Journée mondiale des animaux : nos générations futures méritent la chance de voir des tigres dans leur habitat naturel

Des centaines de millions de personnes dépendent de l’eau provenant de zones où l’on trouve des tigres et d’autres animaux.

Par Pradip Shah,

Alors que nous continuons à ériger de plus grandes structures et à empiéter sur les forêts à des fins qui ne profitent qu’à l’humanité, la faune semble en subir les conséquences. La perte d’habitats naturels, les conflits homme-animal et la menace d’extinction ne sont que quelques conséquences graves de la déforestation et de la dégradation des terres. La déforestation se produit sous de nombreuses formes : incendies de forêt, coupes à blanc pour l’agriculture, activités de développement, exploitation forestière non durable pour le bois et dégradation due au changement climatique. Cela a un impact direct sur les moyens de subsistance des communautés rurales et menace également notre biodiversité.

La faune en Inde est un beau cadeau de la nature, avec une vaste gamme de flore et de faune diverses allant du panda roux langoureux mais attachant du Sikkim au vigilant Hangul trouvé au Cachemire. C’est un fait bien connu que l’Inde abrite 16 pour cent de la population mondiale. Cependant, c’est un fait moins connu que 411 espèces de mammifères, 1 232 oiseaux, 456 reptiles, 219 amphibiens, 2 546 poissons et 83 436 sortes d’invertébrés, et plus de 50 000 espèces végétales habitent également ce sous-continent vaste mais diversifié.

Considérant que les communautés traditionnelles et autochtones dépendent des forêts pour une pléthore de ressources naturelles, la protection des habitats naturels est essentielle à leur survie.

La Journée mondiale des animaux est une tentative de recentrer notre attention sur notre faune et le rôle qu’elle joue dans le développement d’écosystèmes sains à travers le monde. L’effet cumulatif des écosystèmes naturels dégradés et des activités illicites endémiques a entraîné une diminution des populations d’animaux sauvages, des espèces menacées et une augmentation des conflits homme-animal.

Un écosystème est constitué d’un groupe d’organismes et de l’environnement dans lequel ils vivent, qui fonctionne comme une unité écologique. Chaque animal de l’écosystème joue un rôle important dans la santé de la planète. Si une espèce s’éteint à cause d’un déséquilibre, cela peut avoir des conséquences de grande envergure pour le reste de la chaîne. Par exemple, même une petite abeille joue un rôle important dans le schéma des événements de la nature. Les plantes, les fleurs et les graminées ne fleuriraient pas si le pollen n’était pas transporté par elles. Dans certaines situations, même la capacité de l’homme à cultiver des cultures particulières est influencée par la présence ou l’absence d’abeilles. Lorsque la population d’abeilles diminue, les individus doivent louer des ruches et les placer sur des sites pour aider à la pollinisation.

Les plantes jouent un rôle important dans le maintien de la santé et du bien-être de notre environnement, mais nous ne pouvons ignorer le rôle des animaux dans nos écosystèmes. Alors que les herbivores contrôlent la population de nombreuses espèces végétales par la dispersion des graines ou la pollinisation, les prédateurs aident à contrôler la pression sur les plantes en limitant le nombre d’herbivores. Lorsque les animaux meurent, les décomposeurs commencent à les décomposer, libérant des nutriments dans le sol, dont les plantes ont besoin pour se développer.

La protection de nos animaux se traduira également par la protection de nos forêts. Par exemple, la présence d’une riche population de tigres encourage les gouvernements à introduire plusieurs politiques et programmes qui peuvent aider à la protection des forêts. Les arbres sont essentiels à la séquestration du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui piège la chaleur et contribue au réchauffement climatique. En conséquence, la sauvegarde de l’habitat du tigre et d’autres animaux contribuera à la préservation de nos forêts, qui sont essentielles pour le stockage du carbone.

Des centaines de millions de personnes dépendent de l’eau provenant de zones où l’on trouve des tigres et d’autres animaux. Les forêts protégées fournissent une eau plus propre et limitent la quantité de limon qui atteint les rivières, les ruisseaux et les réservoirs. Ils jouent également un rôle important dans la régulation du débit d’eau. La protection de la faune implique également la sauvegarde des approvisionnements et des fonctions critiques en eau douce. La variété de la culture, de la langue et de la société disparaît au même rythme que sa biodiversité. Le WWF a également découvert que les populations traditionnelles et autochtones vivant avec des tigres comme voisins proches, dont beaucoup dépendent des forêts pour leur subsistance et leur survie, parlent plus d’un quart des langues menacées évaluées à ce jour dans l’aire de répartition des tigres. Considérant que les communautés traditionnelles et autochtones dépendent des forêts pour une pléthore de ressources naturelles, la protection des habitats naturels est essentielle à leur survie.

Les animaux et les créatures marines sont tout aussi essentiels que les humains pour maintenir un équilibre écologique sain sur la planète. Chaque organisme sur notre planète occupe une position distincte dans la chaîne alimentaire, contribuant à l’environnement d’une manière unique. L’écosystème est constitué d’interactions entre des espèces qui sont liées via des réseaux trophiques et des chaînes alimentaires. Même si une seule espèce animale disparaît de l’écosystème, cela peut perturber l’ensemble de la chaîne alimentaire, entraînant des conséquences dévastatrices.

Selon le Rapport Planète Vivante 2020 du WWF, la population mondiale d’amphibiens, d’oiseaux, de poissons, de mammifères et de reptiles a diminué de 68 % entre 1970 et 2016. Le WWF déclare que les six espèces prioritaires de l’Inde, qui vivent dans les nombreux paysages et forêts de notre vaste nation, sont classés comme « menacés » par l’UICN. Le panda roux, le tigre du Bengale, le dauphin du Gange et l’éléphant d’Asie sont tous des espèces menacées, tandis que le léopard des neiges et le grand rhinocéros à une corne sont vulnérables.

Grow-Trees.com a lancé des programmes de boisement dans 23 États indiens en réponse à la situation désastreuse de la faune de notre pays. Alors que chaque projet vise à améliorer les conditions environnementales d’une région pour maintenir les habitats naturels des animaux et améliorer les conditions de vie des communautés rurales et tribales, certaines initiatives telles que des arbres pour les tigres, des arbres pour les pandas roux, des arbres pour les éléphants et des arbres pour les écureuils volants géants sont dédié à la protection des espèces menacées ou moins connues.

Planter des arbres et transformer des terres dégradées en terres forestières est l’une des stratégies les plus efficaces pour résoudre la majorité des problèmes environnementaux d’aujourd’hui. L’empiètement de l’homme sur des habitats anciennement protégés représente un danger pour les animaux, les privant de leur foyer et les poussant à chercher refuge dans les établissements humains. La faune prospérera lorsque les habitats naturels seront restaurés, mais l’équilibre écologique de la nature sera également restauré.

Nos générations futures méritent la chance de voir un tigre lors du safari de Ranthambore ou d’apercevoir un rhinocéros à Kaziranga. Vivre en harmonie avec la nature ne paraîtra pas si tiré par les cheveux si nous reconnaissons notre devoir envers l’environnement et les animaux, et construisons un monde où la cohabitation homme-animal n’est pas un concept étranger.

(L’auteur est cofondateur et directeur de l’entreprise sociale-Grow-Trees.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.