Journée mondiale de l’environnement : la durabilité englobe l’ensemble de notre chaîne de valeur, déclare Jaideep Gokhale, Tetra Pak South Asia

Développer des chaînes de valeur de recyclage durables, via la collaboration avec les clients, les entreprises de gestion des déchets, les recycleurs, les municipalités, les associations industrielles et les fournisseurs d’équipements.

Le thème de cette Journée mondiale de l’environnement – ​​Restaurer l’écosystème – nous donne l’occasion de réfléchir à la qualité de nos propres priorités en matière de durabilité environnementale. Est-il suffisant de se concentrer uniquement sur le recyclage, ou est-il nécessaire d’élever la conversation pour parler de circularité, de décarbonation et d’adopter une vision plus stratégique ? Nous sommes #GenerationRestoration, et c’est à nous de prendre des mesures fortes maintenant pour faire face à la crise climatique. Cependant, personne ne peut y arriver seul. Le gouvernement, les fabricants, les marques d’aliments et de boissons et nous, les consommateurs, avons un rôle à jouer.

De nombreuses entreprises se sont engagées fermement et ont pris des mesures sur le terrain pour mener cette transformation en matière de développement durable. L’une de ces entreprises est Tetra Pak, un leader mondial de la transformation et de l’emballage qui compte parmi les organisations les plus réputées au monde pour son engagement en faveur de la durabilité environnementale. Entreprise d’origine suédoise, le développement durable est intégré à sa stratégie d’entreprise depuis sa création il y a plus de six décennies.

Jaideep Gokhale – Directeur du développement durable, Tetra Pak Asie du Sud s’entretient avec Huma Siddiqui sur la façon dont Tetra Pak considère son propre rôle et celui de l’industrie, et ce que l’Inde peut apprendre du monde.

Voici des extraits :

L’ONU a appelé les entreprises mondiales à intensifier leurs efforts pour réduire les émissions. Comment les fabricants d’emballages peuvent-ils aider à résoudre ce problème ?

Le système alimentaire mondial est responsable de 26 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L’énergie représente la majorité des émissions, mais l’agriculture, la transformation et la distribution des aliments ont également une empreinte climatique importante. De la façon dont nous alimentons nos bâtiments et nos usines à la façon dont nous concevons nos solutions d’emballage et de transformation des aliments et la façon dont nous transportons et distribuons les produits alimentaires, il existe de multiples possibilités de réduire les émissions.

Si tous les acteurs de l’industrie de l’emballage prennent leurs responsabilités et collaborent tout au long de la chaîne de valeur, nous pourrions créer un avenir d’emballages durables. Le passage aux énergies renouvelables dans toutes les opérations nous permettrait de réduire notre empreinte carbone. Un emballage léger et des conceptions efficaces minimiseraient le gaspillage d’espace pendant le transport et aideraient à réduire la distribution et l’empreinte opérationnelle des producteurs de produits alimentaires.

Quelle est l’approche de Tetra Pak en matière de développement durable ?

Notre durabilité englobe toute notre chaîne de valeur, y compris les défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels nous sommes confrontés. De nos programmes d’alimentation scolaire à nos engagements en faveur de l’économie circulaire, en passant par nos initiatives de diversité et d’inclusion, nous nous efforçons constamment de protéger nos propres employés et de soutenir les communautés où nous opérons, et de protéger l’avenir de notre planète et le succès à long terme de nos clients.

Nous adoptons cette approche parce que nous reconnaissons que nous ne pouvons créer un avenir plus durable qu’en abordant la nature interconnectée des défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels nous sommes confrontés. Nos solutions fonctionnent parce qu’elles sont liées.

En outre, nous utilisons les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies pour nous aider à hiérarchiser nos efforts en matière de développement durable, et cet accent mis sur les ODD s’appuie sur notre engagement continu envers le Pacte mondial des Nations Unies et ses dix principes, dont Tetra Pak a été signataire. depuis 2004.

Tetra Pak a récemment déclaré qu’il atteindrait zéro émission nette d’ici 2030. Que faites-vous pour y parvenir ?

