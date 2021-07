Journée mondiale des émojis : votez pour « les émojis les plus populaires en 2021 », parrainez un émoji, l’émoji le plus populaire de l’année

La Journée mondiale des émojis est le samedi 17 juillet et en l’honneur de l’occasion, nous avons rassemblé un certain nombre de façons de participer au plaisir. Du vote sur les emoji les plus en 2021 et les emoji à venir qui vous intéressent le plus, en passant par les emoji les plus populaires de 2021, en parrainant un emoji pour soutenir le Consortium Unicode à but non lucratif, et plus encore, découvrez tout ce qui se passe ci-dessous.

Hier, nous avons examiné les emoji les plus populaires pour 2021 sur la base d’une étude Adobe de 7 000 personnes. Le visage avec des larmes de joie (😂) a pris la première place, suivi du pouce levé, du cœur, du visage soufflant un baiser et du visage en pleurs complétant le top cinq.

Et nous avons également eu un premier aperçu des emoji qui pourraient arriver sur iPhone et d’autres appareils plus tard cette année avec Emojipedia élaborant des rendus de l’ascenseur de brouillon Emoji 14.0.

Et pour célébrer la Journée mondiale des Emoji, Emojipedia organise les World Emoji Awards. Cela comprend plusieurs récompenses différentes et le vote est actuellement ouvert pour choisir le nouvel emoji qui vous passionne le plus. Le vote final est également toujours ouvert sur Twitter pour les « Most 2021 Emoji » :

#Most2021Emoji 📊 OK allons y. Le vote FINAL. Vos deux options pour les emoji qui résument le mieux l’année jusqu’à présent sont : 💉 Seringue : Un symbole d’optimisme vaccinal.

Microbe : Souvent utilisé pour représenter le Coronavirus. Faites votre choix ️ – World Emoji Awards 🗳🌍🏆 (@EmojiAwards) 15 juillet 2021

Les World Emoji Awards ont également révélé sa liste des nouveaux emoji les plus populaires arrivés au cours de la dernière année (mesurée par l’utilisation de Twitter).

Le choix numéro un était le cœur un feu avec le deuxième face au visage avec des yeux en spirale, suivi d’un visage souriant avec des larmes, un visage expirant et des doigts pincés.

Et voici comment le World Emoji Award pour l’ensemble de sa carrière a tremblé cette année :

Notamment, le Consortium Unicode derrière tout le travail nécessaire pour rechercher, étudier, approuver de nouveaux emoji et bien plus encore est une organisation à but non lucratif. Il est soutenu par les cotisations et les dons des particuliers, des entreprises et d’autres groupes.

Un moyen simple de soutenir le Consortium Unicode est de parrainer un emoji. Il existe trois options à partir de 100 $ jusqu’à 5 000 $ pour le niveau Or.

Lorsque vous célébrez la Journée mondiale des emoji cette semaine en parrainant votre emoji préféré ou un autre personnage pour vous-même ou en cadeau, votre don aide le Consortium Unicode à but non lucratif à soutenir les nombreuses langues du monde et à rendre le monde numérique plus inclusif.

