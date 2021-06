Journée mondiale de l’environnement : un regard sur l’histoire de l’architecture durable dans l’Inde ancienne

Les grottes d’Ajanta, contrairement à d’autres grottes taillées dans la roche, ont des plafonds bas spécialement conçus pour permettre à l’air chaud des salles de prière de s’élever et de se déplacer dans les cellules environnantes qui contenaient de l’eau fraîche.

“L’éducation la plus élevée est celle qui ne nous donne pas seulement des informations mais rend notre vie en harmonie avec toute existence” – Rabindranath Tagore.

La coexistence avec la nature fait partie intégrante de toutes les cultures anciennes, y compris l’Inde. Cela ressort clairement des diverses pratiques religieuses, culturelles et traditionnelles ; rituels; art et sculptures; et des folklores qui restent encore vivants de différentes manières dans la vie quotidienne des Indiens. Les préoccupations pour la conservation de l’environnement et les demandes de développement durable à partir de la Conférence de Stockholm sur l’environnement (1992) et le Sommet de la Terre des Nations Unies (1992) sont d’origine nouvelle par rapport aux pratiques culturelles et traditionnelles séculaires de conservation de l’environnement présentes en Inde.

« mātā bhūmih putruahan pṛthivyā : ”

(Trans. – ‘Ne nuisez pas à l’environnement, ne nuisez pas à l’eau et à la flore, la terre est ma mère, je suis son fils, que les eaux restent fraîches, ne nuisez pas aux eaux…. La tranquillité soit à l’atmosphère, à les eaux, aux cultures et à la végétation » – Atharva Veda, Prithvi Sukta, slok n° 12).

Un regard sur la littérature indienne ancienne nous montre d’innombrables références à la gestion, la préservation et la protection de l’environnement. Des textes tels que l’Arthashastra, les Brahamanas, les Upanishad, les Vedas, le Ramayana, le Mahabharata, etc., regorgent de versets qui parlent de la protection des ressources naturelles, ce qui nous aide à comprendre les anciennes idées derrière la conservation de l’environnement et l’insistance à maintenir un équilibre au sein de écologie forestière. Outre les textes anciens, d’un point de vue archéologique, la présence de techniques d’urbanisme, de système d’égout et de gestion de l’eau très avancées dans la civilisation Indus-Saraswati témoigne de l’importance que nos anciens accordaient à vivre en harmonie avec l’environnement naturel.

Bâtiments verts anciens

La Commission mondiale des Nations Unies sur l’environnement et le développement a déclaré que pour être durable, il faut « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures, à répondre à leurs propres besoins, en particulier en ce qui concerne l’utilisation et le gaspillage des ressources naturelles. . ” Dans cet esprit, au cours des dernières décennies, il y a eu un nombre croissant de « bâtiments verts » qui sont conçus de manière à les maintenir en phase avec le développement environnemental durable. Fait intéressant, l’idée derrière ces « bâtiments verts » n’est pas nouvelle et remonte à l’Antiquité, lorsque les ressources naturelles disponibles étaient utilisées efficacement, évitant les gaspillages inutiles. Des matériaux indigènes spécifiques aux emplacements ont été utilisés afin de garder les maisons au chaud ou au frais en fonction des zones climatiques, tandis que des systèmes élaborés d’égouts et d’approvisionnement en eau ont été construits avec les matériaux naturels disponibles.

Les grottes d’Ajanta, qui forment une série de 29 grottes taillées dans la roche de l’Inde ancienne, montrent comment les architectes de cette époque utilisaient de manière optimale les ressources naturelles disponibles. Les plafonds voûtés de ces grottes taillées dans la roche avaient des baies vitrées qui éclairaient naturellement les salles de prière. Les grottes d’Ajanta, contrairement à d’autres grottes taillées dans la roche, ont des plafonds bas qui ont été spécialement conçus pour permettre à l’air chaud des salles de prière de s’élever et de se déplacer dans les cellules environnantes qui contenaient de l’eau fraîche. Cet air chaud serait ensuite refroidi naturellement, entraînant le refroidissement de l’ensemble de la grotte.

