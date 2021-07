Journée mondiale des Emoji 2021 : voici ce que Google change

TL;DR

Le 16 juillet est la Journée mondiale des Emoji 🎉. Pour l’itération 2021, Google met à jour 992 des images de dessins animés. Certaines des mises à jour les rendront simplement plus mignonnes. Cependant, certaines mises à jour les rendront plus précis ou plus flexibles dans leur sens. De plus, certaines applications verront désormais les mises à jour Emoji plus rapidement, sans avoir besoin d’attendre une mise à jour du système d’exploitation.

Habituellement, à cette époque, nous commençons à voir de nouveaux Emoji atterrir sur nos téléphones, applications et autres appareils. Cependant, le Consortium Unicode – qui est en charge du développement et de la normalisation des Emoji basés sur Unicode – a retardé le déploiement de la norme Unicode 14.0. Au lieu de voir ça en mars de cette année, on ne le verra qu’en septembre 😢. Évidemment, la pandémie de COVID-19 a joué un grand rôle dans ce retard.

Mais qu’en est-il de la Journée mondiale des Emoji ? C’est ce que c’est aujourd’hui et sans un tas de nouveaux Emoji, comment allons-nous ? Google a pensé qu’une célébration appropriée serait de mettre à jour certains de ses designs Emoji – et par certains, nous entendons un peu moins de 1 000 d’entre eux, soit environ 28% de tous les Emoji.

La plupart des mises à jour sont de nature esthétique. Découvrez les différences entre les anciens Emoji 🚚, 🚗 et 🚕 et leurs nouveaux designs :

Comme vous pouvez le voir, ce sont clairement les mêmes Emoji, ils ont juste l’air un peu différents. Les 🥐, 🍚, , ✂, et bien d’autres ont également connu des changements esthétiques tels que ceux-ci.

Certains autres changements de la Journée mondiale des Emoji, cependant, sont plus importants. Prenez le 😷 Emoji, par exemple. Actuellement, le visage portant un masque a l’air triste, probablement parce qu’il est malade. Cependant, la plupart des gens qui portent des masques de nos jours le font pour prévenir la maladie, donc l’Emoji n’est pas aussi utile. Découvrez le changement ci-dessous :

Un autre changement dans ce sens est le 🥧 Emoji. La variante de Google de celui-ci ressemble actuellement très distinctement à une tranche de tarte à la citrouille. Cependant, c’est un type de tarte américain et cela pourrait ne pas fonctionner aussi bien dans d’autres pays. Maintenant, la tarte Emoji n’est qu’une tarte pour que tout le monde puisse s’y identifier :

Cependant, Google n’arrête pas les célébrations de la Journée mondiale des Emoji juste pour changer certains Emoji. Il y a un autre grand changement en magasin.

Journée mondiale des Emoji 2021 : des déploiements plus rapides sont en cours 😊

Comme on pouvait s’y attendre, Android 12 inclura tous ces Emoji mis à jour lorsqu’il atterrira (probablement en août ou début septembre). Habituellement, c’est comme ça que ça se passe : vous devez attendre une mise à jour du système d’exploitation pour obtenir tous les Emoji nouveaux et mis à jour de l’année.

Heureusement, Google accélère un peu les choses, du moins en ce qui concerne des applications spécifiques. Si une application Android prend en charge Appcompat – un outil qui permet aux applications Android d’être compatibles avec plusieurs versions d’Android – elle obtiendra immédiatement le dernier Emoji. Vous devrez toujours attendre la prochaine mise à jour du système d’exploitation pour que les nouveaux Emoji s’affichent au niveau du système, mais ils devraient s’afficher correctement dans vos applications préférées.

L’inconvénient de ce déploiement plus rapide, cependant, est qu’il ne fonctionnera sur rien avant Android 12. Si vous savez qu’Android 11 est la dernière mise à jour du système d’exploitation de votre téléphone, vous serez bloqué sans le dernier Emoji 😭.

Bonne journée mondiale des Emoji à tous