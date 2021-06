Journée mondiale de l’environnement : Expériences de l’enfance dans la nature – Réinventez, recréez, restaurez !

« La joie d’être dans la nature vient de l’amour pour la nature » ​​(Source de la photo : Dr Pooja Sahni)

Par le Dr Pooja Sahni et le professeur Jyoti Kumar

Les êtres humains ont été conçus pour vivre dans la nature – la biophilie nous le dit. Cependant, nous nous sommes continuellement éloignés de la nature. De la jungle naturelle à la jungle de béton, le voyage aurait pu être présenté comme un «progrès», mais il a en fait rendu les enfants aliénés de la nature, ce qui affecte leur bien-être.

La diminution des expériences de la nature pendant l’enfance devient une grave préoccupation pour l’apathie croissante de la nature. La pandémie a contribué à déplacer la vie des enfants complètement à l’intérieur. Apprendre, et même jouer, se fait principalement par le biais de gadgets. En conséquence, l’opportunité d’un contact direct et spontané avec la nature est devenue une expérience en voie de disparition pour les enfants ! Bien avant les restrictions de rester à la maison, les modes de vie urbains et les méthodes d’apprentissage passif confinaient de plus en plus les enfants à l’intérieur ; les déconnecter du monde naturel, explique Richard Louv, auteur de “Last Child in the Woods”. Les impressions de l’enfance sur la nature sont de plus en plus influencées par les médias, le langage écrit et les images visuelles. Les documentaires sur la nature, National Geographic et d’autres chaînes de télévision sur la nature forcent les enfants à penser que la nature est exotique, impressionnante et dans des endroits lointains hors de leur portée. Les enfants ne réalisent pas que la nature peut être évaluée dans leurs propres cours et quartiers !

Les aires de jeux – espaces potentiels pour reconnecter les enfants à la nature – ont été lessivées de verdure ! Une simple recherche sur Google du terme « parcs ou terrains de jeux pour enfants » produira généralement des images pleines d’équipements d’escalade « fabriqués » plutôt que des verts, des arbres ou des paysages naturels. De telles conceptions reflètent un manque de compréhension de la façon dont un jeu extérieur de qualité dans des environnements remplis de nature peut fournir aux enfants un apprentissage environnemental riche et instinctif.

On pense que la perte de contact des enfants avec le monde naturel a un impact négatif sur leur acquisition de connaissances et leur développement. Stephan Kellert, professeur d’écologie sociale qui a aidé à lancer la théorie de la « biophilie », affirme que la société d’aujourd’hui est devenue « si éloignée de ses origines naturelles qu’elle n’a pas réussi à reconnaître la dépendance fondamentale de notre espèce envers la nature comme condition de croissance et de développement. . ” L’absence de stimulation sensorielle et d’apprentissage par le toucher, l’odorat et la sensation dans la nature engendre l’apathie envers les préoccupations environnementales. Robert M. Pyle, un ranger-naturaliste, a appelé cela “l’extinction de l’expérience”. Après quoi, le « moi » est considéré comme séparé de la nature. Ce sentiment de déconnexion du monde naturel donne une fausse croyance que la nature est quelque chose à contrôler et à dominer plutôt qu’à aimer et à préserver.

Enseignement en classe vs apprentissage par l’expérience. (Source de la photo : Dr Pooja Sahni)

Enseigner aux enfants des problèmes écologiques inexpérimentés comme la destruction de la forêt tropicale, les pluies acides et les trous d’ozone peut générer un sentiment d’indifférence. Le professeur Kellert avertit en outre que demander aux enfants de faire face à des problèmes au-delà de leur compréhension et de leur contrôle peut les rendre anxieux. Les enfants, en particulier les plus jeunes, peuvent même développer une phobie des problèmes écologiques.

Par conséquent, il existe un besoin immédiat de réimaginer l’éducation des enfants, de recréer des opportunités significatives de se connecter avec la nature et, éventuellement, de restaurer l’amour pour la nature qui existe si intrinsèquement en nous.

