Journée mondiale des emojis 2021 : histoire, signification et tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux emojis sur les cartes

Le premier emoji a été créé par un ingénieur, Shigetaka Kurita, dans une société d’exploitation mobile japonaise en 1999 (Photo : Pixabay)

Journée mondiale des émojis 2021 : Pouvez-vous imaginer envoyer des SMS à quelqu’un sans utiliser d’émojis de nos jours ? Dur à dire. Surtout maintenant que les textos font désormais partie de notre routine quotidienne, ne pas utiliser d’émojis tout en discutant avec quelqu’un peut sembler ennuyeux et ennuyeux. Emoji nous aide à communiquer des sentiments, des mots, des expressions qui sont difficiles à mettre en mots ou qui pourraient autrement ne pas être formulés ou mis en mots. En fait, les emojis ont rendu la communication bien meilleure et plus facile sur les plateformes de médias sociaux – Instagram, Facebook, Twitter, où nous ne pouvons pas toujours répondre aux gens avec des mots ou des phrases. Cette journée marque l’objectif de promouvoir l’utilisation des emojis dans nos conversations quotidiennes.

Journée mondiale des émojis : histoire et signification

Le premier emoji a été créé par un ingénieur, Shigetaka Kurita, dans une société d’exploitation mobile japonaise en 1999. Shigetaka a créé quelque 176 emojis pour la sortie d’un i-mode de service mobile intégré. Unicode a finalement approuvé l’utilisation standardisée des emoji en 2010. Ce n’est qu’après cette date que des géants mondiaux comme Google, Facebook, Microsoft et Twitter ont commencé à créer leurs propres ensembles d’emojis. En 2014, le fondateur d’Emojipedia, Jeremy Burge, a annoncé que le 17 juillet serait reconnu chaque année comme la Journée mondiale des Emoji.

Les émojis les plus utilisés

Selon le blog publié par le Forum économique mondial l’année dernière, les emojis ont été utilisés près de 5 milliards de fois par jour sur les seules plateformes de médias sociaux Facebook et FB Messenger. C’est un nombre énorme. Le rapport indique également qu’en 1995, le nombre d’émojis présents n’était que de 76. En 2020, ce nombre a augmenté de façon exponentielle pour atteindre 3 136. Certains des emojis étaient plus utilisés que d’autres. Cet emoji, pleurant de rire, était l’emoji le plus utilisé sur les plateformes sociales Twitter et Facebook. Sur Instagram, l’emoji le plus utilisé était un emoji coeur.

De nouveaux emojis en route !

Oui! Vous l’avez bien entendu. Après un léger retard dû à la pandémie en cours, de nouveaux ensembles d’emojis sont en route pour les utilisateurs d’Android et iOS. La liste provisoire des nouveaux emojis a été annoncée hier 16 juillet pour la mise à jour Emoji 14.0. La liste comprend des émojis comme un visage saluant, un visage souriant fondant, une lèvre mordante, des personnes enceintes, des poignées de main multicolores, entre autres. La liste finale des emojis devrait être finalisée par Unicode en septembre et devrait être déployée sur différents appareils en 2022.

“Soundemoji” bientôt

L’autre jour, Facebook a annoncé qu’il déploierait bientôt des emojis avec son sur sa plate-forme de messagerie Facebook Messenger “Soundemoji”. La société a également déclaré que Soundemoji permettrait à ses utilisateurs d’envoyer de courts extraits sonores, tels que des applaudissements, des tambours et des rires diaboliques, tout en discutant sur Facebook Messenger.

Qui approuve les emojis ?

L’approbation finale des emojis que nous utilisons quotidiennement vient du Consortium Unicode, après quoi les emojis sont publiés et largement utilisés par les systèmes d’exploitation mobiles – les utilisateurs Android et iOS sur leurs plateformes respectives. Le Consortium Unicode (organisation à but non lucratif basée en Californie) a des membres (Netflix, Apple, Facebook, Google, Tinder) qui votent et soumettent leur point de vue sur les emojis en attente d’approbation.

