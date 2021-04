Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme: 5 applications phares qui soutiennent les parents et les soignants d’enfants autistes

L’autisme est caractérisé par une interaction sociale altérée. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 1 enfant sur 160 dans le monde souffre d’un trouble du spectre autistique et environ 18 millions d’Indiens en sont affectés.

De nos jours, il existe de nombreuses applications disponibles pour que les gens obtiennent des informations authentiques sur les différents types d’autisme et la gestion des symptômes. Ces applications sont accessibles non seulement aux personnes touchées par l’autisme, mais également à leurs parents et tuteurs qui veulent en savoir plus.

Vous trouverez ci-dessous quelques applications qui peuvent aider les personnes atteintes d’autisme.

Apprenez l’autisme: La principale ressource numérique sur l’autisme au monde, Learn Autism offre des informations factuelles sur un large éventail de sujets, du pré-diagnostic à l’âge adulte, à l’aide de didacticiels vidéo à la demande, de manuels téléchargeables, de webinaires, etc. Il s’agit notamment de l’intervention précoce, de l’apprentissage de la propreté, de la gestion des transitions, de la façon de jouer, d’aller à l’école, du développement des compétences sociales, de l’orthophonie, entre autres. Learn Autism possède plus de 100 didacticiels vidéo et classeurs téléchargeables, 5 spécialistes de l’autisme en interne et des experts invités qui ont plus de 120 ans d’expérience professionnelle combinée. Se connectant à plus de 10000 adeptes des médias sociaux et soutenant plus de 800 membres actifs de groupes communautaires, Learn Autism a été développé et nourri par une équipe d’experts ainsi que des parents qui ont des enfants autistes ou qui vivent eux-mêmes avec l’autisme.

CogniAble: CogniAble est une plate-forme qui propose des plans de thérapie personnalisés pour toute personne associée au trouble. L’application comprend 40 heures de formation et de ressources de renforcement des compétences dans 21 domaines tels que les compétences sociales, les langues, les universitaires et bien d’autres. Il fournit une pédagogie pédagogique détaillée et des tutoriels d’experts faciles à comprendre.

La croyance de maman: La croyance de maman est une application qui vise à changer la vie d’une personne autiste diagnostiquée avec une équipe de professionnels de différents domaines de la psychiatrie, de la psychologie infantile et de la neuro-pédiatrie. Ils croient en l’autonomisation des parents, des enseignants et de tout soignant associé à une personne atteinte d’autisme avec du mentorat, de la formation et des ressources afin d’améliorer le bien-être mental de ceux qui sont touchés par ce trouble. Cette application propose des programmes à domicile et une liste complète de centres de thérapie pour fournir leurs services.

Leeloo AAC: Leeloo AAC est une application conçue pour les enfants souffrant de troubles mentaux, comportementaux et d’apprentissage. Il fournit des discours parlés pour la thérapie de communication de l’autisme pour ceux qui souhaitent traiter le trouble. Il aide les enfants à communiquer avec leur famille et leurs amis qui ne sont pas verbaux. L’application dispose de techniques solides pour la thérapie de l’autisme dans la communication et la parole. Il permet l’utilisation d’une carte pour chaque mot qui correspond à une image sur le mot ou une phrase que la personne souhaite communiquer.

Otismo: Otismo est une plate-forme pour les personnes aux prises avec le langage et la parole. Il fournit AAC qui est une communication alternative et augmentative qui est une pratique courante à utiliser en orthophonie. Il permet à la victime de communiquer ses émotions et ses pensées à sa famille et à ses amis et les aide à jouer à des jeux et à acquérir de nouvelles compétences.

