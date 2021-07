Journée mondiale des compétences des jeunes : comment l’amélioration des compétences aide les jeunes à trouver un emploi dans les start-ups et les entreprises

L’amélioration des compétences devient de plus en plus importante à une époque d’automatisation croissante et de priorités commerciales changeantes.

Par Prerna Kalra,

Sans aucun doute, les jeunes d’aujourd’hui sont les créateurs de tendances, les créateurs, les bâtisseurs et les leaders de demain. Dans tous les pays, ils constituent le segment le plus important et le plus dynamique de la population. On pense que les nations comptant une importante population de jeunes bénéficient grandement de l’investissement dans l’éducation et la santé des jeunes, ainsi que de la protection et de la garantie de leurs droits. Cependant, ils ont besoin du soutien nécessaire sous la forme d’une bonne santé, d’opportunités et de compétences pour transformer l’avenir. Lorsqu’il y a plus de mains disponibles pour travailler que de bouches à nourrir dans un pays, un déclencheur économique se produit.

Cependant, en Inde, le problème du chômage des jeunes est très visible, ce qui n’est bon pour aucune économie en croissance et peut créer des troubles sociaux. Le problème du chômage peut être résolu en offrant une formation de développement des compétences à un rythme beaucoup plus rapide qu’au cours des dernières années. Actuellement, seulement 2 % de la main-d’œuvre totale de l’Inde ont reçu une formation professionnelle. Les trois quarts des jeunes du pays n’ont jamais participé à un programme de développement des compétences.

Il est donc important pour toute nation de déployer des efforts supplémentaires pour améliorer les compétences de ses jeunes et les préparer à se démarquer dans ce monde compétitif. Cependant, dans ce monde en constante évolution, les compétences qui étaient considérées comme nécessaires il y a cinq ans sont susceptibles de figurer plus bas sur notre liste de priorités aujourd’hui.

C’est là qu’intervient l’amélioration des compétences, aidant les jeunes à sortir des sentiers battus, à acquérir une expérience pratique et à se préparer à l’emploi, en comblant un écart important entre les exigences de l’industrie et les connaissances académiques. L’amélioration des compétences devient de plus en plus importante à une époque d’automatisation croissante et de priorités commerciales changeantes. C’est plus qu’un nouveau terme pour le développement professionnel et la formation. Cela arrive à un moment où enseigner de nouvelles compétences à vos employés n’est plus seulement une bonne chose à faire pour une entreprise, mais plutôt une exigence pour rester pertinent et avoir un avantage dans ce monde concurrentiel.

L’amélioration des compétences aide les jeunes à augmenter leur productivité, les maintient en phase avec le monde du travail en constante évolution, transfère les connaissances théoriques aux applications du monde réel qui les aident à trouver des emplois dans des start-ups et diverses autres entreprises établies qui recherchent des de jeunes passionnés qui peuvent se tenir au courant des nouvelles meilleures pratiques commerciales et s’assurer que l’entreprise est compétitive.

L’amélioration des compétences rend les jeunes plus :

Productifs, axés sur la science, larges d’esprit qui les aident à contribuer au succès de l’entrepriseAdaptables et encouragés à s’adapter et à s’adapter au changementLes aider à se fixer des objectifs réalistes pour construire un moteur solide qui propulse l’organisation sur la voie du succèsPermettre aux entreprises de tirer parti des nouvelles technologies et mettre une perspective nouvelle et fraîche sur la table

Indispensable pour répondre non seulement pour se remettre des effets de la crise sans précédent de l’entreprise, mais aussi pour se préparer au « avenir du travail ».

L’Inde est en passe de devenir l’économie à la croissance la plus rapide au monde, avec des startups, des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises (PME) à l’origine de cette croissance. Bien que l’adoption du numérique parmi ces entreprises ait contribué à cette croissance incroyable, une enquête récente a révélé que l’incapacité à suivre les progrès technologiques est un défi de croissance majeur pour les entrepreneurs indiens, en particulier ceux qui ont des petites et moyennes entreprises (PME). Ils reconnaissent les avantages de l’adoption des technologies numériques en termes d’efficacité et de croissance du marché, mais ils sont facilement intimidés par les solutions en évolution rapide d’aujourd’hui et, pour cette raison, ils ont besoin de jeunes qualifiés partageant les mêmes idées et possédant des compétences techniques telles que le raisonnement complexe, la résolution de problèmes , et l’interprétation des données qui vont au-delà des simples capacités techniques et peuvent mettre en œuvre des solutions numériques et récolter des avantages commerciaux.

Dernières pensées:

Les innovations numériques affectent toutes les entreprises et il existe donc un besoin urgent d’alphabétisation numérique, en particulier chez les jeunes. Les systèmes scolaires/d’éducation formels peuvent ne pas être en mesure de se mettre à niveau au rythme auquel l’écosystème ou le monde évolue dans cette ère numérique. Par conséquent, il est de notre responsabilité de les activer ou de les perfectionner afin qu’ils soient prêts à assumer leur juste part de responsabilités sociales et économiques dans la construction de notre nation. L’amélioration des compétences devra devenir une habitude avec les nouveaux modèles et sources d’apprentissage. De nombreuses startups fournissent déjà des ressources et un soutien afin que les jeunes puissent perfectionner leurs compétences et faire partie de leur histoire de croissance. Lorsque les jeunes sont appelés à participer aux efforts de rétablissement, leur pensée créative, leurs compétences numériques et leurs compétences du nouvel âge seront un atout. Les futurs perturbateurs seront un multiplicateur de force pour les économies du monde entier.

