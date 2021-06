Journée mondiale de l’environnement avec l’Ultra Clean Marathon

04/06/21 à 14h10 CEST

Avec un total de 23 équipes, de 216 coureurs, qui vont à parcourir les 60 km du parcours au nom de 15 causes environnementales.

Au total c’est levé environ 15 000 € qui se consacreront à la conservation des forêts, aux mains des Associació Boscos de Muntanya ou Sèlvans, des rivières, aux mains des Association Habitat, ou à la mer, dans des projets de Submon et Posidonie 2021, entre autres.

L’UCM est en effet la seule course solidaire pour la nature, où elle se déroule non seulement en profitant des paysages naturels mais vise également à générer un impact positif sur l’environnement : collecte des déchets, et des dons aux ONG environnementales.

Un parcours varié, ludique et équilibré

« C’est une piste variée, amusante et équilibrée, conçue pour passer un bon moment & rdquor; Expliquer Gérard Freixes, responsable technique de la course

« Il commence dans une section très couloir à partir de Terrassa, long de 13 km, c’est un itinéraire à travers des pistes forestières de Anella Verda, très beau et très couloir & rdquor;, puis continuez avec la montée Galliners C’est un peu plus dur, tandis que le deuxième tronçon est plus urbain, traversant beaux parcs de Rubí et Sant Cugat. “La troisième section, qui comprend la montée à Collserola avec 600 mètres positifs, est montagne et sentiers, accumule 80% des dénivelés et nécessite une attention particulière à la navigation”, a commenté le directeur de Klassmark, l’organisation organisatrice de l’épreuve.

La section suivante est de Maison de l’Aigua de la Trinitat Nova continue un itinéraire en descente, jusqu’à atteindre le parc fluvial, et enfin les plages et arrivée à l’emblématique Moll de Marina, entre lui Port olympique et plage de Somorrostro.

« Les zones urbaines et de stationnement accumulent plus de déchets, alors que dans des environnements plus naturels nous n’avons pas trouvé de grandes accumulations & rdquor; & rdquor; Freixes continue.

Ultra Clean Marathon, course de plogging.

Cette modalité sportive devient populaire, et de plus en plus de coureurs décident de ramasser les déchets lorsqu’ils sortent pour s’entraîner.

Vous pouvez suivre la course en directLes coureurs porteront un localisateur il sera donc possible de suivre les équipes en direct. De plus, à partir de 16h00, il est diffusé sur en streaming sur Youtube le programme spécial de l’Ultra Clean Marathon.