survie.

Alors que le monde célèbre une nouvelle Journée mondiale de l’environnement le 5 juin, le temps appelle à un moment d’introspection où nous devons réaliser le besoin urgent de restaurer notre écosystème et pourquoi il ne faudra que le meilleur de nos efforts pour que cet objectif réussisse finalement. .

Aujourd’hui, lorsque nous sommes témoins des innombrables avancées technologiques et sociétales qui nous entourent, quelque part au fond de nous-mêmes, nous comprenons que nous sommes vraiment responsables de la nature déséquilibrée de notre environnement. Les signes sont visibles avec des calamités naturelles, le réchauffement climatique et le changement climatique qui se produisent plus fréquemment que jamais. Ajoutez à cela, avec la population et l’avidité de l’homme augmentant de jour en jour, nous avons atteint un point qui nous voit presque épuiser toutes nos réserves de ressources naturelles. Ces signes nous donnent l’avertissement de nous ressaisir là où il est encore temps de limiter les dégâts qui ont été causés.

En plus d’une pandémie sans précédent, la situation semble plus sombre qu’auparavant avec une foule de catastrophes naturelles inévitables qui se déroulent en même temps. Récemment, nous avons été témoins de la destruction causée par le cyclone Tauktae avec des scientifiques partageant leur inquiétude quant à la vitesse changeante de la rotation de la Terre. Toujours sous les effets de la pandémie, nous n’avons pas eu le temps de discuter et d’examiner d’autres sujets courants – aucun n’est plus important que la nature changeante de l’environnement et le réchauffement climatique.

La pandémie a non seulement augmenté l’adoption de la technologie, mais a également doublé la production et l’utilisation de plastique. Les conclusions d’un rapport publié par l’UNCEP (Programme des Nations Unies pour l’environnement), intitulé L’état des finances pour la nature, ont révélé que les secteurs privé et public doivent multiplier par au moins quatre leurs investissements annuels pour faire face au futur climat, biodiversité, et les objectifs de dégradation des terres et les besoins pour atteindre 536 milliards de dollars par an d’ici 2050. Selon l’interaction avec M. Amit Banka, fondateur et PDG, WeNaturalists – un réseau éco-social pour la nature consciente, il a déclaré que « Notre monde est à l’aube de changement massif. Le besoin de fixer notre perception de la nature n’a jamais été aussi urgent. Je pense que les entreprises doivent être à l’avant-garde de ce changement. Le thème de la Journée mondiale de l’environnement de cette année est « Restauration de la génération ». Je crois que nous ne pouvons pas restaurer nos écosystèmes, nos rivières, nos océans, nos forêts et notre biodiversité à moins d’apporter un changement structurel à nos valeurs économiques et sociétales.

Outre les particuliers, différentes entreprises de tous secteurs se joignent également au pacte et adoptent des mesures pour sauvegarder et restaurer notre nature. De plus en plus de marques planifient et exécutent des stratégies qui non seulement économisent leurs coûts de fonctionnement, mais les voient finalement devenir plus respectueuses de l’environnement. Par exemple, Google a construit les centres de données les plus économes en énergie au monde et mène des campagnes réitérant le besoin de conservation de l’énergie ainsi que l’importance de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables comme les produits d’énergie propre, Starbucks, connu dans le monde entier comme un café populaire dans le monde, a réussi à passer au vert en appliquant des mesures telles que l’adoption de l’approche du grain à la tasse et l’utilisation ingénieuse de marc de café recyclé dans la fabrication de leurs tables basses.

Ce ne sont pas seulement les grandes marques, même les petites entreprises et les start-ups de tous les secteurs prennent des mesures pour devenir une grande voix qui assure la restauration de notre écosystème. Selon les opinions partagées par M. Vinayak Garg, fondateur, Lazy Gardener, il croit que « Le jardinage est une activité qui contribue à la restauration de notre écosystème. Le jardinage urbain aide également les gens à se reconnecter avec la terre et l’environnement, et acquiert une plus grande appréciation des plantes, tout en créant des lieux paisibles de détente ou de contemplation. Le jardinage urbain devient le besoin de l’heure. Avec un si large éventail d’options disponibles et de temps, nous continuons d’encourager tout le monde à commencer à jardiner en faisant pousser de la verdure autour de vous, pour votre bien et celui de la société.

La restauration écologique est encore un acte et une discipline en développement en Inde, avec un nombre limité de praticiens et de projets. La plupart des initiatives sont petites et spécifiques à un site. D’autre part, le besoin de réimaginer, recréer et restaurer notre nature est considérable et urgent. « Il est temps d’agir maintenant sur la crise de la nature. Nous ne pouvons le faire qu’en nous rassemblant. Chez WeNaturalists.com, nous nous efforçons d’amener des personnes et des organisations qui peuvent discuter des problèmes et trouver des solutions. Ces professionnels de la nature informés peuvent finalement conduire le monde vers un avenir durable. dit M. Banka.

Comprendre l’importance de la nature et de sa diversité pour notre bien-être peut jouer un rôle déterminant en faisant notre part pour aider la nature et la restaurer également pour nos générations futures. Il est difficile d’apporter les changements du jour au lendemain, mais il n’est pas impossible de commencer au moins à planifier et à exécuter pour un monde plus sûr demain afin de gérer le pivot de la grande accélération à une grande restauration.

