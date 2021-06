Journée mondiale de l’environnement : les bâtiments verts au cœur d’un mode de vie sain et durable

À l’ère actuelle, la technologie nous a permis de maximiser le potentiel des bâtiments verts. Il peut être utilisé pour conserver et produire de l’énergie.

Par Ashish R. Puravankara,

Si 2020-2021 a sans conteste été marquée par la distanciation sociale et l’incertitude, elle a aussi été une période de réflexion. Réflexion sur nos vulnérabilités, notre capacité à changer radicalement notre mode de vie et un besoin urgent de renouer avec la nature. Il était évident que la façon dont nous concevons nos maisons et nos espaces de travail a un impact profond sur notre santé et notre bien-être, nos quartiers et la planète. En conséquence, la durabilité a commencé à informer les plans et le concept de « bâtiments verts » a renforcé sa position sur le marché. Les bâtiments verts sont des structures éco-responsables qui sont construites avec des matériaux issus de sources durables, sont économes en énergie tout au long de leur cycle de vie et offrent un meilleur accès aux équipements verts.

Propre et vert préserve la santé

Qu’il s’agisse de réduire les risques de problèmes respiratoires ou d’avoir un impact positif sur notre bien-être mental, les bâtiments verts offrent une solution complète au bien-être holistique tout en promettant une meilleure qualité de vie. Avant de plonger dans les avantages de ces structures, il est important de mentionner LEED. LEED est une certification universelle fournie aux bâtiments construits et exploités en mettant l’accent sur la santé, l’utilisation circulaire des matériaux, l’efficacité des ressources et l’énergie propre.

Une étude de 2018 du US Green Building Council (USGBC) a révélé que près de 85 % des employés travaillant dans des bureaux certifiés LEED ont signalé une amélioration de leur productivité et de leur santé globale grâce à une meilleure qualité de l’air intérieur et à l’accès à la lumière naturelle du soleil. En comparaison avec les bâtiments standard non LEED, le système de filtration d’air amélioré aide également à contrôler la propagation des particules et des germes en suspension dans l’air à l’intérieur.

Pour de nombreux citadins, les espaces verts accessibles ont été une évasion bien nécessaire de l’isolement et de renouer avec leur environnement naturel. En intégrant des jardins en terrasse, des systèmes d’aménagement paysager verticaux (en particulier dans les centres urbains denses) et des arrière-cours tentaculaires, les bâtiments verts offrent des solutions créatives pour améliorer les espaces extérieurs personnels.

Donner vie à un bâtiment écologique

À l’ère actuelle, la technologie nous a permis de maximiser le potentiel des bâtiments verts. Il peut être utilisé pour conserver et produire de l’énergie. Certaines des mesures comprennent des lumières sensibles au mouvement, des microtubes de gaz naturel, des systèmes HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) efficaces et l’utilisation de sources renouvelables comme l’énergie solaire pour éclairer les espaces communs.

Cependant, il est important de se rappeler que la technologie n’est pas le seul moyen de donner vie à un bâtiment écologique. De nombreuses idées fondamentales derrière les bâtiments verts ont été une composante durable de l’architecture indienne ancienne – des intérieurs orientés vers le soleil pour exploiter la chaleur, assurant de grandes ouvertures pour la lumière du soleil, l’utilisation de matériaux naturels comme le bambou et l’argile pour la construction. Les inspirations modernes de ces pratiques incluent l’utilisation de matériaux écologiques pour la construction comme l’acier et le plastique recyclés, le bois récupéré, le sable manufacturé.

Pour tirer pleinement parti des avantages économiques et environnementaux de la construction d’un bâtiment écologique, chaque aspect de la conception, de la planification et de la sélection des matériaux doit être guidé par un état d’esprit écologique. Le projet doit être dirigé par des architectes, des entrepreneurs, des concepteurs et des ingénieurs qui maîtrisent les outils de conception écologique et possèdent une expérience pertinente.

De plus, avant le début du projet, il est essentiel d’examiner le chantier. Un audit environnemental doit être réalisé pour s’assurer que le projet ne sera pas construit sur des habitats ou des terres agricoles vulnérables.

Un investissement fructueux

Alors que de nombreux acteurs immobiliers sont réticents à passer aux bâtiments verts aux coûts initiaux apparemment plus élevés, les retours sur investissement plus importants tels que la réduction des émissions, des coûts de services publics moindres et une plus grande valeur sociale ne peuvent être ignorés. Un article de l’USGBC, par exemple, indiquait que les bâtiments LEED enregistraient des coûts d’entretien inférieurs de 20 % par rapport aux bâtiments standard.

Selon le marché mondial des bâtiments verts – « Le marché mondial des bâtiments verts devrait connaître un impressionnant TCAC de 14,3 % d’ici 2020 à 2027 (période de prévision). L’un des principaux moteurs de cette croissance sera la conscience écologique croissante des consommateurs de la nouvelle génération et leur préférence pour les marques axées sur le développement durable. Pour rester pertinents et prospérer sur le marché, les acteurs immobiliers devront intégrer des bâtiments verts dans leurs infra-plans.

Le chemin à parcourir

L’avenir de l’immobilier et de la qualité de vie repose sur des bâtiments qui prennent en compte la durabilité, la créativité, les équipements axés sur la santé et la productivité. Il est pertinent d’aborder l’ensemble du cycle de vie d’un actif au prisme d’une économie circulaire. Cela signifierait une utilisation réduite des matériaux à forte intensité de carbone, le recyclage des déchets de construction et la valorisation des matériaux à leur plein potentiel.

Compte tenu de l’évolution du paradigme travail-vie personnelle devant nous, il est essentiel de placer la « flexibilité » au centre des conceptions de bâtiments écologiques. Cela aidera à répondre efficacement aux besoins changeants de la main-d’œuvre ou des résidents. En outre, l’introduction d’incitations et de possibilités de financement dans la législation peut également stimuler la croissance de ce segment.

(L’auteur est MD, Puravankara Limited. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

