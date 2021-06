Journée mondiale de l’océan 2021 : favoriser l’économie bleue de l’Inde et faire de l’Inde l’Atma Nirbhar

La croûte et les nodules de ferromanganèse du fond océanique sont bien connus pour leur riche teneur en métaux en cobalt, nickel, cuivre, zinc, or, platine, terres rares et de nombreux autres métaux stratégiques.

Par G. Nagendran & A. Anil Kumar,

Geological Survey of India (GSI) est l’agence nationale indienne engagée dans l’exploration des minéraux sur le territoire indien, y compris les minéraux sous-jacents à l’océan dans les eaux territoriales et les zones économiques exclusives. Depuis son lancement en 1851, le GSI pourrait couvrir environ 3,2 millions de km² de la masse continentale indienne grâce à une cartographie géologique systématique. Aujourd’hui, l’Inde est autosuffisante pour de nombreux produits minéraux essentiels comme le fer, l’alumine, le manganèse, le cuivre, le plomb, le zinc, le calcaire, le mica, le charbon, etc. et importe en même temps de nombreux autres minéraux stratégiques et de haute qualité pour répondre aux besoins. de diverses industries. Partout dans le monde, de nombreux minéraux industriels critiques s’épuisent rapidement et des pays du monde ont interdit les exportations de certains minéraux industriels critiques tels que les éléments de terres rares (REE) qui forment des composants non remplaçables dans les industries technologiques modernes. . Vers l’aventure de l’Inde dans toutes les sphères du développement économique et industriel, GSI a un rôle majeur à jouer dans la fourniture de matières premières minérales pour le secteur agricole et industriel. Pour accomplir les ressources naturelles terrestres qui s’épuisent rapidement et se produisent rarement, GSI a mis l’accent sur l’étude et l’exploration offshore par la cartographie géologique systématique de la zone de 2,159 millions de km² de la zone économique exclusive (ZEE) indienne, y compris les 0,158 million de km² de la Eaux territoriales (TW) de l’Inde, pour la délimitation des zones de potentiel minéral offshore, depuis 1985.

Grâce à des études systématiques, GSI a réussi à identifier des zones de potentiel minéral dans la ZEE indienne, dont certaines pourraient être converties en ressources offshore potentielles grâce à une exploration systématique. Les potentiels de ressources offshore des placers de minéraux lourds (HM) (y compris l’ilménite, la monazite, le zircon, le rutile, la sillimanite et le grenat) au sein du TW peuvent être convertis en réserves offshore, sous réserve de la conformité de plusieurs autres facteurs tels que des études de faisabilité, des études sur l’économie des minéraux et l’analyse de l’impact environnemental, soit par l’externalisation, soit par la collaboration, selon ce qui est faisable. Des zones potentielles de minéraux lourds ont déjà été délimitées du TW au large d’Odisha, de l’Andhra Pradesh, du Tamil Nadu, du Kerala et du Maharashtra pour les futures zones de chevauchement pour des explorations détaillées menant à l’exploitation. GSI a développé des stratégies futures pour l’étude du vanadium, du thorium et des éléments des terres rares par une exploration systématique, avec les contributions de différentes agences / instituts nationaux et internationaux, le cas échéant, pour des développements ultérieurs. Des ressources offshore de boue de chaux à haute teneur de plus de 100 milliards de tonnes, dans la ZEE indienne au large du Gujarat, du Maharashtra et de l’Andhra Pradesh, ont été établies pour l’exploration future et l’exploitation ultérieure sous réserve du respect d’autres questions connexes, actuellement hors de portée de GSI.

Des zones potentielles de sable de construction, des occurrences de sédiments riches en phosphate, des croûtes et des nodules polymétalliques et des minéraux sulfurés rares ont été signalés dans le TW au large des côtes du Kerala, du Tamil Nadu et dans la mer d’Andaman et la mer de Lakshadweep. Bien que l’Inde soit actuellement Atma Nirbhar en ressources de calcaire nécessaires aux industries du ciment et de la fabrication, les besoins futurs en calcaire de haute qualité pour les industries sidérurgique et chimique pourraient être satisfaits grâce aux ressources de boue de chaux offshore. Les minéraux fertilisants comme le phosphate naturel et la potasse jouent un rôle vital dans le développement économique d’une économie basée sur l’agriculture comme l’Inde. Aujourd’hui, les industries indiennes des engrais dépendent largement des importations de matières premières pour combler l’écart entre l’offre et la demande. Au cours des dernières années, GSI a signalé la présence de minéraux phosphatés sur le plateau continental et les monts sous-marins au large du Gujarat, du Maharashtra, du Karnataka, du Kerala et du Tamil Nadu et du sable glauconitique riche en potasse de l’offshore du Tamil Nadu. D’autres explorations progressent pour comprendre leur potentiel économique et leur faisabilité minière. Le sable de construction, le produit minéral mineur, est très demandé dans les États du sud de l’Inde, en particulier au Kerala. Pour résoudre le problème de la pénurie de sable de construction dans l’État du Kerala, GSI a identifié des ressources offshore de sable de construction provenant du TW et de la zone contiguë au large du Kerala.

La croûte et les nodules de ferromanganèse du fond océanique sont bien connus pour leur riche teneur en métaux en cobalt, nickel, cuivre, zinc, or, platine, terres rares et de nombreux autres métaux stratégiques. Alors que de nombreux pays dans le monde, y compris l’Inde, cherchaient désespérément dans les grands fonds océaniques de tels gisements métallifères, pour revendiquer des droits miniers auprès de l’Autorité internationale des fonds marins, par le biais d’études systématiques, GSI pourrait mettre en évidence l’occurrence généralisée de ces croûtes et nodules métallifères de la Région de la ZEE indienne entourant les îles Andaman et Nicobar. Ces nodules et croûtes contiennent du manganèse (7 % à 18 %), du cobalt (650 ppm à 2095 ppm), du zinc (422 ppm à 771 ppm), du nickel (497 ppm à 7760 ppm), du platine (522 ppb à 1223 ppb) et ETR (635 ppm à 1908 ppm). Des occurrences sporadiques de ces nodules et croûtes ont également été découvertes à proximité des îles Lakshadweep.

L’extraction de ces minéraux après une exploration détaillée et des études de faisabilité économique serait un grand pas vers la fabrication de l’Inde Atma Nirbhar en matières premières pour l’électronique, la céramique, le verre, le caoutchouc, les réfractaires, le ciment, les engrais, le fer et l’acier et les industries chimiques.

S’inspirant des données de base ainsi que des données d’exploration générées jusqu’à présent, GSI prévoit de mener dans les années à venir une enquête pour une génération systématique de données de base à haute résolution dans la ZEE et au-delà, suivie d’explorations sélectives, soit en sous-traitant [with National Mineral Exploration Trust (NMET) fund] ou capacité interne. Les zones potentielles de ressources offshore identifiées pour les placers HM, la boue de chaux et le sable de construction sont respectivement de 900 km², 250 km² et 100 km². Pour le renforcement des capacités internes, le processus d’acquisition de navires de recherche dotés d’un équipement haut de gamme avancé en remplacement des navires de recherche côtiers existants de plus de trois décennies et demie est en cours. En outre, GSI prévoit d’étendre sa contribution aux questions de société et aux géosciences de bien public relatives aux secteurs offshore ainsi qu’à l’exploitation des ressources prouvées du littoral. GSI prévoit également de s’aventurer dans les profondeurs de l’océan, dans les eaux internationales, vers la génération systématique de données de base et la recherche de minéraux stratégiques et critiques grâce à sa propre expertise, ses expériences et ses capacités internes disponibles.

