Journée mondiale de l’hypertension 2021: Comment surmonter l’hypertension, l’anxiété et la dépression pendant la pandémie

Journée mondiale de l’hypertension 2021: Dans un monde criblé de tensions, d’anxiété et de dépression, le mot «hypertension» est en train de devenir un mot couramment utilisé. Les raisons de l’hypertension sont nombreuses. Mais la bonne nouvelle est que l’hypertension peut être vaincue grâce à des pratiques de style de vie durables. Nous avons parlé à quelques auteurs éminents dont les points de vue sur l’élaboration de pratiques de gestion du style de vie sont directement liés à leurs objectifs de travail et de vie.

«Parfois, l’hypertension aiguë doit être traitée médicalement. Pour y remédier de manière durable, nous devons également mieux gérer nos vies », a déclaré Chaitanya Charan, auteur de« Démystifier la réincarnation »et« La sagesse du Ramayana »à Financial Express Online.

L’éminent auteur préconise trois principes accessibles pour la gestion du mode de vie comme suit:

Journée mondiale de l’hypertension: trois principes pour la gestion du mode de vie

Simplifier: L’hypertension provient souvent de la surcomplexité de notre monde: trop de choses à faire, trop de choix à faire, trop de facteurs à considérer. Même si nous ne pouvons pas changer le monde dans lequel nous vivons, nous pouvons changer la façon dont nous y vivons. Nous pouvons simplifier nos vies en régularisant nos activités standard: par exemple, avoir des heures fixes pour le sommeil et les repas. Une autre façon de simplifier est la désintoxication numérique ou simplement la régulation du temps d’utilisation de notre appareil.

Clarifier: Nous devons déterminer ce qui compte pour nous et établir les priorités correctement si nous prenons un peu de temps pour l’introspection, aidée par la journalisation. La lecture de textes de sagesse éprouvés par le temps comme la Bhagavad Gita peut également nous aider à nous souvenir et à nous réaligner avec le vrai nord.

Purifier: Même après avoir su ce qui est important pour nous, nous ne pouvons parfois pas nous concentrer sur ces choses à cause des désirs malsains qui se cachent en nous. Par des pratiques spirituelles telles que la méditation, la prière et le yoga holistique, nous pouvons affaiblir nos désirs malsains et renforcer nos désirs sains.

Journée mondiale de l’hypertension 2021: Relevez le défi, ayez foi

Shubha Vilas, auteur de Open Eyed Meditations, Mystical tales for a Magical Life, Hanuman Chalisa, Panchatantra et de nombreux autres livres, observe: «Des temps comme ceux-ci sont vécus par l’humanité peut-être une fois tous les cent ans. Malheureusement, nous vivons actuellement de telles expériences. Les médecins, les scientifiques et l’administration font tout ce qu’ils peuvent. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire? Commençons par quelque chose de répandu: l’hypertension. Un associé commun du stress. »

Il ajoute en outre: «Lorsque les choses tournent mal dans le monde de l’entreprise, nous revenons à la mise en place des principes de base. Maintenant, si on vous disait que dormir suffisamment (la nuit plutôt que le jour), manger de la nourriture sattvik et respirer profondément sont la base fondamentale de la santé, les yeux vont se retrousser. Mais le fait est que nous négligeons ces principes fondamentaux très basiques. Cependant, il y a plus à la santé. Et c’est la foi. Foi en Dieu. La foi en des puissances supérieures. La foi que l’énergie cosmique est pro-vie et non anti-vie. Garder cette foi est primordial pour garder les émotions sous contrôle. “

Journée mondiale de l’hypertension 2021: Vos choix alimentaires comptent

Selon Manjari Chandra, auteur de «Eat Up, Clean Up», «Ce sont des temps sans précédent et l’humanité traverse des situations et des émotions que nous n’avons jamais vécues auparavant. L’incertitude et la perte de vies humaines, la peur et la douleur que nous éprouvons en tant qu’humains dans la pandémie actuelle ont conduit les gens à éprouver beaucoup de problèmes et de préoccupations en matière de santé mentale. L’anxiété et la dépression sont une émotion courante que de nombreuses personnes ressentent et sont incapables de gérer. »

En plus d’utiliser la pleine conscience, la lumière du soleil, la respiration profonde, la créativité et la connexion avec les gens, l’auteur souligne que la nourriture est également un énorme dénominateur de la santé mentale. Son livre «Eat Up, Clean Up» offre des conseils pratiques sur la façon de gérer la santé mentale en utilisant les principes alimentaires et nutritionnels et en revenant à la cuisine traditionnelle et à la maison.

