Journée mondiale de l’innovation: comment une crise des soins de santé favorise de nouvelles idées et oblige à changer la culture de la recherche

Selon une étude récente de Nasscom, environ 19% de toutes les startups du pays tentent de tirer parti de la technologie profonde pour créer des solutions complexes et intelligentes, certaines étant purement axées sur les soins de santé et la fintech. (Photo AP)

Si la nécessité est la mère de l’invention, alors une crise sanitaire est apparemment son père. En cas de doute, il peut être utile de regarder le rythme des innovations déclenchées au cours des 12 derniers mois sous l’ombre du COVID-19. Des nouveaux vaccins qui ont été fabriqués en quelques mois et non les années qu’ils prennent normalement aux nouvelles plateformes technologiques développées comme l’ARNm à la pure créativité et innovation dans la façon dont des partenariats uniques ont été forgés pour fournir des vaccins et des solutions de soins de santé – à la fois au niveau mondial et local en Inde . La crise des soins de santé a mis à l’épreuve des mentalités innovantes comme jamais auparavant.

L’Inde a également eu sa juste part dans ce domaine et englobe les développements dans la fabrication de vaccins pour combler les lacunes dans la disponibilité d’accessoires clés tels que l’équipement de protection individuelle (EPI) pour même tester le COVID et chercher maintenant des moyens de gérer la charge de travail croissante. Aujourd’hui, par exemple, presque toutes les plates-formes technologiques déployées dans le monde sont en cours de développement en Inde avec une seule entreprise – Serum Institute of India émergeant en tant que fournisseur majeur de vaccins et gagnant une visibilité mondiale et d’autres acteurs indiens s’apprêtent bientôt à se tailler une niche.

Puissance des réseaux

Kris Gopalakrishnan, philanthrope et cofondateur du géant informatique indien Infosys et président d’Axilor Ventures qui soutient et finance certaines startups innovantes, voit les tentatives d’innovation tomber dans trois seaux différents – l’un implique des développements dans la science elle-même entraînant des problèmes liés au COVID les innovations qui se produisent dans le pays (de la fabrication de vaccins à l’intensification des efforts de séquençage des virus), deuxièmement, la nature des collaborations émergentes entre l’industrie, les universités, le gouvernement, les régulateurs, les fonds de capital-risque et les instituts de problème – de la mise au point de vaccins à la résolution des principales pénuries, comme pour essayer d’augmenter les approvisionnements en oxygène.

Télémédecine aux fournitures d’oxygène

En juin de l’année dernière, par exemple, dans le cadre d’une collaboration unique en son genre, une coalition soutenue par l’industrie de plus de 100 spécialistes de la santé s’est réunie pour lancer une plate-forme nationale Swasth axée sur les soins COVID dans le but de connecter à distance les patients à la santé. les fournisseurs de soins. Selon le PDG de Swasth, le Dr Ajay Nair, ce qui a commencé avec un accent central sur la télémédecine est aujourd’hui devenu une plate-forme permettant de connecter diverses entités de soins de santé (hôpitaux, startups, fournisseurs de technologie et organisations non gouvernementales s’occupant des soins de santé primaires). axée sur la résolution de problèmes aigus tels que la mise à disposition d’oxygène. Au cours des cinq derniers mois, craignant une deuxième vague, il a déjà fourni 160 concentrateurs d’oxygène à des districts éloignés de plusieurs États (y compris le Maharashtra, l’Uttar Pradesh et d’autres) et tente maintenant, étant donné le besoin urgent d’oxygène, de le porter à 2000 concentrateurs d’ici la mi-mai et pour accélérer les efforts de recherche de volontaires pour aider à nettoyer et à vérifier les données.

Tirer parti de la technologie profonde

En fait, selon une étude récente de Nasscom, environ 19% de toutes les startups du pays tentent de tirer parti de la technologie profonde pour créer des solutions complexes et intelligentes, certaines étant purement axées sur les soins de santé et la fintech. La “ technologie profonde ” est un domaine très vague dans lequel les entreprises travaillent sur des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), la blockchain et la génomique et déploient l’innovation technique pour fournir des solutions innovantes.

