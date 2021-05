Journée mondiale de l’environnement 2021 : voici comment cette entreprise recycle les déchets plastiques en tapis élégants

L’environnement dans lequel nous vivons est très important non seulement pour notre santé mais aussi pour notre génération future, il est donc de la responsabilité de chaque être humain de le protéger. Selon le Central Pollution Control Board, l’Inde génère 3,3 millions de tonnes de plastique par an. Alors que le problème des déchets plastiques en Inde n’est pas aussi énorme que celui du monde riche, mais augmente d’année en année. Il est de la responsabilité de chaque Indien de le contrôler lui-même. En Inde, des efforts uniques ont également été déployés par le gouvernement pour contrôler la pollution. De même, de nombreuses entreprises privées recyclent les déchets et les transforment en produits différents mais élégants.

À l’approche de la Journée mondiale de l’environnement 2021, Financial Express Online a eu une discussion Richard Morris, directeur commercial mondial, Carpets Inter qui recyclent les déchets des bouteilles en plastique des océans et les transforment en tapis. Apprenez à connaître des faits plus intéressants liés aux déchets plastiques. Extraits :

Présentation de l’entreprise et quel type de tapis proposez-vous ?

Carpets Inter est un fabricant international diversifié de tous les types de tapis situé en Thaïlande et est coté à la Bourse de Thaïlande sous le nom de TCM Corporation Public Company Limited. Nous créons des tapis qui offrent beauté et efficacité à nos clients, tout en veillant à ce que notre planète soit écologiquement durable. Notre engagement va de l’échelle personnelle de rendre chaque espace occupé plus habitable grâce à la qualité de l’air intérieur, la suppression acoustique, l’attrait esthétique, la durabilité et le confort sous les pieds, à l’échelle mondiale de faire de notre monde un endroit plus habitable pour exister.

Notre engagement envers la durabilité écologique va au-delà de notre produit. Nous le pratiquons dans tout ce que nous faisons – des installations de fabrication qui maintiennent les normes environnementales les plus élevées, à la réduction de notre empreinte carbone dans chaque facette de nos activités mondiales.

Depuis 2004, Carpets Inter a recyclé plus de 0,8 milliard de bouteilles en plastique PET à usage unique dans notre support modulaire EcoSoft®, évitant ainsi la pollution nocive dans les décharges et les voies navigables de nos écosystèmes à l’appui du nettoyage des océans. Nous avons atteint l’objectif zéro déchet mis en décharge et sommes complètement autonomes en matière d’approvisionnement et de traitement de l’eau. Nous réutilisons et donnons 100% des sédiments déposés à partir de notre usine de traitement des eaux usées et des déchets humains sur place en coopération avec la principale marque thaïlandaise d’engrais agricole biologique. L’engrais organique est exempt de pesticides nocifs et offre une alternative rentable à la communauté agricole thaïlandaise. Contribuant à la croissance fertile de milliers d’acres de rendements agricoles, tels que l’ananas, la canne à sucre, le manioc et la plantation systématique d’arbres, le processus inhérent à la photosynthèse et la capacité naturelle de régénération du sol à séquestrer le CO² assurent la filtration naturelle du CO² nocif de notre atmosphère dans le terre. Nous faisons cela parce que la meilleure solution pour lutter contre le changement climatique est le pouvoir régénérateur de notre sol.

Les dalles de moquette Inter EcoSoft permettent un processus de capture du carbone, car pour chaque 5 m2 de dalles de moquette EcoSoft®, il y a 2,4 kg de carbone recyclé.

La crise des déchets plastiques en Inde est trop importante ; pensez-vous pouvoir y contribuer par l’idée ?