Elle recommande en outre d’ajouter des sources alimentaires telles que «le magnésium, les acides gras oméga 3, les vitamines B, la vitamine D3, les polyphénols et les prébiotiques et les probiotiques» dans l’alimentation quotidienne comme moyen efficace de contrôler les niveaux d’anxiété.

«La santé intestinale et la microflore intestinale modulent directement la santé mentale via l’axe cérébral intestinal. Nourrir vos bactéries intestinales avec des fibres, des céréales non polies, des fruits, des légumes et de bonnes graisses peut gérer efficacement l’anxiété. N’oubliez pas que votre santé psychosomatique est un jeu de l’esprit et du corps qui fonctionnent en parfait tandem et en tant qu’unité. Allez-y et souriez! », Observe Manjari Chandra.

Journée mondiale de l’hypertension: la pleine conscience peut lutter contre le stress et l’anxiété

Un aspect frappant du problème du travail à domicile et de la solitude est que notre sens de la relation avec notre communauté locale et par rapport à ceux qui habitent nos cercles sociaux est de plus en plus étouffé au point qu’une négociation constante des dynamiques sociales se joue désormais. en dehors.

Un coup d’œil rapide sur l’une des plateformes de médias sociaux – Twitter, Facebook, Instagram – peut faire monter votre niveau de stress en flèche dans les circonstances actuelles.

Comment s’attaquer à ces dynamiques en constante évolution et faire face à la triste réalité qui fait monter en flèche les niveaux d’hypertension?

Shailaja Vishwanth, blogueuse populaire et coach des médias sociaux primée, a déclaré à Financial Express Online: «En ce qui concerne la réduction du stress et la construction d’habitudes, j’aimerais que les gens adoptent l’idée de la pleine conscience pour les aider à faire face à l’anxiété. La pleine conscience nous aide à être conscients d’une situation difficile, sachant que nous ne pouvons pas la changer par l’inquiétude. Au cours d’une pratique quotidienne et diligente, cela nous aidera à observer lentement l’émotion sans nous y laisser prendre. Un conseil très simple qui vous aidera est la règle de méditation d’une minute que j’ai commencé à pratiquer il y a un mois. Chaque matin, je commence ma journée par une méditation de pleine conscience d’une minute. C’est minuscule, c’est simple et vous n’avez pas besoin de vous y préparer. Le fait qu’il soit si petit le rend facile à faire et difficile à manquer. »

Journée mondiale de l’hypertension: maîtrisez vos émotions

Dans le contexte de la deuxième vague de la pandémie qui cause beaucoup de chagrin et de chagrin à travers le pays, il est important de comprendre comment la pleine conscience et la méditation peuvent se synchroniser avec nos objectifs de travail et de vie.

Construire une routine quotidienne qui se concentre sur la relève des défis tout en adoptant une vie consciente est le premier pas en avant pour nourrir un esprit de résilience.

L’auteur réputé Shubha Vilas déclare: «Si les émotions sont en échec, l’intelligence peut fonctionner. Si nous pouvons permettre à notre intelligence de fonctionner, nous pouvons arrêter la panique généralisée. La panique est ce qui fait monter la pression artérielle. C’est une réaction en chaîne déclenchée par des émotions enchevêtrées en l’absence d’une foi authentique. Relevez le défi. Faites partie de la solution, pas du problème. C’est le moment de contribuer à alléger la souffrance. Il est temps de donner, de ne pas prendre. Lorsque nous inversons les rôles en tant que donneurs, et non preneurs, il s’infiltre dans un grand sentiment d’accomplissement touchant notre âme au plus profond de nous. Et c’est à ce moment-là que le corps peut transgresser les obstacles physiques pour retrouver une santé saine. »