Financial Express Online s’est entretenu avec quelques joueurs. Échantillonnez-les:

Repenser les diagnostics

Kalyan Sivasailam, ingénieur en informatique et co-fondateur d’une société au nom alphanumérique 5CN (5 C Networks) basée à Bengaluru, exploite de manière innovante la puissance des réseaux pour résoudre un problème de santé et offrir des diagnostics en tant que service aux hôpitaux et aux centres de diagnostic. . «Nous construisons l’espace de travail numérique pour le diagnostic en Inde. Les tests du patient (scans, etc.) et les informations associées sont automatiquement ingérés dans 5C »et il est alors en mesure de rejoindre non seulement un spécialiste mais dans les plus brefs délais. Expliquant, il dit: «Nous sommes en mesure de réduire ce temps de plus de 70% avec notre algorithme« scribe ». Le cas est ensuite attribué au meilleur spécialiste en diagnostic disponible à l’aide de notre algorithme MaxFlow. Le spécialiste du diagnostic est alors soutenu par nos algorithmes intégrés: Charles (pour Chest Xrays), Cerebro (pour Brain CTs) et Cal (pour Hand Xrays) qui signalent les anomalies. Les sorties sont transcrites par notre algorithme «Sid» et le radiologue les examine ensuite en détail. Notre modèle «bacon» analyse les données sur la charge de morbidité à travers les zones géographiques et suggère des diagnostics différentiels appropriés. Le radiologue donne son rapport final. Enfin, «sigma», notre produit pour le contrôle qualité, signale les rapports d’erreurs potentielles, qui sont ensuite examinés par notre équipe interne de contrôle qualité. »

Il voit l’impact dans le nombre de preneurs: contre 2200 cas que nous traitions chaque jour avec 450 clients (hôpitaux et centres de diagnostic) dans les jours prépandémiques, nous traitons actuellement 7500 cas par jour avec 900 clients répartis sur 27 États. Nous voyons un pour cent du total des scanners et des rayons X se dérouler dans le pays – soit environ 750 000 selon son estimation. Parmi ceux-ci, ceux pour COVID pourraient être d’environ 25000. Financial Express Online n’a pas été en mesure de vérifier cela de manière indépendante.

Mise en commun à un tour

Ensuite, il y a une autre société nouvellement formée – Algorithmic Biologics Pvt Ltd, qui a le soutien du professeur de l’IIT Bombay Manoj Gopalkrishnan qui vise à mettre sur le marché des solutions développées l’année dernière à l’IIT Bombay en faisant de la méthode de mise en commun dans les tests de COVID mais sans avoir à le faire. répéter les tests, ce qui économise du temps, des coûts et des efforts. Alors, qu’est-ce qui est au cœur de sa méthode de mise en commun à un tour? Expliquant, le professeur déclare: «La mise en commun de la tapisserie est notre technologie et l’idée est que chaque échantillon est réparti dans trois pools. Chaque pool est testé par le test RT-qPCR qui renvoie une quantité indiquant le nombre de copies de virus dans le pool. Notre algorithme résout en utilisant ces quantités pour identifier les échantillons positifs et indique le nombre de copies de virus dans l’échantillon positif. » Plus simplement, dit-il, «en un seul tour, nous pouvons identifier les échantillons positifs en nous basant sur le modèle du résultat de la mise en commun.»

Au-delà de COVID

Et, ce n’est pas seulement le COVID – une crise sanitaire majeure à laquelle l’Inde et le monde sont confrontés est la résistance croissante aux antibiotiques – le problème des superbactéries. Le rythme auquel les antibiotiques sont consommés, il peut y avoir un cas à l’avenir où nous pourrions subir une intervention chirurgicale simple mais revenir avec une infection que nous ne pouvons pas combattre avec un antibiotique disponible. Pour relever ce défi, une start-up appelée Bugworks Research a été fondée en février 2014. S’adressant à Financial Express Online, Anand Anandkumar, son co-fondateur et PDG, déclare: «Nous sommes petits mais fondons essentiellement le modèle sur les réseaux. travaille avec une quarantaine de partenaires – de Syngene, Narayana Health à Colarado State University et Tokyo Institute of Technology. ” L’approche innovante ne concerne pas seulement les partenariats (en fait, Anandkumar préfère s’appeler Chief Ecosystem Officer), mais aussi l’objectif de la recherche. Très simplement, il explique: «Il s’agit de regarder la pompe à efflux (protéines de transport) qui réside à l’intérieur des bactéries et se met en marche pour résister à un antibiotique.» L’accent, dit Anandkumar, est sur la conception de composés antibiotiques qui deviennent invisibles pour la pompe d’efflux. C’est découvrir une nouvelle façon de concevoir un composé pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. En ce qui concerne le statut, il dit que si tout se passe bien, on pourrait commencer les essais de phase un avant la fin juillet de cette année en Australie (il vient apparemment d’obtenir l’autorisation de mener des essais de phase un) et ensuite venir en Inde et aux États-Unis pour essais de phase deux. Les mêmes solutions pourraient être déployées pour les solutions de biodéfense, qui pourraient avoir des applications beaucoup plus vastes – non seulement pour l’Inde, mais même dans le monde entier.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.