I. « Réinventer » l’éducation de l’enfance Les Gurukuls (anciens centres d’apprentissage indiens) étaient idéalement situés dans les aranyakas (forêts), l’accent étant mis sur l’assimilation des connaissances basées sur l’expérience. Les étudiants de ces installations éducatives se sont engagés dans plusieurs activités d’auto-apprentissage et d’autosuffisance telles que la collecte de bois de chauffage et de fruits, l’expérimentation de différentes herbes (ayurveda) ainsi que l’alimentation des légumes verts à proximité. Ces activités intenses basées sur la nature ont conduit à des compétences d’observation améliorées, à une meilleure compréhension et à une connexion profonde avec la nature. Récemment, nos recherches à l’IIT Delhi ont montré que les expériences de la nature pendant l’enfance ont des effets positifs sur la pleine conscience et un fonctionnement cognitif supérieur.

« Nourrissez la nature, la nature nourrit » (Source de la photo : Dr. Pooja Sahni)

Compétences cognitives

Une équipe de scientifiques de l’Université de l’Illinois a découvert qu’avoir une fenêtre à l’intérieur des salles de classe à travers laquelle la nature peut être vue améliore la concentration et améliore l’autodiscipline. Des affectations expérientielles basées sur la nature comme ; « connais tes arbres », « connais tes oiseaux » ou « connais tes fleurs » sont censés améliorer le développement cognitif des enfants en améliorant leur conscience, leur raisonnement et leurs capacités d’observation. Les enfants devraient être encouragés à participer et à prendre leurs responsabilités par le biais d’activités telles que la culture d’aliments à l’école ou à la maison et la préservation des ressources naturelles. Nous pensons que les activités basées sur la nature offrent des expériences sensorielles et dynamiques riches. De telles activités permettent aux étudiants d’assimiler les connaissances ainsi acquises à travers le Prayog (l’expérience), l’Avalokan (l’observation), le Manan (la réflexion), le chintan (la réflexion) et le nididhyasana (la contemplation). Dans ce processus, les enfants apprennent à inculquer un sentiment de paix et de ne faire qu’un avec le monde. L’un de nos projets en cours au National Resource Center for Value Education (NRCVEE) de l’IIT Delhi, financé par une subvention de Mind and Life Institute USA, vise à examiner comment la sagesse acquise grâce à des méthodes pédagogiques basées sur la nature soutient une compréhension approfondie de la nature humaine. relation, souci de la nature, empathie, sentiment de gratitude et autorégulation du comportement dès le plus jeune âge.

Compétences interpersonnelles / sociales

Les interactions avec la nature sont considérées comme importantes pour le développement de l’indépendance et de l’autonomie des enfants. L’exploration collective de la nature peut peut-être conduire à une prise de conscience de leur interdépendance les uns par rapport aux autres ainsi qu’à la nature. Les activités de groupe sur le terrain telles que la collecte de brindilles, de bâtons, de feuilles et de fleurs pour créer des formes d’art collaboratives peuvent fournir des expériences d’apprentissage perspicaces et peuvent également stimuler une interaction sociale saine entre les enfants. Cette interaction constructive peut éventuellement générer des sentiments positifs les uns envers les autres. Kimberly Schonert-Riechl, psychologue du développement à l’Université de l’Illinois, souligne que les « promenades de gratitude » – demander aux enfants de remarquer les choses pour lesquelles ils se sentent reconnaissants dans la nature – peuvent faire prendre conscience de leur lien avec la nature et avec les autres.

Une plus grande plasticité

Nancy M. Wells, du Center for Human Ecology, Cornell University, exprime que les avantages plus étendus d’être dans la nature pour les enfants se manifestent sous la forme d’une plus grande plasticité. On peut penser que lorsque les enfants jouent dans des environnements naturels, l’ouverture de l’environnement les incite à courir, faire du jogging, sauter et sauter ! L’exercice physique améliore sans doute la motricité, y compris la coordination, l’équilibre et l’agilité. Les variations saisonnières enseignent aux enfants de profondes leçons de vie. Leur observation attentive de l’environnement naturel changeant peut évoquer une réflexion réfléchie. Ce processus peut développer une plus grande résilience face aux difficultés de la vie.

