Journée mondiale de l’environnement : qu’est-ce que la mode durable ? Comment cela affectera-t-il les tendances ? Harkirat Singh de Woodland explique

M. Harkirat Singh, MD Woodland Worldwide

L’éco-mode est devenue le sujet de conversation de la ville puisque le consommateur actuel est très bien informé. Il a réalisé les dommages causés à l’environnement dans le passé et la nécessité d’agir immédiatement pour les réduire avec l’effort humain. Les matériaux durables et recyclables deviennent désormais plus facilement disponibles et abordables en raison de l’augmentation de la demande de produits textiles et d’habillement durables par les consommateurs. Woodland, l’un des principaux fabricants et fournisseurs de vêtements et d’accessoires, soutient fermement la durabilité car, étant une marque de plein air, la conservation de la nature est son pilier central. Depuis sa création, la marque utilise des produits respectueux de l’environnement comme le coton biologique, le caoutchouc recyclé, etc. pour fabriquer des produits, ainsi que concevoir et construire des produits plus performants et plus durables. Dans une concertation exclusive avec Financial Express Online Harkirat Singh, directeur général, Aero Club (The Maker of Woodland & Woods) parlé de mode durable, d’objectifs verts pour l’industrie de la mode, et plus encore. Extrait:

Qu’entendez-vous par mode durable ? Que doivent faire les marques pour rendre leurs produits respectueux de l’environnement ?

La mode durable est une approche très sincère à deux volets et nous sommes l’une des fières marques qui s’est construite sur ces principes depuis sa création. Notre philosophie a été très claire, c’est-à-dire :

Assurer une sélection / un approvisionnement minutieux des ressources naturelles et les utiliser de manière efficace et efficiente dans la production, la fabrication, l’emballage ainsi que la vente de nos produits. Assurer la meilleure qualité pour assurer une refonte, une réutilisation et un recyclage confortables du produit ainsi que de ses composants .

Le début des années 90 était l’époque où nous nous sommes aventurés en Inde et c’était l’époque où les entreprises se concentraient davantage sur les bénéfices avec un minimum d’accent sur la construction de la marque, ce qui est une vision à courte vue. Cependant, dans le cadre de notre présence mondiale, nous avons toujours cru qu’il s’agissait d’une marque respectueuse de l’environnement et nous avons suivi des philosophies universelles quelle que soit la région de présence / les implications en termes de coûts, car c’est l’épine dorsale de la marque Woodland, très efficacement représentée. par / synonyme du logo de l’arbre.

Cependant, avec le temps, cette prise de conscience a été bien reconnue par les consommateurs et, par conséquent, les marques ont commencé à travailler dans ce sens selon les besoins du moment.

Dans une étude récente, il a été constaté que les grandes marques n’avaient pas atteint leurs objectifs écologiques. Qu’en est-il de la mode durable ? Pourquoi les marques n’atteignent-elles pas l’objectif ?

L’industrie de la mode identifie toujours un écart imminent lorsqu’il s’agit d’atteindre les objectifs sociaux et environnementaux. Pour qu’une industrie atteigne son objectif, la durabilité doit être pratiquée à toutes les étapes de la vie du produit. Les entreprises doivent faire un effort, depuis la conception, l’acquisition et la production de matières premières jusqu’à la fabrication, puis dans le transport, le stockage et la commercialisation jusqu’à la vente finale qui mène à l’utilisation, la réutilisation, la réparation, la refabrication et le recyclage de le produit et ses composants.

La principale raison de l’échec dans la réalisation de ces objectifs est l’incapacité de franchir toutes ces étapes. Ensuite, il y a de nombreux problèmes de durabilité ; l’industrie de la mode englobe un réseau complexe de facteurs, notamment les droits de l’homme, l’abordabilité, les chaînes d’approvisionnement et les matériaux. Cela signifie que pour que la mode durable réussisse, il est important pour les consommateurs et les entreprises de repenser le monde de la mode.

Quel sera l’impact de la durabilité à long terme ?

L’industrie de la mode représente environ 10 % des émissions mondiales de carbone et près de 20 % des eaux usées. Par exemple, les teintures textiles polluent les plans d’eau, avec des effets dévastateurs sur la vie aquatique et l’eau potable. Et le matériau élasthanne extensible tissé à travers de nombreux styles à la mode est fabriqué à partir de matériaux synthétiques dérivés du plastique, ce qui réduit la recyclabilité et augmente encore l’impact environnemental.

Sachant tout cela, les consommateurs sont devenus sélectifs dans leurs choix de mode. Cette industrie concerne l’attachement émotionnel, la loyauté et l’enthousiasme pour les marques. Et nous sommes très convaincus qu’à l’avenir, l’amour et la fidélité à la marque dépendront beaucoup des attributs de durabilité qu’une marque permet ou construit avec ses consommateurs.

À quels défis (monétaires, etc.) les marques de mode sont-elles confrontées lorsqu’elles optent pour le développement durable ? Expliquer

L’augmentation des coûts d’approvisionnement en matières premières est l’un des plus grands défis auxquels l’industrie de la mode est confrontée lorsqu’elle devient durable. Non seulement les coûts de culture/d’approvisionnement, mais aussi de transformation et de traitement des matières premières nécessaires à la fabrication de nouveaux tissus et lignes de design sont en augmentation depuis longtemps. À moins que la technologie ne nous aide à recycler les tissus et les vêtements plus efficacement, le coût actuel de la collecte des matières premières mettra encore plus à l’épreuve l’industrie de la mode.

