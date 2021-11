Journée mondiale de lutte contre le sida : améliorer la vie des enfants séropositifs

« Mettre fin aux disparités. Mettre fin au sida » est le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2021. (Fichier)

Par Yuvraj Pokharna

Étant séropositive en tant qu’orpheline, la fillette était assez pénible dans le passé et rendait la vie misérable pour de nombreuses femmes en Inde. Pour aider ces filles à assurer un avenir normal, Special Home For Girls a pris l’initiative de négliger tous les aspects de leur vie. C’est une ONG basée à Surat qui rassemble des personnes partageant les mêmes idées pour créer le changement. Leurs principaux domaines de concentration sont la santé et l’éducation des enfants séropositifs et handicapés, qu’ils considèrent comme les pierres angulaires d’une vie heureuse. Il a été un refuge sûr pour les enfants qui ont été maltraités ou abandonnés, avec des centaines de jeunes passant ses portes au cours des dernières années.

Leurs efforts en matière de santé visent les populations d’enfants marginalisées sur lesquelles ils peuvent avoir le plus d’influence. Qu’un enfant soit atteint du VIH/sida, qu’il soit atteint d’une maladie parentale ou qu’il ait des problèmes médicaux récurrents, il doit avoir accès au traitement dont il a besoin.

L’accès aux soins de santé de base fait généralement défaut dans les communautés comme les zones tribales où ils travaillent. En informant les parents et les communautés sur les services de santé disponibles et sur la manière de les utiliser, ils essaient d’améliorer la santé de base de leurs enfants. Ils aident également ces filles à se marier et veillent à ce que leurs enfants restent séronégatifs et mènent une vie tout à fait normale.

Jananidham — l’endroit où les filles séropositives sont réhabilitées (logées).

Dans le passé, être infecté par le VIH/SIDA était très stigmatisé et rendait la vie misérable, en particulier pour les filles orphelines. Pour les aider à vivre dans la dignité, ils reçoivent une éducation de qualité et une formation professionnelle pour diriger des salons de beauté et faire fonctionner des machines. En fait, ils ont également organisé une puja pour ces jeunes femmes lors de la dernière Navratri qui a été bien accueillie par les médias locaux et les citoyens.

Ils s’efforcent également d’éduquer les parents et d’autres parties prenantes clés sur la manière de soutenir les enfants infectés par le VIH et d’apprendre à vivre avec des maladies potentiellement mortelles. Ceci est essentiel pour construire une solution de soins de santé à long terme pour les enfants qu’elle essaie d’aider.

Simultanément, ils utilisent des initiatives de formation et de plaidoyer pour éduquer et autonomiser les femmes dans l’ensemble de la communauté. Ils veulent aider les femmes à atteindre l’indépendance économique et émotionnelle, ainsi que la confiance et la connaissance de leurs droits.

Le VIH continue d’être un grave problème de santé publique qui affecte des millions de personnes à travers le monde. « Mettre fin aux disparités. Mettre fin au sida » est le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2021.

Sensibiliser les enfants et leurs communautés aux problèmes de santé tels que le VIH et les handicaps aide à minimiser la stigmatisation à laquelle les enfants sont confrontés quotidiennement. Elle essaie de jeter les bases d’une enfance plus sûre en enseignant aux gens les soins de santé.

« La société indienne a considérablement progressé au cours des dernières années, car les gens ne considèrent plus les discussions liées au VIH comme un tabou. Ils sont plus réceptifs aux conseils médicaux et les patients sont désormais traités avec beaucoup plus de dignité et de positivité. C’est très motivant et cela m’inspire à continuer d’essayer de faire la différence dans cette direction », déclare Monaben Bhaidaswala, une humaniste basée à Surat qui a été au service des orphelines séropositives depuis sept ans en association avec Special Home For Girls.

Elle travaille également avec des enfants handicapés mentaux depuis 12 ans pour les aider à améliorer leur vie.

Le Special Home For Girls est la plus grande organisation de ce type dans tout le pays et il fait partie des porteurs de flambeau qui ont aidé de nombreuses filles indiennes à vivre leur vie avec respect malgré la menace du VIH/SIDA.

(L’auteur est un éducateur, un chroniqueur et un militant social basé à Surat. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

