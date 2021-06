Journée mondiale des astéroïdes : tout ce que vous devez savoir sur les objets célestes errants

Les astéroïdes sont des vestiges rocheux de la formation initiale de notre système solaire il y a environ 4,6 milliards d’années.

Par le Dr Ajey Lele

Le 30 juin 1908, une explosion déchire l’air au-dessus d’une forêt lointaine en Sibérie, près de la rivière Podkamennaya Tunguska. On pense que la boule de feu mesurait environ 50 à 100 m de large et a épuisé 2 000 km² de forêt dans la région. L’impact est connu pour avoir aplati environ 80 millions d’arbres. L’impact de la soi-disant explosion était si énorme que la terre autour de cette région a été totalement secouée. Certains habitants de la ville voisine, distante de 60 km, ont été emportés par le vent.

Les raisons exactes de cet événement ne sont toujours pas connues. Diverses théories sont proposées pour expliquer la raison de l’événement de Tunguska. Était-ce dû à l’impact d’un météore ou d’une comète ? Certains pensent qu’il est même possible que cela se soit produit en raison d’une perturbation cosmique intense. De plus, la possibilité de l’impact d’un astéroïde n’a pas pu être exclue. Quelle que soit la raison, mais l’événement a fini par produire environ 185 fois plus d’énergie que la bombe atomique d’Hiroshima.

Les Nations Unies célèbrent chaque année le 30 juin, Journée des astéroïdes (également connue sous le nom de Journée internationale des astéroïdes) dans le but de sensibiliser le public aux risques d’impacts d’astéroïdes. Au cours de la dernière décennie, deux à trois incidents majeurs se sont produits lorsque des astéroïdes sont passés à une distance très proche (quelques centaines de milliers de kilomètres) de la terre. Sur la base de diverses preuves géologiques et études de fossiles, diverses études scientifiques sont parvenues à la conclusion qu’il y a environ 66 millions d’années, des astéroïdes ont frappé la terre, entraînant la disparition d’environ 75% de toutes les espèces, y compris les dinosaures.

La Journée des astéroïdes n’est pas seulement destinée à sensibiliser les gens aux astéroïdes, mais c’est aussi un jour où les humains doivent faire une pause et réfléchir à ce qui peut être fait pour protéger la Terre de toute éventuelle frappe d’astéroïdes. Le défi est énorme, peu de gens pensent que rien ne peut être fait à ce sujet, mais de nombreuses recherches ont été menées sur ce sujet depuis de nombreuses années. Les astéroïdes sont des vestiges rocheux de la formation initiale de notre système solaire il y a environ 4,6 milliards d’années. La NASA estime qu’il y a 1 097 148 astéroïdes. Ces corps, qui sont parfois appelés petites planètes, sont pour la plupart de forme irrégulière, bien que quelques-uns soient presque sphériques. Ils tournent autour du Soleil sur des orbites elliptiques et tournent également, parfois de manière assez erratique. Fait intéressant, environ 150 sont connus pour avoir leurs lunes connues (certains ont deux lunes).

Des astéroïdes gravitent autour du Soleil entre Mars et Jupiter, qui pourraient être considérés comme la principale ceinture d’astéroïdes. Le plus gros astéroïde appelé Vesta a un diamètre de 530 km. Les orbites des astéroïdes peuvent être modifiées par la gravité massive de Jupiter et sont parfois responsables de la modification des orbites des astéroïdes. Cela conduit parfois à des astéroïdes qui quittent la ceinture principale. De tels astéroïdes pourraient se déplacer partout dans l’espace à travers les orbites d’autres planètes. Des astéroïdes perdus et des fragments d’astéroïdes ont heurté la Terre et les autres planètes dans le passé et cela pourrait également se produire à l’avenir.

Le 20 juin 2018, le gouvernement américain a publié un rapport intitulé « National Near-Earth Object Preparedness Strategy and Action Plan ». Ce rapport décrit les mesures que la NASA et l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) prendront au cours des 10 prochaines années pour empêcher les astéroïdes dangereux de frapper la Terre et préparer le pays aux conséquences potentielles d’un tel événement. La NASA a développé un concept appelé la défense planétaire, qui consiste à développer des capacités pour détecter la possibilité et avertir d’impacts potentiels d’astéroïdes ou de comètes avec la Terre, puis les empêcher ou atténuer leurs effets possibles. Heureusement, à l’heure actuelle, les scientifiques ne prévoient pas qu’un astéroïde majeur cause de graves dommages à la Terre dans un avenir prévisible. Cependant, les scientifiques travaillent à concevoir un mécanisme pour éviter un tel impact possible.

À l’heure actuelle, l’intérêt humain augmente pour l’extraction de minéraux au-dessus des astéroïdes. Nous avons presque épuisé les ressources naturelles de la croûte terrestre. On s’attend à ce qu’une éventuelle exploitation minière d’astéroïdes puisse potentiellement révolutionner l’exploration spatiale. Déjà peu de « roches spatiales » ont été répertoriées comme les meilleures cibles pour l’exploitation minière. Ils ont principalement du nickel, du cobalt, du silicate de fer et de magnésium, du platine et de l’or dans leur croûte. Le Japon a déjà entrepris des missions de recherche sur le retour d’échantillons d’astéroïdes et peu d’autres États travaillent dans cette direction. L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a également des plans pour visiter des astéroïdes, mais cela peut prendre plusieurs années pour que cela se produise. La Journée des astéroïdes offre l’occasion de débattre sur ce sujet important et intéressant, mais moins discuté des sciences spatiales.

(L’auteur est Senior Fellow, MP-IDSA, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Il peut être contacté à l’adresse : ajey.lele@gmail.com)