Pour atteindre un objectif net zéro dans nos propres opérations d’ici 2030 et réaliser une ambition nette zéro le long de la chaîne de valeur d’ici 2050, nous nous concentrons sur quatre domaines :

Réduire les émissions liées à l’énergie – nous sommes passés de 20 % d’utilisation d’électricité renouvelable en 2014 à 69 % en 2019, et nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif 2020 de 80 %.

Travailler avec les fournisseurs et les autres acteurs tout au long de la chaîne de valeur pour réduire considérablement l’empreinte carbone. Nous travaillons avec des fournisseurs pour réduire les émissions de carbone en amont, notamment en fixant des objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable et en augmentant l’utilisation de matériaux renouvelables et recyclés.

Accélérer le développement de notre portefeuille d’emballages et d’équipements circulaires à faible émission de carbone et travailler pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions. Un changement radical des niveaux d’investissement dans l’innovation durable nous aide à réaliser notre ambition de l’emballage du futur – un emballage entièrement recyclable et renouvelable – ainsi qu’à proposer des lignes de traitement et d’emballage avec une empreinte carbone minimale.

Développer des chaînes de valeur de recyclage durables, via la collaboration avec les clients, les entreprises de gestion des déchets, les recycleurs, les municipalités, les associations industrielles et les fournisseurs d’équipements.

Comment Tetra Pak se compare-t-il à d’autres matériaux, à la fois en termes de circularité et d’émissions ?

Une ACV ou analyse de cycle de vie est considérée comme le meilleur outil pour comparer l’impact environnemental des emballages car elle compare différents emballages sur leur impact carbone (CO2) des émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en considérant l’ensemble du cycle de vie d’un emballage, en commençant d’où proviennent les matières premières ; par la fabrication; à la fin de vie. Notre stratégie de développement durable est également basée sur une vision holistique qui prend en compte non seulement le recyclage et la réutilisation, mais aussi l’impact climatique des matières premières et de la fabrication, ainsi que l’impact sur la biodiversité et la disponibilité de l’eau douce.

Une évaluation du cycle de vie 2020 réalisée pour le compte de Tetra Pak conclut que les emballages carton Tetra Pak ont ​​une empreinte carbone inférieure à celle des emballages en verre, en plastique ou en métal. L’étude indique, par exemple, que si pendant une année complète les consommateurs et les producteurs alimentaires en Europe choisissaient des boissons conditionnées dans des emballages Tetra Brik Edge Aseptic 1L avec ouverture Light-Cap 30 au lieu de bouteilles en PET, cela permettrait d’économiser l’équivalent de toutes les émissions de CO2. produit par 60 500 voitures.

En Inde, la conversation autour de la durabilité environnementale se limite encore au recyclage. Pensez-vous qu’il est temps d’élargir notre vision de la durabilité?

Absolument. Bien que la gestion des déchets et le recyclage soient des conversations importantes et que nous ayons également besoin d’une action forte sur ce front, ce n’est qu’une partie du cycle de vie d’un produit. Nous devons avoir une vision globale de la matière première à la fabrication, à la distribution et à la fin de vie pour pouvoir véritablement construire une économie circulaire à faible émission de carbone.

Il est également important que la politique et la législation évoluent en conséquence et adoptent une vision stratégique à long terme plutôt que des gains à court terme. Par exemple, le problème endémique des déchets en Inde exige une infrastructure de gestion des déchets solide, et non l’élimination de certains matériaux d’emballage qui sont en fait recyclables. De même, des efforts sont nécessaires pour intégrer et consolider l’écosystème informel de ségrégation des déchets déjà disponible dans le pays, par opposition à la réflexion sur des mécanismes nouveaux/parallèles. La législation doit être uniforme dans tout le pays, attribuer clairement les bons rôles et responsabilités aux divers intervenants comme les fabricants, les propriétaires de marques, les organismes municipaux et autres ; et enfin, la législation doit être rigoureusement appliquée.

Il est également important de veiller à ce que les entrepreneurs qui se lancent dans la gestion des déchets ou le recyclage soient en mesure de créer une entreprise durable. Cela pourrait se faire par le biais d’incitations ou par l’expansion du marché des produits recyclés lui-même.

Enfin, il existe un fort besoin de sensibilisation des consommateurs et de changement de comportement qui les aideront à prendre de meilleures décisions d’achat d’une part, ainsi qu’à éliminer correctement leurs déchets.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.