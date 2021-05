Journée mondiale de l’hygiène menstruelle: nécessité d’alléger le poids des soucis menstruels

Pour rendre ces produits accessibles aux femmes défavorisées, des groupes sociaux et des entreprises ont également mené des campagnes de sensibilisation et des campagnes de distribution. (Source de la photo: IE)

Par Deep Bajaj,

Dans une mer de défis auxquels notre pays est confronté aujourd’hui, les problèmes menstruels ont été balayés sous le tapis. La vérité est que la menstruation contient beaucoup d’informations ainsi que des informations erronées, mais seule cette dernière est plus facilement accessible. En conséquence, il y a des conversations étouffées sur l’hygiène menstruelle, conduisant à des problèmes de santé compliqués.

Alors que les tabous affectent toutes les strates de la société indépendamment de la situation financière ou du niveau d’éducation, le segment rural est beaucoup plus touché en raison du manque de fourniture de services d’assainissement et de soutien médical au dernier kilomètre. Année après année, avec le début de leurs règles, des milliers de filles abandonnent l’école en raison de l’inaccessibilité à des produits sanitaires économiques et à des informations sur les bonnes pratiques d’hygiène. De plus, la stigmatisation entourant la menstruation s’ajoute à une mauvaise gestion menstruelle. Ceux qui parviennent à naviguer dans cette situation et à terminer leurs études supérieures continuent de lutter contre des problèmes liés aux menstruations qui les limitent de plusieurs manières.

Dans la partie économiquement la plus faible de la société, tant dans les zones rurales que dans les bidonvilles urbains, les femmes qui n’ont pas les moyens de se payer des produits hygiéniques finissent par utiliser des cendres et de vieux chiffons et souffrent de graves problèmes de santé. Ceux qui peuvent se permettre des fournitures d’époque propres sont limités par les tabous sociétaux transmis au fil des générations, ce qui les décourage dans leurs activités professionnelles et personnelles.

Dans un monde qui progresse rapidement pour les gens qui ont des moyens, le succès d’une société consiste à faire en sorte que les démunis progressent à un rythme égal, sinon supérieur. Ce n’est pas qu’il n’y a pas d’efforts dans cette direction, mais comme les temps qui changent, les produits, les récits et les mentalités liés aux périodes doivent changer. Les solutions courantes telles que les serviettes hygiéniques, les bouillottes et les analgésiques ont leur part de limitations – accessibilité, efficacité, abordabilité, impact environnemental et parfois aussi effets secondaires.

Les deux éléments qui peuvent atténuer les problèmes de règles sont la sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène menstruelle et la mise à disposition de solutions innovantes pour les femmes dans diverses sections de la société.

Alors que le gouvernement et les groupes sociaux prennent des initiatives pour aborder les sujets relatifs aux politiques et au plaidoyer, certaines entreprises font leur part en proposant des produits uniques et axés sur les solutions. Des produits comme la coupe menstruelle (minimise les déchets sanitaires), le patch anti-douleur à base de plantes (assure un soulagement durable et aucun effet secondaire), la crème anti-irritations naturelle (protège et guérit l’intérieur des cuisses), etc. sont quelques-unes des options qui facilitent les règles pour les femmes aujourd’hui.

En plus de ce que propose le marché, l’éducation relative aux règles joue un rôle important dans la résolution des problèmes de menstruation. Les campagnes sociales qui sensibilisent à l’hygiène et à la santé normalisent la conversation sur la santé menstruelle et son impact sur la vie quotidienne d’une femme.

De plus en plus de femmes réalisent les avantages des coupes menstruelles qui offrent une protection plus longue et étanche et se révèlent beaucoup plus économiques à long terme. Pour rendre ces produits accessibles aux femmes défavorisées, des groupes sociaux et des entreprises ont également mené des campagnes de sensibilisation et des campagnes de distribution.

Alors que les femmes se tournent de plus en plus vers les tasses, Sirona Hygiene a à son actif 5 lakh d’utilisateurs de coupes menstruelles en Inde. En dehors de cela, ses campagnes de distribution gratuite de gobelets ont aidé des femmes rurales en Inde, au Népal et au Malawi à passer aux gobelets.

Alors même que le travail sur la résolution des problèmes menstruels est en cours, le voyage pour rendre la gestion menstruelle hygiénique, pratique et digne pour les femmes est loin d’être terminé. Le gouvernement, le secteur social et les entreprises doivent travailler collectivement pour créer un monde où les femmes peuvent poursuivre leurs rêves sans contrainte et sans soucis d’hygiène menstruelle. La vérité est que l’hygiène menstruelle est le droit fondamental des femmes et que la société leur doit.

(L’auteur est PDG et co-fondateur de Sirona Hygiene. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.