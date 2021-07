Journée mondiale des emojis 2021 : voici les emojis les plus populaires sur Facebook et Twitter, vérifiez si le vôtre figure sur la liste

Facebook a partagé les trois principaux emojis utilisés par les personnes sur la plateforme en fonction de leur tranche d’âge

Journée mondiale des émojis 2021 : La septième édition de la Journée mondiale des Emoji est célébrée samedi. Les émojis sont devenus une partie intégrante de la communication numérique au fil des ans puisqu’ils tentent quelque peu de combler le vide laissé par le manque de langage corporel dans la communication écrite, et les diverses innovations qui ont eu lieu dans le domaine des émojis pour impliquer des symboles pour pratiquement toutes les émotions. et l’objet est un exploit qui a effectivement besoin d’être célébré. À l’occasion de la Journée mondiale des emoji cette année, les géants des médias sociaux Facebook et Twitter ont partagé quelques statistiques amusantes qu’ils ont remarquées sur leurs plateformes respectives en ce qui concerne les emojis.

Tendances Emoji sur Twitter

Le site de microblogging Twitter a partagé des informations concernant l’utilisation d’émojis parmi les personnes en Inde sur la plate-forme, comme observé entre le 1er janvier et le 30 juin de cette année.

Sur Twitter, pendant cette période, l’emoji riant (ou larmes de joie) a été le plus utilisé, suivi de l’emoji de prière, de l’emoji qui pleure, de l’emoji pouce levé, de l’emoji ROFL (ou rire incliné), de l’emoji coeur yeux, de l’emoji visage implorant, smile emoji, fire emoji, et enfin l’emoji souriant aux yeux souriants.

Twitter a également examiné les emojis les plus populaires dans six catégories différentes de conversations qui ont eu lieu sur la plate-forme au cours de cette période, et a constaté que dans les conversations liées au sport et au fitness, l’emoji des biceps fléchis était le plus utilisé, suivi du coureur, du cricket, de la roue de charrette et des emojis de surfeur.

Pendant ce temps, dans les conversations sur les loisirs et les activités, les emoji appareil photo/photographie étaient les plus populaires, après quoi les emoji dansants étaient les plus utilisés. Viennent ensuite les écouteurs/la musique, les livres/la lecture et la palette de couleurs/les émojis artistiques.

En ce qui concerne la zone de nourriture et de boissons, l’emoji du gâteau d’anniversaire a été le plus utilisé, suivi de la chope de bière, de la barre de chocolat, des frites puis des emojis sucettes. L’emoji à 100 points était le plus utilisé par les gens pour exprimer leur appréciation pour quelqu’un ou quelque chose, après quoi venaient l’emoji bouquet, puis les applaudissements, GOAT ou le plus grand de tous les temps, puis les emoji médailles.

Les conversations autour de la nature ont vu les emoji de rose être les plus utilisés, suivis du lever du soleil, du soleil avec le visage, de l’étoile brillante et des emojis de fleurs de cerisier.

La sixième catégorie considérée par Twitter était la pandémie de COVID-19 et les conversations pendant la deuxième vague très sévère ainsi qu’avant et après le pic de la vague pendant cette période ont vu l’emoji de prière être le plus utilisé. Cela a été suivi par le port d’un masque emoji, SOS emoji, rester à la maison emoji et emoji d’hôpital, a indiqué la société.

Journée mondiale des émojis : les tendances sur Facebook

Facebook a partagé les trois principaux emojis utilisés par les personnes sur la plate-forme sur la base de leurs groupes d’âge, affirmant que la génération Z, appartenant à la tranche des 18 à 24 ans utilisant Facebook, utilisait l’emoji du cœur le la plupart, suivis de l’emoji riant et de l’emoji de remerciement ou de prière sont arrivés en dernier.

Pendant ce temps, les Millennials de la plateforme, entre 25 ans et 44 ans, utilisaient pour la plupart l’emoji de remerciement ou de prière, suivi de l’emoji coeur puis du gâteau ou de l’emoji anniversaire. Parmi les personnes âgées de plus de 45 ans, l’emoji de remerciement ou de prière était le plus fréquemment utilisé, suivi de l’emoji de cœur puis de l’emoji de fleur.

Donnant une idée générale concernant les emojis liés au COVID-19, la plateforme a ajouté qu’elle a également déclaré que si l’utilisation du visage emoji portant le masque médical et celle du microbe diminuaient, l’utilisation de la seringue emoji augmentait.

De plus, en Inde, le gâteau ou l’emoji d’anniversaire est également l’emoji lié à la nourriture ou aux boissons le plus populaire sur Facebook, suivi par les emojis au chocolat, à la pâtisserie et aux bonbons.

