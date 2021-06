Journée mondiale de l’environnement : la démocratisation des technologies respectueuses de l’environnement est essentielle pour sauver le monde

Pour faire d’une action mondiale concentrée sur le changement climatique une réalité, les pays en développement du monde entier doivent être dotés de technologies respectueuses de l’environnement. (.)

Par le Dr Subi Chaturvedi,

L’appel à une coopération mondiale renforcée pour une décennie de restauration des écosystèmes à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement de cette année est une étape majeure visant à conduire les pays vers leurs objectifs de durabilité. Avec environ 50% du PIB mondial dépendant de la nature, le mouvement de restauration des écosystèmes peut aider les pays à récolter 30 fois les dividendes économiques pour chaque dollar investi. Par conséquent, l’initiative maintient les priorités écologiques, sociales et de développement intactes et conformes aux objectifs de développement durable (ODD) de divers pays.

Cependant, le monde ne pourra atteindre de grands objectifs de restauration et de conservation qu’en initiant des actions concrètes vers l’optimisation des ressources, la réduction du gaspillage et la mise en œuvre de systèmes efficaces. Pour faire d’une action mondiale concentrée sur le changement climatique une réalité, les pays en développement du monde entier doivent être dotés de technologies respectueuses de l’environnement.

À titre d’exemple, malgré des avancées significatives dans l’espace scientifique et technologique, l’Inde, avec sa grande population, génère 147 613 tonnes métriques de déchets solides par jour. Un pourcentage important de vieux papiers provient de deux sources principales, le papier journal et l’utilisation académique. Une étude de 2015 a estimé qu’environ 1,2 à 2,4 millions de tonnes de vieux papiers sont générés en Inde à partir de papier journal et 2,4 à 4,3 millions de tonnes à partir de carton et de papier mélangé, chaque année.

En outre, selon l’organisme industriel ASSOCHAM, l’Inde est devenue le consommateur de papier à la croissance la plus rapide en 2017-2018, enregistrant une production de plus de 20 millions de tonnes à un taux de croissance annuel de 10 %. Il est clair que le taux élevé de consommation de papier et de génération de déchets solides a sa part d’impact écologique. Ces derniers temps, le gouvernement a pris des mesures importantes via Digital India, JAM trinity et les États ont également adopté le numérique de manière holistique.

Heureusement, le 21e siècle nous a présenté des solutions technologiques qui peuvent réduire considérablement la dépendance au papier. La numérisation peut aider à réduire la consommation de papier et il est impératif pour tous les secteurs concernés de se numériser afin de minimiser l’impact écologique. Dans le secteur de l’éducation en particulier, la gamification numérique et l’apprentissage par le jeu peuvent révolutionner les méthodes d’apprentissage. La ludification et l’apprentissage basé sur le jeu se sont avérés plus efficaces pour l’apprentissage que les livres et les conférences traditionnels. C’est une situation gagnant-gagnant.

Cependant, la numérisation des industries universitaires et médiatiques ne se produira que lorsque nous disposerons d’une solide infrastructure numérique à l’échelle nationale, quel que soit le terrain, et que nous serons en mesure de rendre les gadgets de télécommunication essentiels tels que les téléphones, les tablettes et autres équipements abordables et accessibles au dernier étudiant et personne. à la campagne. Avec l’adoption rapide des technologies émergentes en Inde, nous pouvons nous attendre à obtenir des résultats rapides et certains. Cela appelle également à une intégration culturelle et comportementale d’un mode de vie sans papier.

La numérisation a un impact multicouche et multidimensionnel. Les innovations technologiques aident les pays à entreprendre le voyage vers des formes d’énergie plus propres et vers un monde plus électrique et connecté. Les technologies numériques du 21e siècle, telles que l’intelligence artificielle, l’IoT, le big data, le cloud computing, la blockchain, les systèmes d’information géographique et bien d’autres, ont un large éventail d’applications dans tous les secteurs.

Ces technologies peuvent également conduire à la création de maisons, de lieux de travail et de villes plus écologiques et plus intelligents, dotés de meilleures technologies de gestion des déchets, d’infrastructures de soins de santé plus solides et d’autres solutions respectueuses de l’environnement. Ils stimuleront également les efforts mondiaux de durabilité en réduisant les émissions de carbone d’une part et en renforçant les efforts de restauration et de conservation des écosystèmes d’autre part.

