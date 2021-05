Journée mondiale de l’hypertension 2021: hypertension; les entreprises tueuses silencieuses doivent se méfier

L’hypertension est très souvent asymptomatique et sa première apparition peut potentiellement être associée à un événement potentiellement mortel comme un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque aiguë. (Source de la photo: .)

Par Amit Vasistha,

L’importance de la santé mentale et physique ne peut être surestimée. Leur importance est de plus en plus reconnue dans le monde entier depuis que cette pandémie a frappé. Cette prise de conscience a également commencé à se répandre parmi les entreprises, car elles en viennent à reconnaître qu’une main-d’œuvre en bonne santé mentale, émotionnelle et physique conduit à un meilleur environnement de travail et à une meilleure productivité. Cependant, au fil des ans, la vie des entreprises est devenue de plus en plus stressante avec la poursuite d’objectifs, la politique de bureau et les demandes en constante évolution du marché conduisant à un niveau élevé d’anxiété et de dépression induite par le stress. La nouvelle normalité du travail à domicile n’a fait qu’aggraver cette situation. La frontière entre le travail et la vie personnelle a considérablement diminué. Une enquête menée en mai 2020 par Suicide Prevention India Foundation auprès de professionnels de la santé mentale a révélé certaines des préoccupations les plus courantes signalées pendant le verrouillage:

• Anxiété: 88,7%

• Peur du chômage: 76,1%

• Stress: 73,6%

• Isolement: 73%

• Insécurité financière: 73%

L’hypertension est depuis longtemps un problème avec lequel les individus se débattent. La probabilité d’être atteint de cette condition est beaucoup plus élevée dans les modes de vie rapides des professionnels et des entreprises. alors que le stress lié à ces professions a toujours explosé, le problème est devenu plus aigu en raison du nouveau style de vie du travail à domicile. Le mode de vie sédentaire, l’incertitude, le manque d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et l’augmentation de la pression au travail qui sont inévitablement concomitants avec le travail à domicile se combinent tous pour conduire à un risque accru d’hypertension.

L’hypertension est un autre nom de l’hypertension artérielle. Les principaux contributeurs à ce problème sont le stress et un mode de vie rempli d’anxiété qui est dépourvu de pratiques de bien-être holistiques telles que les entraînements physiques, une alimentation saine, des interventions de santé mentale et émotionnelle et le manque de planification financière efficace. Ajoutez à cela un manque de sensibilisation précoce aux médicaments aggrave encore le problème.

L’hypertension est très souvent asymptomatique et sa première apparition peut être associée à un événement potentiellement mortel comme un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque aiguë. C’est pourquoi il a souvent été appelé le tueur silencieux. Par conséquent, notre approche doit être nécessairement préventive et se concentrer sur le bien-être général et les changements de style de vie positifs pour éviter ce danger.

Les entreprises se réveillent rapidement à cette réalité et mordent la balle. Chaque entreprise digne de ce nom est désormais désireuse d’offrir le bien-être des employés comme proposition de valeur clé. L’hypertension ne peut pas être considérée comme acquise, et le changement de mode de vie en intégrant le bien-être dans la culture de l’entreprise et de la communauté est le meilleur pari pour éviter une épidémie d’hypertension à grande échelle. Une approche proactive pour lutter contre l’hypertension conduirait non seulement à une main-d’œuvre en meilleure santé, mais également plus productive. il est pratiquement et financièrement prudent pour les entreprises d’investir dans le bien-être général de leurs travailleurs pour des avantages à long terme.

[The authoris Founder and CEO, GALF (GALF is a holistic wellness aggregator with proprietary MyGALF wellness ecosystem covering all crucial aspects of holistic wellbeing including mental, emotional, physical, nutritional, social, and financial aspects.) The article is for informational purposes only. Please consult experts and medical professionals before starting any therapy or medication. Views expressed are personal and do not reflect the official position or policy of the Financial Express Online.]

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.