Nous le sommes déjà depuis 2004. Malheureusement, l’Inde est l’un des plus grands pollueurs mondiaux de déchets plastiques dans nos océans, avec environ 535 kg de déchets plastiques rejetés chaque année par le Gange. Grâce à la vente de nos dalles de moquette modulaires uniques avec coussins recyclés EcoSoft® PET, nous avons déjà recyclé plus de 0,8 milliard de bouteilles en plastique PET à usage unique et reversons le produit des ventes à l’organisation à but non lucratif Ocean Clean-up.

Quel type de technologie utilisez-vous pour fournir des tapis doux et sans irritation ?

Trouver un équilibre entre résistance à l’usure et douceur au toucher dépend de la construction et de la fibre utilisée dans un but particulier. En fabriquant tous les types de construction dans des matériaux alternatifs à faible teneur en COV, disponibles en rouleaux et en modules, CI permet à CI de personnaliser des solutions de revêtement de sol « adaptées à l’usage » et saines. Tous les produits CI répondent aux normes écologiques mondiales, car notre usine de fabrication en Thaïlande est l’usine de fabrication de tapis la plus respectueuse de l’environnement au monde. faibles normes de COV requises dans le cadre de la reconnaissance mondialement reconnue de la construction de puits.

L’avenir de l’industrie du tapis et ses défis en Inde ?

Après Covid, les fabricants internationaux subissent d’énormes pressions de la part des gouvernements, des MNC et des principaux architectes pour viser la neutralité carbone afin d’atténuer les gaz à effet de serre afin de réduire le changement climatique. Les fabricants devraient être responsables à la fois dans les pratiques écologiquement durables et dans leurs programmes de RSE. La pression des pairs exercée par la mission du gouvernement indien pour se conformer aux programmes mondiaux sur le changement climatique tels que le modèle de crédit en plastique ou l’Accord de Paris, le demi-tour américain après Trump vers la lutte contre le changement climatique mettra les fabricants locaux à l’épreuve. La conformité est possible, mais elle a un prix, qui s’ajoute au coût du produit installé.

Nous pensons qu’après la pandémie de Covid, tous les associés travaillant dans des espaces occupés fermés se demanderont si leurs environnements de travail sont vraiment sains, ce qui signifie que les revêtements de sol certifiés à faible teneur en COV, les propriétés antimicrobiennes aseptisées, la suppression acoustique accrue et le confort sous les pieds définiront une nouvelle attente et un nouveau paramètre à la responsabilité des fabricants locaux de se conformer.

Quels sont tes plans futurs?

Le lancement de notre nouveau produit de santé antiviral et antimicrobien ØFlowSoft à la mi-2021 utilisant un dos en PET EcoSoft® recyclé révolutionnera les revêtements de sol pour les établissements de soins aux personnes âgées, de vie des seniors, d’éducation et de bien-être. Nos investisseurs continuent de soutenir une croissance soutenue et de nouvelles entreprises pour Wall Acoustic, encore une fois fabriqué avec des bouteilles en plastique PET 100 % recyclées pour fournir des solutions acoustiques inégalées et abordables combinant les hautes performances de nos revêtements de sol modulaires à dossier coussin et de nos panneaux acoustiques muraux.

Revenir en plan après la pandémie; comment prévoyez-vous de maintenir et quelle est votre stratégie de marché ?

En raison de la pandémie de Covid-19, la communauté manufacturière a été durement touchée par l’augmentation des matières premières, l’augmentation des frais d’expédition mondiaux et l’impact de la réduction des activités au cours des 12 derniers mois, mais chez Carpets inter, nous continuons à nous engager à fournir des produits écologiques durables et à travailler ensemble. avec la communauté architecturale, PMC et MNC pour fournir des espaces occupés plus sains d’une manière qui protège l’environnement. Alors que les plus grands fabricants concurrents sortent toujours de l’hibernation covid, nous avons récemment lancé 3 nouvelles collections de revêtements de sol modulaires et 3 autres d’ici la mi-2021, qui ont toutes un thème environnemental de réutilisation, de réutilisation, de recyclage et d’environnement.