En cette Journée mondiale de l’environnement, les startups mènent la charge pour des produits et des pratiques durables. Répondant à l’appel à une technologie et à des solutions technologiques durables, des milliers de startups sont apparues ces dernières années pour lutter contre le changement climatique et créer des solutions qui remplacent les produits et pratiques existants qui sont nocifs pour l’environnement. Les startups remettent en question les structures de travail existantes, ayant mis en œuvre des pratiques telles que le « travail à domicile » (WFH) et des heures felxi bien avant que la pandémie de COVID-19 ne nous oblige à le faire. Une bonne majorité des études sur l’efficacité énergétique de la FMH ont déterminé qu’elle est meilleure pour l’environnement car moins d’énergie et de ressources sont dépensées. Alors que les startups recherchent désormais des solutions qui exploitent l’énergie solaire et éolienne en plus du potentiel électrique, hydroélectrique et géothermique, nous recherchons des solutions plus propres et plus durables. La jeune génération est également plus engagée dans les causes sociales auxquelles elle croit et les entreprises ayant un objectif ont tendance à être plus attrayantes. La start-up néerlandaise The Ocean Clean Up a une mission simple, débarrasser les océans du plastique en concevant des technologies qui fonctionnent pour de bon, fondée par Boyen Slat, un ancien étudiant en génie aérospatial de 26 ans qui est maintenant un entrepreneur et inventeur néerlandais.

Il convient de souligner ici que grâce au leadership visionnaire du gouvernement indien, nous nous sommes lancés dans le voyage de l’Inde numérique depuis quelques années maintenant et progressons rapidement dans cette direction. Cependant, cette affaire ne concerne pas seulement l’Inde. Le monde a besoin d’un effort aussi important pour la démocratisation des technologies respectueuses de l’environnement que pour le changement climatique. Alors que nous regardons une crise émergente, les pays, leur population, les gouvernements et les entreprises privées devraient unir leurs efforts pour partager les meilleures pratiques, les apprentissages et soutenir la technologie dans le seul but d’aider chaque nation à atteindre ses ODD. Le monde apprend lentement à le faire après la crise du COVID 19, comme nous le découvrons de plus en plus, de sorte qu’en aidant les autres, vous vous aidez vous-même dans un monde de plus en plus interconnecté et codépendant.

La démocratisation mondiale de la technologie et la mise en œuvre de solutions technologiques dans les secteurs à fort impact sont essentielles pour réduire notre impact sur l’environnement. Les efforts de durabilité ont besoin de technologies modernes pour réussir, qui ouvriront de nouvelles voies pour atteindre une croissance économique et un développement social plus élevés tout en maximisant l’utilisation et l’efficacité des ressources et en réduisant l’empreinte carbone et l’impact écologique. La technologie est appelée à jouer un rôle déterminant dans l’exécution de programmes de restauration des écosystèmes à grande échelle et serait cruciale pour inculquer de la valeur à la nature en éduquant et en sensibilisant, en déclenchant un changement de comportement et en inspirant des actions parmi les individus et les sociétés. Cela donne la priorité à l’usine et à ses employés et cela est également logique sur le plan commercial, l’ESG, l’environnement et la gouvernance sociale étant également la nouvelle pierre de touche pour les évaluations des investisseurs.

La pandémie a certainement mis les priorités dans l’ordre, pour la plupart d’entre nous : la santé avant tout le reste. Et la santé est intrinsèquement liée à l’environnement. L’innovation est la référence du progrès, mais lorsqu’elle se fait au détriment de notre environnement, est-ce vraiment un progrès ? Après tout, les innovations ne sont-elles pas censées améliorer nos vies ? Telles sont les questions clés auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui. Nous avons besoin que toutes les grandes entreprises et les petites entreprises, les décideurs et les responsables de l’application, les décideurs et les utilisateurs, unissent les mains sur la mission pour un avenir meilleur et plus sain. Nous devons aux générations futures de leur laisser une planète digne de l’endroit où nous sommes venus en tant que civilisation. Nous devons quitter cet endroit mieux que nous ne l’avons trouvé. Ce n’est qu’alors que nous pouvons prétendre avoir vécu une vie utile, et nous ne pouvons le faire que si nous le faisons ensemble, en tant que communauté mondiale. Et adoptez une approche centrée sur l’environnement et les personnes de la planète pour tous les plans les mieux élaborés pour rendre nos objectifs plus évolutifs et durables. Il est temps que non seulement nous fassions ce qu’il faut au bon moment, mais que nous suivions le cap et restions sur la bonne voie jusqu’à la ligne d’arrivée en mettant l’objectif et le bien social au cœur de tout ce que nous faisons.

(L’auteur est un éminent professionnel des politiques publiques, un environnementaliste engagé, ancien membre du Forum des Nations Unies sur la gouvernance de l’Internet, du groupe consultatif multipartite et président du sous-comité FICCI sur les femmes dans la technologie, la politique et le leadership. Tweets @subichaturvedi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

