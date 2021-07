Journée mondiale des compétences des jeunes : la Fondation Salaam Bombay lancera un incubateur pour les entrepreneurs de demain

L’ONG travaille avec le gouvernement et les écoles municipales depuis 2002, offrant une formation professionnelle aux adolescents à risque. (Image représentative : IE)

Divya Periyaswami, 17 ans, avait créé un petit salon de beauté à domicile après s’être inscrite au programme de formation skills@school Beauty & Wellness de l’ONG Salaam Bombay Foundation. Elle avait de grands rêves et sa petite entreprise était très prometteuse, seulement pour que Covid-19 perturbe ses plans. Sans plate-forme pour apprendre et grandir et sans programmes gouvernementaux sur le développement des compétences et l’entrepreneuriat ciblant uniquement les personnes de plus de 18 ans, n’importe quel moindre mortel aurait abandonné. Mais pas Periyaswami.

Elle est retournée au programme d’incubateur d’entrepreneuriat de l’ONG en tant qu’étudiante du lot pilote et a appris des concepts et des compétences commerciales telles que l’approche client et la budgétisation. Elle a également utilisé Instagram pour développer son réseau et présenter son travail. Ayant fait face à des défis en essayant de convaincre initialement sa famille conservatrice, Periywswami veut maintenant devenir esthéticienne à temps plein et créer son propre studio.

Après avoir formé avec succès le lot pilote, la Fondation Salaam Bombay lancera désormais officiellement son programme d’incubateur, Entrepreneurship Incubator for Grassroot Adolescents, le 15 juillet à l’occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes. L’ONG espère amplifier les revenus de ses anciens élèves, qui font preuve de prouesse pour créer une entreprise avec un objectif à long terme et une vision pour développer cette entreprise, avec une formation entrepreneuriale. Le programme sera limité aux entrepreneurs âgés de 16 à 20 ans et vise à les aider à devenir innovants avec leurs idées, à générer des revenus et à devenir autonomes.

La fondation travaille avec des écoles gouvernementales et municipales depuis 2002, offrant une formation professionnelle aux adolescents à risque. Il a compris que l’exposition à la résolution de problèmes par l’innovation à un jeune âge augmente l’appétit pour le risque et développe également un état d’esprit entrepreneurial. La seule chose nécessaire pour le faire à grande échelle était un système structuré et il espère le mettre en œuvre avec l’incubateur d’entrepreneuriat pour les adolescents à la base.

L’ONG estime que l’entrepreneuriat est essentiel pour stimuler la croissance et le développement économiques et les adolescents constituent un vivier de talents inexploité à cet égard. Cela est particulièrement vrai dans un monde post-Covid qui a vu l’économie indienne se contracter alors que des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans emploi ou ont vu leurs revenus diminuer. La Fondation Salaam Bombay espère que l’histoire de Periyaswami inspirera d’innombrables autres personnes à puiser dans leur esprit d’entreprise et à promouvoir le travail indépendant, réduisant ainsi le chômage et créant également des emplois pour les autres. La fondation a dispensé une formation professionnelle à plus de 22 500 adolescents privés de ressources. Si elle est bien nourrie, la fondation espère qu’ils deviendront des entrepreneurs de demain.