Un autre matériau de construction naturel populaire de la préhistoire et de l’Antiquité est l’épi, qui est un mélange d’eau, de sous-sol et de matériaux fibreux tels que la paille comme complément supplémentaire. Les murs en torchis ont une bonne masse thermique, et une combinaison de toits de chaume et de murs en torchis en fait une maison chaude bien isolée dans des environnements froids. De l’autre côté de la vallée de Lahoul et du Spiti, un regard sur les vieilles maisons traditionnelles montre qu’il s’agit de maisons en pisé avec des toits plats surmontés d’herbes locales, qui ont emprisonné la chaleur pendant une plus longue période. Un exemple célèbre de telles structures construites en boue est le monastère de boue de Tabo construit en 996 CE à Spiti. Les structures construites en torchis sont également connues pour être résistantes aux séismes dans une large mesure. La terre battue est un autre matériau utilisé depuis l’Antiquité pour la construction de maisons et a été largement utilisé dans les pays du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est.

Des blocs de glace placés de manière circulaire pour former une maison en forme de dôme, communément appelée Igloos, sont utilisés par les Esquimaux depuis de nombreux siècles et constituent un autre exemple de structure durable respectueuse de l’environnement. Les blocs de glace qui étaient bien emballés servaient d’isolant, ce qui le gardait au chaud sous le dôme à environ 32 degrés Celsius. Le tunnel bas dans l’igloo a contribué à préserver la chaleur à l’intérieur, tandis qu’un évent supérieur a aidé l’air chaud à sortir afin d’empêcher les blocs de glace de fondre.

Les badgirs étaient des techniques anciennes pour garder l’intérieur d’un bâtiment au frais et étaient populaires dans les zones chaudes et sèches. Dans ce cas, les bâtiments auraient des tours à vent avec des ouvertures qui laisseraient entrer l’air frais juste au-dessus du niveau du sol et le dirigeraient vers les chambres d’habitation souterraines en les gardant au frais. L’air chaud qui monte vers le haut serait dirigé vers les ouvertures du haut et laissé s’échapper. La même technique de tour à circulation d’air a également été utilisée dans les réservoirs d’eau dans les zones chaudes et arides, qui ont maintenu l’eau stockée à des températures proches du point de congélation même pendant les mois d’été, en raison du processus de refroidissement par évaporation. De telles tours de refroidissement sont encore visibles au Moyen-Orient et dans certaines parties du Rajasthan.

Le bambou, maintenant très apprécié comme matériau de construction respectueux de l’environnement et durable, est utilisé en Inde et en Chine depuis l’Antiquité. Le bambou, qui est de nature imperméable, présente également une grande rigidité et une grande résistance à la traction, et pour cette raison, il était régulièrement utilisé pour la construction d’anciens ponts et de maisons.

Un autre exemple d’architecture durable et respectueuse de l’environnement sont les puits à marches ou baolis anciens et médiévaux que l’on voit dans toute l’Inde. Les baolis sont des puits à gradins artificiels qui ont été construits pour servir de ressources en eau souterraine et ont joué un rôle important dans la conservation de l’eau. Plus communément observés dans les régions occidentales de l’Inde, les baolis fournissaient aux villages de l’eau pour boire, se laver, se baigner et aussi pour l’irrigation, en particulier pendant les périodes de pénurie d’eau lors des fluctuations saisonnières. Les caractéristiques communes à tous les types de baolis étaient généralement des niveaux ou des étages à colonnades et une volée d’escaliers qui menaient du niveau le plus élevé à l’eau en dessous, qui était principalement de l’eau souterraine douce. Les baolis étaient également utilisés à différentes fins cérémonielles et religieuses, et les pavillons ombragés servaient de salles de retraite en été. Les habitants du sous-continent indien ont toujours été impliqués dans la collecte de l’eau, et cela ressort clairement de la gestion avancée et élaborée de l’eau créée par les Harappéens. L’exemple le plus ancien de gestion de l’eau en Inde remonte à l’ère protohistorique dans différents sites harappéens. Les différents réservoirs, chaînes de réservoirs interconnectés, citernes, canaux de drainage, puits publics et privés, bains, barrages et quai (à Lothal) vus dans divers sites, tels que Dholavira, Banawali, Kalibangan, etc., illustrent l’excellence de la système de gestion de l’eau de l’époque. Les Harappéens étaient également des constructeurs experts d’ouvrages hydrauliques surélevés de divers types, et ont été les premiers à commencer à utiliser les ressources en eaux souterraines en creusant un puits.

Alors que nos ancêtres n’ont pas connu de pénurie de ressources naturelles à leur époque, il est merveilleux de noter les efforts qu’ils ont déployés pour conserver ces ressources pour les générations futures. Cependant, avec l’avènement de la révolution industrielle, la surexploitation des ressources naturelles a commencé, provoquant une rupture complète des pratiques traditionnelles suivies pour créer une atmosphère durable où les humains pourraient vivre en harmonie avec la nature.