Argent vs environnement : le développement durable vous a-t-il été profitable ? De combien d’argent supplémentaire une marque a-t-elle besoin pour devenir durable ? Combien avez-vous dépensé en plus pour ce déménagement ? Combien d’argent prévoyez-vous d’investir ou de collecter davantage pour suivre votre objectif ?

Parfois, les entreprises sont mesurées au-delà de leur impact monétaire. Le premier « extra » requis est l’état d’esprit pour contribuer aux initiés de ProPlanet ; il y a une raison pour laquelle nous disons « là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Notre marque a été construite sur la durabilité comme pilier le plus solide et nous n’avons jamais hésité à investir dans la même chose car cela fait partie de notre stratégie à long terme et a commencé il y a quelques décennies lorsque nous avons démarré nos activités au Canada et en URSS.

Comment ont été les affaires pendant la pandémie? Quand le produit a-t-il été lancé ? Quand est-il devenu durable ? Quand prévoyez-vous de devenir durable ? Comment voyez-vous l’avenir de la mode durable ?

Les affaires pendant la pandémie ont été globalement lentes, bien que cette situation ait certainement fait prendre conscience de la nécessité de bien prendre soin / de préserver l’environnement. Dans le scénario actuel, le besoin d’une mode durable est devenu encore plus important puisque le consommateur a bien compris la nécessité de prendre soin de l’environnement.

Définir l’avenir de la mode durable repose sur la connaissance que les gens ont de la source des vêtements, comme d’où viennent les vêtements et à quel point leur processus de production est respectueux de l’environnement. Mais avec les habitudes de consommation en constante évolution, de plus en plus de gens sont curieux de savoir comment se déroule la production et comment elle affecte la Terre mère. De nombreux clients achètent auprès de marques auxquelles ils s’identifient et beaucoup optent pour une mode durable. Aujourd’hui, avec l’évolution du temps, la réutilisation, le recyclage, l’échange et le don de vêtements deviennent de plus en plus courants dans le monde de la mode. Les consommateurs conscients ont commencé à privilégier la qualité à la quantité.

Chez Woodland, dans le cadre de l’une de nos initiatives dans le cadre de la communauté Pro Planet, nous avons élaboré des stratégies et maîtrisé la technique consistant à utiliser du caoutchouc mis au rebut pour fabriquer des chaussures. L’utilisation de caoutchouc recyclé garantit une utilisation minimale de ressources précieuses pendant le processus de fabrication, ce qui permet d’économiser des quantités impressionnantes de ressources naturelles, d’énergie et ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de ralentir le réchauffement climatique.

Dans l’habillement, nous avons une série de tissus techniques qui aident à éradiquer les bouteilles en animaux dangereuses qui sont devenues un sous-produit de notre mode de vie quotidien. Woodland a développé un fil spécial « PureGreen » qui est fabriqué à partir du traitement des bouteilles en pet non biodégradables. En développant de telles technologies, nous souhaitons nettoyer l’environnement ainsi qu’utiliser ces problèmes dans l’intérêt de l’humanité.

Les clients sont-ils prêts à payer plus pour une mode durable ?

Le comportement d’achat des consommateurs dépend également de leurs revenus. Ainsi, alors que les clients premium sont prêts à payer plus pour une mode durable, il y en a d’autres qui trouvent d’autres moyens de contribuer à la mode durable, à leur manière. Cela dit, il existe toujours une grande communauté qui trouve difficile ou difficile de savoir quels marchands de mode sont engagés dans la vente au détail durable.

Que peut-on faire pour rendre la mode durable tout en étant sensible aux prix ?

La durabilité dans l’industrie de la mode est devenue le mot à la mode au cours de la dernière décennie et le pouvoir appartient au consommateur. L’industrie de la mode peut devenir plus durable de certaines manières :

· Tout d’abord, l’utilisation de matières premières et de procédés respectueux de l’environnement conduit à des produits respectueux de la peau qui lissent nos yeux, notre peau et surtout, notre satisfaction mentale.

· Achats d’occasion : Alors que les millennials optent pour les achats d’occasion, de nombreuses marques et détaillants se sont manifestés pour adopter cette tendance. Le magasinage d’occasion a des styles uniques et vintage pour se démarquer dans les tendances de la mode actuelles.

· Réparation, refonte et recyclage : la marque et les détaillants améliorent l’expérience client en leur offrant des installations de réparation pour leurs vêtements. Même pour les vêtements qui ne peuvent pas être réparés, ils sont repensés selon les dernières tendances. Et, la mode upcycle utilise des déchets pré-consommation et post-consommation pour fabriquer de nouveaux produits. Le processus réutilise les vieux vêtements sans passer par le processus de recyclage.

Y a-t-il quelque chose que les marques indiennes peuvent apprendre de l’Occident en matière de durabilité ou est-ce l’inverse ?

Les marques indiennes s’orientent vers une mode durable avec un impact minimum sur l’environnement. Les pays développés sont beaucoup plus conscients de la réutilisation et du rajeunissement des matériaux. Maintenant, ces valeurs sont suivies ici, et il y a aussi des startups qui se préparent pour promouvoir la mode durable. On peut également dire que la pandémie peut avoir affecté certains changements d’attitude et de comportement chez les consommateurs.