Éthique environnementale

Il est avancé que la combinaison de l’apprentissage formel et des expériences positives informelles dans la nature est associée au développement de comportements respectueux de l’environnement chez les enfants. Louise Chawla, une psychologue environnementale de premier plan à l’Université du Colorado à Boulder, remarque que la connexion avec la nature offre aux enfants la possibilité de développer une éthique environnementale. Dans l’une de nos études publiées récemment, « Explorer la connexion homme-nature et la pleine conscience », nous avons découvert que les expériences de l’enfance avec la nature améliorent la compréhension de la relation homme-nature. La nature est considérée comme faisant partie de soi et non distincte, ce qui apporte peut-être un fort sentiment de conservation et de protection

« Recréer » les terrains de jeux de l’enfance

Des initiatives doivent être prises pour remplir les aires de jeux de nature pour aider les enfants à raviver leur pouvoir d’exploration, de découverte et d’imagination ! Nous proposons que les nouvelles aires de jeux suivent des conceptions biophiliques. Ils devraient être informels et répondre au besoin inhérent des enfants d’interagir avec la nature. Certains des éléments de ces terrains de jeux devraient inclure de l’eau, une végétation indigène abondante, des arbres et des buissons, des fleurs et des herbes hautes. De cette façon, les enfants peuvent avoir l’occasion d’observer de près les insectes et les papillons et de réaliser leur importance dans l’écosystème. Ils peuvent également toucher et ressentir la diversité de couleurs et de textures des matériaux présents dans la nature, par exemple le sable, les cailloux et les roches.

‘Restaurer’ l’amour de la nature

La recherche démontre clairement qu’une affinité et un amour pour la nature ne peuvent grandir que lorsque les enfants interagissent régulièrement avec la nature. John Burrough, naturaliste et essayiste américain, a noté : « La connaissance sans amour ne tiendra pas. Mais si l’amour vient en premier, la connaissance suivra à coup sûr. On pense que les valeurs émotionnelles et affectives des enfants pour la nature se développent plus tôt que leurs perspectives abstraites, logiques et rationnelles. David Sobel, un éducateur et auteur réputé, a fait valoir dans son livre « Enfance et nature » ​​que nous devons permettre aux enfants de développer la biophilie, leur amour pour la Terre, avant de leur demander de la sauver. La nature est la meilleure maîtresse des enfants ! Les sentiments instinctifs des enfants pour la nature sont démontrés par leur attirance pour les histoires d’enfance qui sont peuplées de personnages animaliers et se déroulent dans la nature, par exemple Mowgli, Le Roi Lion, Le Monde de Nemo, etc. Les expériences régulières de la nature ainsi que le fait de regarder leurs aînés profiter de la nature peuvent développer un lien éternel avec elle.

En conclusion, les enfants, les enfants et la société dans son ensemble peuvent bénéficier de manière significative en maximisant les expériences de l’enfance dans la nature. Les opportunités d’apprentissage par l’expérience basées sur la nature offertes par le biais de terrains de jeux recréés remplis de nature peuvent restaurer l’amour pour la nature. Il y a un espoir que des expériences de la nature de l’enfance aussi riches, profondes et enracinées développeront l’éthique environnementale pour aider les enfants à devenir les conservateurs de la diversité et des merveilles de la nature !

(Le Dr Pooja Sahini est neuroscientifique de l’environnement à l’IIT Delhi et est l’auteur de plusieurs articles scientifiques sur les effets de l’expérience de la nature sur la pleine conscience et le fonctionnement neurocognitif et le professeur Jyoti Kumar est à la tête du laboratoire d’expérience utilisateur et enseigne au département de design de l’IIT. Delhi. Il s’intéresse profondément aux systèmes de sagesse ancienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.