Journée mondiale de l’homéopathie 2021: thème, origine et signification de la célébration de cette branche de la médecine

La Journée mondiale de l’homéopathie est célébrée aujourd’hui à travers le monde. Cette journée marque l’importance de la branche de la médecine et sa contribution à la guérison de nombreuses maladies difficiles à craquer. La journée est célébrée sous la forme de la célébration de l’anniversaire de naissance du Dr Christian Friedrich Samuel Hahnemann, médecin allemand et père fondateur de cette branche de la médecine. Ce jour-là, le Dr Christian Friedrich Samuel Hahnemann est né à Paris en 1755. En plus d’honorer l’homme qui a fondé cette branche cruciale de la médecine, la journée donne également aux gens l’occasion de comprendre la glorieuse histoire de la branche de la médecine et d’innombrables l’homéopathie miracles a pu se réaliser au cours des derniers siècles.

Un autre avantage derrière la célébration de la journée est de sensibiliser de plus en plus de gens aux bienfaits de la médecine homéopathique, universellement connue pour guérir la maladie en démantelant complètement son origine et en ne laissant aucune chance à sa renaissance dans le corps humain. La journée donne également l’occasion aux gouvernements et aux décideurs politiques de s’asseoir et de réfléchir aux étapes qui peuvent promouvoir la branche de la médecine d’une manière large et aider à construire son infrastructure.

La forme traditionnelle de médecine a reçu l’attention voulue sous le régime actuel du gouvernement central. Outre le renforcement de l’infrastructure et la promotion de la médecine homéopathique dans le pays, le gouvernement a également créé un portefeuille distinct appelé le ministère AYUSH qui promeut les branches traditionnelles de la médecine comme l’Ayurveda, l’homéopathie, le yoga, entre autres. Cette année à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Homéopathie, le ministère AYUSH a décidé de célébrer cette journée sur le thème «Homéopathie – Feuille de route pour la médecine intégrative». Une conférence sera également organisée par le ministère en cette journée spéciale aujourd’hui dans la capitale nationale.

Alors que nous célébrons la Journée mondiale de l’homéopathie, nous ne pouvons qu’espérer que cette branche de la médecine construira une infrastructure solide de fer dans le pays et répondra à toutes les attentes de ses fervents adeptes. La branche de la médecine peut également être utilisée pour générer de nouvelles opportunités d’emploi en promouvant la recherche homéopathique, en construisant des hôpitaux homéopathiques et en renforçant les sociétés pharmaceutiques homéopathiques.

