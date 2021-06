Journée mondiale de l’environnement : le quatrième R ! L’heure de la restauration

Par Ramnath Vaidyanathan,

Notre meilleure opportunité de guérir la Terre réside dans un travail collectif pour restaurer sa biodiversité et reconstituer des ressources naturelles qui s’épuisent rapidement.

À travers le thème de la « restauration des écosystèmes » pour la Journée mondiale de l’environnement cette année, l’ONU a reconnu le fait que nous ne pouvons plus nous permettre de nous contenter de réduire les dommages écologiques.

Si nous voulons atténuer l’impact du changement climatique, nous devons devenir #GenerationRestoration – la génération qui non seulement protège, mais agit également sur la restauration des écosystèmes naturels du monde en faisant de grands et de petits pas à tous les niveaux. Chaque individu, organisation, entité commerciale, ainsi que le gouvernement, doivent contribuer à la restauration et à la protection de nos écosystèmes fragiles.

Consommation responsable

En tant qu’individus, nous devons pratiquer une consommation durable, ce qui signifie bien plus que simplement promouvoir et utiliser des matériaux recyclés.

Nos demandes de nourriture ignorent souvent les modèles de saisonnalité, ce qui incite les fournisseurs à traire la nature de manière effrénée, perturbant le cycle de production naturel. Par exemple, l’agriculture commerciale endémique et à grande échelle dégrade les terres, provoquant une perte de nutriments, l’érosion de la couche arable, l’épuisement de la nappe phréatique et une perte de couverture verte, entraînant des événements climatiques défavorables tels que l’instabilité et les fissures des terres, entre autres. De même, la pêche aveugle et qui dure toute l’année a perturbé l’écologie de l’océan à l’échelle mondiale, conduisant à l’extinction de nombreuses espèces de poissons, certaines sans valeur commerciale. Cela a conduit certains pays d’Europe à interdire la pêche commerciale à certains endroits pendant certaines saisons.

Nous devons apprécier et respecter le cycle de la nature tout en puisant ses ressources pour notre consommation.

Un effort collectif

Le monde de l’entreprise, longtemps pointé du doigt pour la pollution des ressources naturelles, met tout en œuvre pour atténuer l’impact environnemental de ses opérations.

Les plus grands groupes industriels indiens se targuent à juste titre d’être transparents sur leur empreinte environnementale. En conséquence, ils ont pris des mesures pour créer des écosystèmes à rejet liquide zéro et mettre en œuvre des mécanismes de gestion des effluents dans leurs usines afin de réduire l’impact environnemental. Ils s’associent également au gouvernement pour mettre en œuvre des programmes de fortification de l’écologie.

Le programme de bassin versant de la Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural (NABARD), une banque de développement relevant du gouvernement indien, est un bel exemple de cadre inclusif pour protéger et préserver notre écologie. Avec l’aide d’entreprises telles que Godrej, NABARD a mis en œuvre des projets pour améliorer la nappe phréatique dans les régions en situation de stress hydrique, qui auront d’autres effets positifs, notamment l’amélioration de la productivité des terres agricoles et du niveau de vie des communautés locales.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire, en particulier de la part des petites entreprises, qui souvent ne parviennent pas à saisir la gravité de la situation alors qu’elles opèrent dans un cadre réglementaire détendu. Ces entreprises gagneraient à être transparentes quant à l’impact de leurs opérations de fabrication sur l’environnement. Des informations détaillées leur permettront de mesurer et de trouver des moyens d’atténuer l’impact environnemental de leurs opérations.

India Inc doit également faire un pas en avant et inclure des pratiques durables dans les chaînes de valeur.

Les inefficacités des chaînes de valeur ont entraîné la diabolisation universelle du plastique. Incapables de traiter le plastique de manière rentable, de nombreuses chaînes de valeur mettent les déchets plastiques en décharge. Au lieu de cela, un écosystème efficace peut utiliser de manière productive le plastique sous différentes formes et atténuer une grande partie de la pollution qui gâche nos habitats naturels. Des emballages vierges aux matériaux recyclés, et enfin, en tant qu’énergie combustible lorsqu’elle est brûlée de manière contrôlée, une élimination efficace du plastique peut réduire la pression sur les ressources naturelles.

Changement de perspective

Il est également nécessaire d’élargir le prisme de l’entreprise pour inclure son impact environnemental direct et indirect. Par exemple, les initiatives d’une société immobilière ne devraient pas se limiter à l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement et à l’utilisation de procédés écologiques légers pour ses projets commerciaux. Au lieu de cela, il doit aller plus loin et construire des structures qui facilitent la consommation d’énergie et d’eau par les utilisateurs.

De même, il est nécessaire de faire de la durabilité une prérogative de la plupart des fonctions commerciales. Actuellement, assurer la réalisation des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) est considéré comme la seule responsabilité de la fonction de développement durable. Cependant, cela aidera si les équipes de développement durable à travers l’organisation identifient des pistes et mettent en œuvre des mesures pour améliorer le quotient de développement durable de divers départements et fonctions. De plus, la direction pourrait mettre en œuvre un système à l’échelle de l’organisation de bonus et d’objectifs ESG pertinents afin d’élargir la portée de la durabilité. L’Inde peut également en bénéficier si les entreprises préconisent des processus respectueux de l’environnement et partagent les connaissances technologiques pertinentes.

L’existence durable n’est plus un choix mais un impératif. Cela doit être ici et maintenant. Se réunir en tant que #GenerationRestoration est notre meilleure et peut-être la seule chance de faire la paix avec la nature et de restaurer notre planète.

(L’auteur est responsable de la durabilité environnementale chez Godrej Group. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

