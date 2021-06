Journée mondiale de l’environnement : la restauration des écosystèmes et l’autosuffisance est le besoin de l’heure

La dégradation de l’environnement est aujourd’hui la plus grande menace pour la sécurité dans le monde. Tout cela est lié à l’urbanisation et à notre mode de vie qui nuisent aux écosystèmes vitaux pour notre vie. (Image IE)

Par Lincoln Bennet Rodrigues,

La protection de l’environnement est une responsabilité universelle et les personnes de tous horizons doivent s’engager à restaurer les écosystèmes, un thème approprié pour la Journée mondiale de l’environnement de cette année, célébrée le 5 juin de chaque année. La société civile et le gouvernement doivent collaborer pour entreprendre des activités qui maintiendront et raviveront l’environnement à sa beauté d’origine et resteront la source la plus vitale de bonne santé de la population humaine. Il est bien connu que l’écologie est menacée dans les pays développés comme dans les pays en développement. Nous sommes déjà témoins d’événements cataclysmiques comme les feux de brousse, les inondations inattendues, la pollution atmosphérique sévère, les volcans, les tsunamis, la dégradation rapide des côtes, les cyclones erratiques, le réchauffement climatique, la disparition des forêts, de la faune et de la riche biodiversité à travers le monde en raison d’un déséquilibre environnemental. et donc impactant les gens et leurs moyens de subsistance. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter et notre planète est désormais menacée d’une catastrophe climatique. Cet épuisement s’intensifiera encore si nous ne mettons pas un terme aux pratiques néfastes pour répondre aux besoins de nos modes de vie non durables. La dégradation de l’environnement est aujourd’hui la plus grande menace pour la sécurité dans le monde. Tout cela est lié à l’urbanisation et à notre mode de vie qui nuisent aux écosystèmes vitaux pour notre vie.

Faire face à l’urbanisation

La vision de l’avenir du développement et de la conservation de l’environnement nécessitera une transformation radicale de nos systèmes d’infrastructure actuels. Il est nécessaire de restructurer nos villes et de réduire l’urbanisation rapide par une action collective. La pandémie en cours a rendu essentiel le changement de notre approche du travail et du mode de vie, en nous concentrant sur la conservation de l’environnement et la création de communautés respectueuses de l’environnement. Une solution au problème de l’urbanisation est la conception et le développement planifiés de nos paysages urbains qui seront durables à l’avenir et prendront soin des besoins des citadins. Une nouvelle écologie urbaine devra être configurée pour s’assurer que nos systèmes écologiques ne dépérissent pas.

Une initiative positive a été prise dans le secteur immobilier, qui a vu plusieurs technologies respectueuses de l’environnement dans la construction de nouvelles maisons. Les principaux agents immobiliers ont commencé à construire des maisons intelligentes et autonomes qui répondent aux besoins et aux aspirations des clients modernes. Les développeurs ont maintenant apporté de multiples modifications structurelles à leurs nouvelles constructions, telles que la redistribution du flux d’air et de l’alimentation en oxygène et l’implantation d’éléments pour une absorption rapide du dioxyde de carbone dans leurs propriétés, ce qui non seulement améliorera l’hygiène et la santé des clients, mais réduira également la l’empreinte carbone globale de la propriété. Il existe également maintenant un plus grand mélange de pratiques traditionnelles et modernes pour restaurer des systèmes écologiquement sains. Des pratiques telles que l’aquaponie, la culture hydroponique et les fermes verticales ont conféré un sentiment d’autonomie et de subsistance aux résidents d’une manière écologiquement consciente et sensible.

Le changement de comportement est important

L’environnement dans lequel nous vivons est très important non seulement pour notre santé, mais aussi pour nos générations futures, et c’est donc la responsabilité de chaque être humain de le protéger. Construire un parcours vers des modes de vie plus durables est désormais devenu impératif pour nous. Covid-19 a également réitéré la nécessité d’une action rapide et d’une mise à niveau dans des modèles commerciaux plus respectueux de l’environnement. Les entreprises doivent subir une transformation de l’intérieur vers l’extérieur depuis l’objectif de l’entreprise jusqu’à la gouvernance, la stratégie d’entreprise, les opérations et relations avec les parties prenantes pour atteindre les objectifs identifiés.

L’année dernière, pendant le verrouillage, nous avons tous remarqué que la terre mère se rajeunissait vers des terres plus vertes et un ciel plus propre, des rues désertes laissant place à un air plus pur, des gazouillis d’oiseaux sur les balcons, le retour de la faune dans certaines parties du monde, etc. moment d’introspection sur l’impact de nos actions quotidiennes sur la nature. Pendant le confinement, notre environnement en a profité pour se renouveler et guérir des blessures que nous lui avons laissées.

Un comportement respectueux de l’environnement est le besoin d’heure pour protéger notre environnement. Les gens peuvent introduire de petits changements dans les pratiques quotidiennes sans affecter considérablement les modes de vie. Après la pandémie, les gens affichent désormais une plus grande préférence pour les espaces propres et verts, un environnement sain, l’air frais, l’eau propre, l’aménagement paysager, le recyclage des déchets – tout ce qui conserve l’énergie et favorise un lien sain entre la population humaine et la nature.

Le besoin de l’heure

Il doit y avoir une campagne pour la restauration d’espaces verts et de forêts urbaines à travers les développements et promouvoir des pratiques holistiques qui améliorent l’environnement. Il est nécessaire d’adopter une approche collaborative impliquant toutes les parties prenantes telles que les gouvernements, les écologistes, les agences de développement, les communautés locales, le grand public, le secteur privé et les particuliers (bénévoles) dans le but d’identifier les obstacles à la restauration et de conduire des actions locales.

En tant que moteur d’une économie, les entreprises ont elles aussi un rôle essentiel à jouer pour répondre à la protection de l’environnement en intégrant un plan d’action précis dans leurs stratégies de croissance. Une croissance équitable consiste à équilibrer les aspects liés aux personnes, à la planète et aux profits – les ancrages sur lesquels repose une économie durable et résiliente. Il est maintenant temps d’intégrer la durabilité tout en étant numérique, ce qui peut nous rapprocher d’une économie numérique verte et contribuer à restaurer nos écosystèmes. Engageons-nous à prêter main-forte à la sauvegarde de l’environnement, car notre monde ne peut pas se permettre une autre pandémie. La Journée mondiale de l’environnement de cette année, qui est entièrement consacrée à la restauration des écosystèmes, est un appel pour nous tous à faire notre part pour aider à guérir notre monde et à construire un avenir meilleur pour tous. L’avenir est maintenant et nous devons agir rapidement.

(L’auteur est fondateur et président du groupe Bennet & Bernard, une entreprise multi-diversifiée basée à Goa. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.