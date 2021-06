Journée mondiale de l’environnement, 5 juin Journée mondiale de l’environnement, Journée mondiale de l’environnement des Nations Unies 2021, Thème, Histoire, Importance

Cette année, le Pakistan a été choisi comme pays hôte de la Journée mondiale de l’environnement. (Photo de fichier Indian Express)

Dernières nouvelles de la Journée mondiale de l’environnement 2021 : Le 5 juin sera célébré samedi la Journée mondiale de l’environnement dans le monde entier. Il s’agit de la plus grande campagne de sensibilisation lancée par les Nations Unies au début des années 70. C’est cette période de l’année où les sociétés civiles, les écologistes, les écoliers et les dirigeants mondiaux prennent un moment pour réfléchir à l’impact de l’activité humaine sur la Terre Mère. Alors que la crise climatique apporte des changements irréversibles à nos vies telles que nous la connaissons, la Journée mondiale de l’environnement est également le moment de réfléchir à des solutions uniques et réalisables qui peuvent aider à résoudre des problèmes tels que la déforestation, la pollution plastique, etc.

Quel est le thème de la Journée mondiale de l’environnement 2021 ?

Réinventez. Recréer. Restaurer – c’est le thème de cette année pour la Journée mondiale de l’environnement. Selon les Nations Unies, en cette Journée mondiale de l’environnement, la population humaine doit se résoudre à apporter de petits changements dans son mode de vie qui peuvent aider à rétablir l’ordre naturel des choses. Qu’il s’agisse d’interdire le plastique à usage unique ou d’infuser plus de verdure dans nos jungles de béton à travers les villes, nous devons recréer et réinventer les moyens d’aider la Terre Mère à guérir.

Quelle est l’histoire de la Journée mondiale de l’environnement ?

Tout a commencé en 1972. C’est alors que l’Assemblée générale des Nations Unies ou AGNU a institué la Journée mondiale de l’environnement. Depuis lors, il est célébré chaque année avec des thèmes nouveaux et pertinents pour chaque année. Cette année, le Pakistan est le pays hôte des célébrations de la Journée mondiale de l’environnement.

Quelle est l’importance de la Journée mondiale de l’environnement 2021 ?

Cette année, il s’agit de restaurer l’écosystème naturel. Cette année, l’ONU veut que chaque nation s’engage à renverser les pratiques insensées qui polluent nos villes, nos côtes et nos forêts. Si nous parvenons à ramener un peu de gloire perdue, nous pourrons empêcher des millions de personnes de tomber dans le vilain piège de la faim, des déplacements et des maladies.

Cette année, les Nations Unies lanceront également la « Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes ». C’est un plan sur 10 ans qui fera réfléchir les autorités sur la voie de l’arrêt de la dégradation de l’écosystème. C’est aussi l’année pour voir comment la pandémie de coronavirus a obligé tout le monde à calmer le rythme quotidien et à voir l’impact des activités humaines. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais nous pouvons certainement changer le monde pour le mieux. Pensez vert, plantez plus, utilisez des matériaux respectueux de l’environnement, faites de la mode durable le mot à la mode.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.