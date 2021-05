Journée mondiale de l’hygiène des mains: importance de l’hygiène des ongles pour garantir des mains propres et la sécurité contre le COVID-19

L’hygiène des ongles fait partie intégrante de notre santé globale et à défaut de garantir que cela peut inviter plusieurs maladies.

Par Rajesh U Pandya,

Nous nous lavons vigoureusement les mains avec de l’eau et du savon de temps en temps pour éloigner le virus mortel. Nous utilisons également des désinfectants pour les mains après avoir touché un objet que nous jugeons dangereux et porteur potentiel du virus. Mais maintenons-nous l’hygiène des ongles? Nous avons toujours été formés pour garder nos ongles propres, principalement parce que nous faisons beaucoup de choses – manger, laver les vêtements, les ustensiles et même nettoyer le sol – à mains nues. Il est important de garder nos mains et nos ongles propres. L’hygiène des ongles fait partie intégrante de notre santé globale et à défaut de garantir que cela peut inviter plusieurs maladies.

L’hygiène des ongles est très importante pour la prévention des maladies car l’Inde a une culture de manger de la nourriture avec les mains, ce qui rend plus important de couper les ongles régulièrement et de les garder propres. Garder les ongles courts et les couper régulièrement, ainsi que se laver les mains pendant au moins 20 secondes, évitera les infections dues aux bactéries et aux virus et réduira le risque de contracter des maladies. On estime que le lavage régulier des mains peut réduire le risque de diarrhée jusqu’à 40%, les problèmes respiratoires causés par les infections virales jusqu’à 21% et les maladies gastro-intestinales chez les enfants jusqu’à 57%.

Une bonne hygiène des mains comprend le nettoyage et la taille des ongles, qui peuvent abriter la saleté et les germes et peuvent contribuer à la propagation de certaines infections. Les ongles doivent être courts et le dessous doit être lavé fréquemment avec du savon et de l’eau. Les ongles plus longs peuvent contenir plus de saletés et de germes que les plus courts, ce qui peut contribuer à la propagation de l’infection. Avant de couper ou de toiletter les ongles, assurez-vous que tout l’équipement est correctement nettoyé et désinfecté. Pour aider à prévenir la propagation des infections par les ongles:

Gardez les ongles courts et coupez-les souvent. Frottez le dessous des ongles avec du savon et de l’eau (ou une brosse à ongles) chaque fois que vous vous lavez les mains. Nettoyez également les outils de toilettage des ongles avant utilisation.

Évitez de vous ronger ou de ronger les ongles. Ne déchirez ou ne mordez jamais une queue de cheval. Au lieu de cela, coupez-le avec un coupe-ongles propre et désinfecté. Évitez de couper les cuticules, car elles agissent comme des barricades pour arrêter l’infection. Les agents pathogènes respiratoires comme le coronavirus ne peuvent pas pénétrer dans votre corps à moins que vous ne les autorisiez par les yeux, le nez ou la bouche. Cueillir les ongles et les cuticules peut vous mettre en danger d’infections bactériennes autour des ongles.

Dans les environnements commerciaux comme les salons de manucure, stérilisez les outils de toilettage des ongles avant utilisation. L’écaillage de l’émail des ongles permet également aux virus de couvrir les fissures et les crevasses, alors portez une attention particulière à ces zones et retirez l’émail des ongles si son écaillage est vital.

Évitez les ongles longs ou artificiels, car les germes peuvent pénétrer dans les crevasses même après le lavage des mains.

Le partage de produits d’hygiène personnelle peut vous rendre vulnérable aux infections. Il suffit d’une petite coupure ou d’une égratignure pour former le corps plus sensible à l’entrée de l’infection. Nos mains et en particulier nos pieds sont exposés à plusieurs infections fongiques, bactériennes et virales. Même les Centers for Disease Control and Prevention recommandent de ne pas partager mutuellement les coupe-ongles des mesures préventives contre la propagation du virus.

La plupart des jeunes ne sont pas suffisamment conscients de la nécessité de garder les ongles propres et courts. La négligence envers l’hygiène des ongles peut provoquer une série de maladies, d’infections bactériennes et virales, y compris par le virus mortel COVID-19 qui fait des ravages dans tout le pays. Étant donné que les ongles peuvent héberger des tonnes de saleté et de débris et peuvent devenir la première voie de communication du COVID-19, garder nos mains et, par extension, nos ongles, il est essentiel de nettoyer. Le manque de désinfection des mains et en particulier de désinfection des ongles peut entraîner plusieurs problèmes de santé et obliger un médecin à consulter plus souvent et peut même entraîner une hospitalisation dans certains cas. Alors, ne vous laissez pas abattre par les germes. Nettoyez bien vos ongles et vos mains pour bien manger et rester en bonne santé.

(L’auteur est directeur général de KAI India. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

